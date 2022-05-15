Судьи Ивановы противопоказаны «Спартаку». Как отработала в Тушине бригада Кукуяна
Фол Хлусевича
На 51-й минуте матча «Спартак» — «Зенит» арбитр Павел Кукуян ошибочно засчитал взятие ворот гостей. Сделал он это повторно после вмешательства видеоассистента Сергея Иванова и просмотра видеозаписи.
Голевая атака красно-белых началась с фола Даниила Хлусевича, который ударил соперника шипами в область колена. Атака длилась 15 секунд, была «вертикальной» — это следует считать одной фазой.
Но, получается, Кукуян не учел эти факторы. Он попросту не квалифицировал действия спартаковского защитника как нарушение правил.
Два неверных решения в концовке
На 89-й минуте судья совершил две ошибки в ходе одной атаки гостей. Он неверно зафиксировал фол со стороны спартаковского вратаря Александра Селихова. Кроме того, он поторопился дать свисток и остановил игру, в результате чего уже было нельзя засчитать гол Малкома.
Во-первых, голкипер красно-белых не фолил в борьбе с Александром Ерохиным. Во-вторых, арбитр с той позиции, которую он занимал, не мог видеть детали единоборства.
В той ситуации правильным решением было бы продолжить игру, дождаться удара Малкома и, если бы гол был забит, засчитать взятие ворот «Спартака».
Ивановы и красно-белые
Не знаю, суеверный ли человек Николай Иванов, который фактически возглавляет сегодня российских арбитров, помогает и.о. главы департамента Павлу Каманцеву и участвует в разработке списка назначений. Но ему стоит помнить о существовании незримой нити, связывающей судей и судейских начальников Ивановых и «Спартак».
В свое время из-за матча «Спартака» едва не завершилась досрочно судейская карьера Валентина Иванова, а осенью 2016-го Валентин Валентинович добровольно ушел в отставку с должности главы департамента судейства и инспектирования. Тоже из-за матча красно-белых.
Ту игру («Зенит» — «Спартак» — 4:2) в октябре 2016 года судил Сергей Иванов. Его ошибка (вину с ним разделил второй ассистент Роман Усачев) состояла в том, что он не вынес второе предупреждение Доменико Кришито и, соответственно, не удалил его. Ростовчанин, в отличие от Валентина Иванова, продолжил работу, но больше двух лет не получал назначений на игры красно-белых.
Был еще кубковый полуфинал, тоже завершившийся победой зенитовцев и бурным недовольством спартаковцев. Громкое заявление о качестве судейства Иванова тогда сделал сам владелец «Спартака» Леонид Федун.
Все тот же Сергей Иванов вошел в историю красно-белых, дважды в одном чемпионате наказав одного и того же спартаковца 11-метровым ударом и красной карточкой. Речь о защитнике Максе Кофрие.
Наконец, мало кто из судей удостоился такого же внимания Заремы Салиховой. Компанию Сергею Иванову может составить разве что Виталий Мешков.
Иванов, на свою беду, в марте этого года судил игру «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) и не удалил нижегородца Кирилла Гоцука за удар Айртона шипами. Почему судья так поступил? Потому что последовал указанию теперь уже бывшего (обращу внимание Николая Иванова) главы департамента судейства Витора Мануэла Мелу Перейры и договоренности, достигнутой на февральском сборе.
Как вы думаете, что заставило вновь назначить ростовчанина на игру красно-белых? Да еще такую — с «Зенитом»! Пусть и в качестве ВАР.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0