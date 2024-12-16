11 убитых зайцев и поднятый вверх палец — фото Воробьева из «Локо» с охоты взбудоражило соцсети
Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев насыщенно проводит отпуск — ходит на охоту. 27-летний футболист выложил в соцсети фотографию, на которой он позирует вместе с тушками 11 убитых зайцев. Однако в соцсетях не оценили поступок Воробьева, поэтому он удалил фотографию. Но интернет все помнит.
Воробьев — фанат охоты. Юран за него заступился
Дмитрий давно фанатеет по активному отдыху. Еще в 2023 году в интервью «Спортсу» форвард признавался: отдыхать предпочитает на малой родине, в Краснодарском крае: «У меня же там дом, все мои родные, я оттуда родом, там спокойненько. Если родился в деревне, любовь к ней уже не пропадет. Сколько времени там провожу и чем занимаюсь? Если никуда не летим с семьей — прямо весь отпуск. А занятия — рыбалка, охота, семья, дети, друзья».
Так что 11 зайцев — вероятно, не первая добыча Воробьева в жизни. Впрочем, для пользователей соцсетей это ничего не значит — Дмитрию все равно прилетело за жестокость.
Но нашлись и сторонники — среди них Сергей Юран. Тренер не понял, за что осудили форварда. «У нас что, охота запрещена законодательством? Есть понятие «открытая охота», когда можно охотиться на птицу, кабана, лося, зайца. И что в этом такого? Дмитрий — законопослушный гражданин. Законом у нас охота не запрещена. Если бы у нас запретили охотиться на зайцев, наверное, это было бы неправильно. Но человек же не занимался браконьерством. Он проводит отпуск, любит походить по лесу, по полям, поохотиться. Что в этом такого?
Оставьте человека в покое. Он не нарушал закон. Дмитрий же не в баре сидит или ночном клубе во время отпуска? Он — профессионал. Ну любит активный отдых. А если бы летом рыбы наловил, тоже критиковали бы? Это его личная жизнь. Еще раз повторюсь, Воробьев не нарушал закон, охотившись на зайцев. Вот и все», — заявил Сергей Николаевич в интервью «РБ Спорт».
Нарушал ли Воробьев закон?
Юран поднял хороший вопрос — легально ли охотился футболист «Локо»? На самом деле это сложная тема, учитывая, что охота — это очень бюрократизированный процесс, и что-то нарушить там проще простого. Воробьев точно попал в период охоты (при условии, что фотография актуальная) — на всей территории России добыча зайца разрешена с осени по конец зимы.
Кроме того, Сергей Николаевич прав — охота на зайца действительно не преступление, этого животного нет в запрещающих документах. Единственное, что смущает в этой истории — количество трофеев.
На фотографии Воробьева 11 тушек — прямо промышленный забой. А какова норма добычи? Зависит от региона. К примеру, на малой родине Дмитрия Краснодарская краевая общественная организация охотников и рыболовов, опираясь на многочисленные государственные правовые акты, установила на сезон-2024/25 ограничение — не более одной тушки в день на охотника.
Московское общество охотников и рыболовов в августе установило аналогичное ограничение на сезон-2024/25 — это на случай, если игрок «Локомотива» решил поохотиться поближе к месту работы.
Конечно, в России есть регионы, где можно забивать большее количество зайцев — на Камчатке действует ограничение в 10 тушек на охотника в день. Но был ли Воробьев на Камчатке? Или на фото не только его добыча? Или он 11-й день на охоте? Или есть другие переменные? Интересно было бы узнать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3