Безбородов исключен из числа судей ФИФА, Москалев — из числа видеоарбитров

Судейский комитет ФИФА утвердил список арбитров, допущенных к обслуживанию международных матчей в 2025 году.

Как сообщает сайт РФС, в численном выражении уменьшена только квота российских судей футзала. В остальном же количество представителей не изменилось. Общий список футбольных рефери выглядит так:

Судьи

Сергей Карасев (впервые включен в 2010 году), Сергей Иванов (2014), Евгений Кукуляк (2022), Кирилл Левников (2016), Виталий Мешков (2012), Владимир Москалев (2019), Павел Шадыханов (2023), Артем Любимов (2023), Сергей Чебан (впервые), Марина Крупская (2018), Вера Опейкина (2015), Надежда Горинова (2021), Александра Пономарева (2016), Карина Афанасьева (2024).

Ассистенты судьи

Максим Гаврилин (2013), Игорь Демешко (2015), Алексей Лунев (2017), Дмитрий Мосякин (2008), Валентин Мурашов (2021), Андрей Веретешкин (2021), Дмитрий Сафьян (2019), Рустам Мухтаров (2024), Андрей Образко (2024), Варанцо Петросян (впервые), Екатерина Курочкина (2012), Екатерина Чернова (2020), Екатерина Козырева (2020), Екатерина Павленко (2023), Анастасия Топорова (2023), Елена Собчук (2023), Ирина Чеченина (2024).

Видеоарбитры

Сергей Иванов (2021), Сергей Карасев (2021), Виталий Мешков (2021), Василий Казарцев (2023), Евгений Турбин (2024), Андрей Фисенко (впервые).

Ходили разговоры, что Любимова в списке судей ФИФА в 2025 году заменит Чебан, но возникло «дело Владислава Безбородова». Убрали из листа ФИФА именно его. Таким образом, и общее число мест сохранено, и Любимов остался судьей ФИФА (хотя ему почти не дают назначений арбитром в чемпионате России), и Чебану пришлют из Цюриха эмблему.

Есть FIFA Regulations on the Nomination and Appointment of FIFA International Match Officials. Это регламент ФИФА, определяющий критерии отбора и утверждение арбитров, допускаемых к обслуживанию международных матчей. В нем есть стандартный пункт, в котором указано, что кандидаты в лист ФИФА должны регулярно судить матчи на высшем уровне в своей стране на протяжении как минимум двух лет. Нельзя сказать, чтобы статистические показатели Чебана соответствовали этому требованию. Например, в чемпионате России-2024/25 в 18 турах у него всего 4 матча судьей. Но на это закрыли глаза. Будет в РПЛ необычный резервный рефери — с эмблемой ФИФА.

Из списка видеоарбитров ФИФА исключен Москалев (но он остался судьей ФИФА). Вместо него введен Андрей Фисенко, который с завидной регулярностью получает по два назначения (ВАР и АВАР) почти в каждом туре чемпионата России. А вот в поле он не работал ни разу. При этом видеоарбитром ФИФА по-прежнему считается Турбин, в России с конца сентября полностью отстраненный от работы.