Без Безбородова, Вилкова, Еськова и Амелина. Кто из арбитров перестал работать в РПЛ

РФС объявил судей и инспекторов, назначенных на игры 16-го тура Тинькофф чемпионата России

Назначения на матчи, которые пройдут 28 и 29 ноября получили:

«Арсенал» — «Зенит» — Кукуляк, Сейфетдинов, Миневич, резервный Р. Сафьян, ВАР Шадыханов, АВАР Аверьянов, инспектор Зуев;

«Химки» — «Краснодар» — С. Иванов, Сафьян, Мурашов, резервный Галимов, ВАР Карасев, АВАР Болховитин, инспектор Н. Левников;

«Ростов» — «Динамо» — С.С. Лапочкин, Воронцов, Жвакин, резервный Сиденков, ВАР Кукуян, АВАР Елеференко, инспектор Синер;

«Ахмат» — «Локомотив» — К. Левников, Усачев, Березнов, резервный Соколов, ВАР Казарцев, АВАР Шаламберидзе, инспектор Французов;

«Урал» — «Сочи» — Васильев, Петросян, Мухтаров, резервный Федоров, ВАР Любимов, АВАР Гаврилин, инспектор Овчинников;

«Уфа» — «Тамбов» — А. Матюнин, Чельцов, Гурбанов, резервный Чистяков; ВАР С.С. Лапочкин, АВАР Богданов, инспектор Эрзиманов;

«Рубин» — ЦСКА — Мешков, Лунев, Абусуев, резервный Верулидзе, ВАР Панин, АВАР Кобзев, инспектор Анохин;

«Спартак» — «Ротор» — Волошин, Данченко, Милюченко, резервный Чебан, ВАР С. Иванов, АВАР Мосякин, инспектор Безубяк.

Восемь матчей тура обслужат 14 судей. Сергей Лапочкин и Сергей Иванов выполнят функции как арбитров, так и видеоассистентов. Из тех, кто начинал чемпионат, в числе рефери и ВАР нет 10 человек, включая Владислава Безбородова (не получает назначений), Михаила Вилкова (решением бюро исполкома выведен из числа арбитров РПЛ до конца года) и Алексея Еськова (по словам председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца, завершил карьеру по состоянию здоровья).

Кроме них отсутствует Алексей Амелин, до этого семь раз работавший видеоарбитром. По данным «СЭ», к этому рефери возникли серьезные претензии. Они касаются качества его судейства во время матча «СКА-Хабаровск» — «Крылья Советов» (0:1). Не исключено, и ему придется сесть на «скамейку штрафников» до конца 2020 года.

Владимир Москалев и Алексей Сухой 16-й тур РПЛ пропустят — им, а также Анатолию Жабченко и Евгению Турбину, дали назначения в ФНЛ. На Романа Галимова и Ивана Сиденкова возложены функции резервных.