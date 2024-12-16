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11 убитых зайцев и поднятый вверх палец — фото Воробьева из «Локо» с охоты взбудоражило соцсети

Нападающий «Локомотива» Воробьев выложил фото с убитыми зайцами
Артем Белинин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев выложил фото с убитыми зайцами.
Фото соцсети
А так охотиться вообще легально?

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев насыщенно проводит отпуск — ходит на охоту. 27-летний футболист выложил в соцсети фотографию, на которой он позирует вместе с тушками 11 убитых зайцев. Однако в соцсетях не оценили поступок Воробьева, поэтому он удалил фотографию. Но интернет все помнит.

Воробьев — фанат охоты. Юран за него заступился

Дмитрий давно фанатеет по активному отдыху. Еще в 2023 году в интервью «Спортсу» форвард признавался: отдыхать предпочитает на малой родине, в Краснодарском крае: «У меня же там дом, все мои родные, я оттуда родом, там спокойненько. Если родился в деревне, любовь к ней уже не пропадет. Сколько времени там провожу и чем занимаюсь? Если никуда не летим с семьей — прямо весь отпуск. А занятия — рыбалка, охота, семья, дети, друзья».

Так что 11 зайцев — вероятно, не первая добыча Воробьева в жизни. Впрочем, для пользователей соцсетей это ничего не значит — Дмитрию все равно прилетело за жестокость.

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Но нашлись и сторонники — среди них Сергей Юран. Тренер не понял, за что осудили форварда. «У нас что, охота запрещена законодательством? Есть понятие «открытая охота», когда можно охотиться на птицу, кабана, лося, зайца. И что в этом такого? Дмитрий — законопослушный гражданин. Законом у нас охота не запрещена. Если бы у нас запретили охотиться на зайцев, наверное, это было бы неправильно. Но человек же не занимался браконьерством. Он проводит отпуск, любит походить по лесу, по полям, поохотиться. Что в этом такого?

Оставьте человека в покое. Он не нарушал закон. Дмитрий же не в баре сидит или ночном клубе во время отпуска? Он — профессионал. Ну любит активный отдых. А если бы летом рыбы наловил, тоже критиковали бы? Это его личная жизнь. Еще раз повторюсь, Воробьев не нарушал закон, охотившись на зайцев. Вот и все», — заявил Сергей Николаевич в интервью «РБ Спорт».

Дмитрий Воробьев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нарушал ли Воробьев закон?

Юран поднял хороший вопрос — легально ли охотился футболист «Локо»? На самом деле это сложная тема, учитывая, что охота — это очень бюрократизированный процесс, и что-то нарушить там проще простого. Воробьев точно попал в период охоты (при условии, что фотография актуальная) — на всей территории России добыча зайца разрешена с осени по конец зимы.

Кроме того, Сергей Николаевич прав — охота на зайца действительно не преступление, этого животного нет в запрещающих документах. Единственное, что смущает в этой истории — количество трофеев.

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На фотографии Воробьева 11 тушек — прямо промышленный забой. А какова норма добычи? Зависит от региона. К примеру, на малой родине Дмитрия Краснодарская краевая общественная организация охотников и рыболовов, опираясь на многочисленные государственные правовые акты, установила на сезон-2024/25 ограничение — не более одной тушки в день на охотника.

Московское общество охотников и рыболовов в августе установило аналогичное ограничение на сезон-2024/25 — это на случай, если игрок «Локомотива» решил поохотиться поближе к месту работы.

Конечно, в России есть регионы, где можно забивать большее количество зайцев — на Камчатке действует ограничение в 10 тушек на охотника в день. Но был ли Воробьев на Камчатке? Или на фото не только его добыча? Или он 11-й день на охоте? Или есть другие переменные? Интересно было бы узнать.

Дмитрий Воробьев (футбол)
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Динамо
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Краснодар – Кр. Советов
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Ахмат – Рубин
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Пари НН – Акрон
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Динамо Мх – Локомотив
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

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