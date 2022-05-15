Судьи Ивановы противопоказаны «Спартаку». Как отработала в Тушине бригада Кукуяна

Еще один матч между красно-белыми и сине-бело-голубыми вошел в историю благодаря ошибкам судейской бригады. Их в игре 29-го тура Тинькофф чемпионата России, завершившейся вничью (1:1), было несколько.

Фол Хлусевича

На 51-й минуте матча «Спартак» — «Зенит» арбитр Павел Кукуян ошибочно засчитал взятие ворот гостей. Сделал он это повторно после вмешательства видеоассистента Сергея Иванова и просмотра видеозаписи.

«Спартак» — «Зенит». Скриншот трансляции.

Голевая атака красно-белых началась с фола Даниила Хлусевича, который ударил соперника шипами в область колена. Атака длилась 15 секунд, была «вертикальной» — это следует считать одной фазой.

«Спартак» — «Зенит». Скриншот трансляции.

Но, получается, Кукуян не учел эти факторы. Он попросту не квалифицировал действия спартаковского защитника как нарушение правил.

Два неверных решения в концовке

На 89-й минуте судья совершил две ошибки в ходе одной атаки гостей. Он неверно зафиксировал фол со стороны спартаковского вратаря Александра Селихова. Кроме того, он поторопился дать свисток и остановил игру, в результате чего уже было нельзя засчитать гол Малкома.

«Спартак» — «Зенит». Скриншот трансляции.

Во-первых, голкипер красно-белых не фолил в борьбе с Александром Ерохиным. Во-вторых, арбитр с той позиции, которую он занимал, не мог видеть детали единоборства.

«Спартак» — «Зенит». Скриншот трансляции.

«Спартак» — «Зенит». Скриншот трансляции.

В той ситуации правильным решением было бы продолжить игру, дождаться удара Малкома и, если бы гол был забит, засчитать взятие ворот «Спартака».

Ивановы и красно-белые

Не знаю, суеверный ли человек Николай Иванов, который фактически возглавляет сегодня российских арбитров, помогает и.о. главы департамента Павлу Каманцеву и участвует в разработке списка назначений. Но ему стоит помнить о существовании незримой нити, связывающей судей и судейских начальников Ивановых и «Спартак».

В свое время из-за матча «Спартака» едва не завершилась досрочно судейская карьера Валентина Иванова, а осенью 2016-го Валентин Валентинович добровольно ушел в отставку с должности главы департамента судейства и инспектирования. Тоже из-за матча красно-белых.

Ту игру («Зенит» — «Спартак» — 4:2) в октябре 2016 года судил Сергей Иванов. Его ошибка (вину с ним разделил второй ассистент Роман Усачев) состояла в том, что он не вынес второе предупреждение Доменико Кришито и, соответственно, не удалил его. Ростовчанин, в отличие от Валентина Иванова, продолжил работу, но больше двух лет не получал назначений на игры красно-белых.

Был еще кубковый полуфинал, тоже завершившийся победой зенитовцев и бурным недовольством спартаковцев. Громкое заявление о качестве судейства Иванова тогда сделал сам владелец «Спартака» Леонид Федун.

Матчи между «Спартаком» и «Зенитом», которые судил Сергей Иванов.

Все тот же Сергей Иванов вошел в историю красно-белых, дважды в одном чемпионате наказав одного и того же спартаковца 11-метровым ударом и красной карточкой. Речь о защитнике Максе Кофрие.

Наконец, мало кто из судей удостоился такого же внимания Заремы Салиховой. Компанию Сергею Иванову может составить разве что Виталий Мешков.

Иванов, на свою беду, в марте этого года судил игру «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) и не удалил нижегородца Кирилла Гоцука за удар Айртона шипами. Почему судья так поступил? Потому что последовал указанию теперь уже бывшего (обращу внимание Николая Иванова) главы департамента судейства Витора Мануэла Мелу Перейры и договоренности, достигнутой на февральском сборе.

Как вы думаете, что заставило вновь назначить ростовчанина на игру красно-белых? Да еще такую — с «Зенитом»! Пусть и в качестве ВАР.