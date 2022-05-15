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Судейство

Сегодня, 20:00

Судьи Ивановы противопоказаны «Спартаку». Как отработала в Тушине бригада Кукуяна

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
«Спартак» — «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Спартак» — «Зенит».
Фото Скриншот трансляции.
«Спартак» — «Зенит».
Фото Скриншот трансляции.
«Спартак» — «Зенит».
Фото Скриншот трансляции.
«Спартак» — «Зенит».
Фото Скриншот трансляции.
«Спартак» — «Зенит».
Фото Скриншот трансляции.
Матчи между «Спартаком» и «Зенитом», которые судил Сергей Иванов.
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Еще один матч между красно-белыми и сине-бело-голубыми вошел в историю благодаря ошибкам судейской бригады. Их в игре 29-го тура Тинькофф чемпионата России, завершившейся вничью (1:1), было несколько.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:1
Зенит
Голы
Соболев, 49 (1:0), Мостовой, 90+3 (1:1)
Спартак
Селихов Джикия Литвинов Рассказов Мозес (Бакаев, 85) Мартинс Игнатов (Жиго, 60) Пруцев Хлусевич Соболев (Николсон, 76) Промес (Зобнин, 85)
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Алип (Круговой, 62) Барриос Вендел (Мостовой, 72) Клаудиньо (Оздоев, 72) Кузяев Юри Алберто (Дзюба, 62) Малком Сергеев (Ерохин, 82)
Предупреждения
Соболев 51’, Мартинс 55’, Мозес 85’, Хлусевич 87’, Джикия 90+6’  - 
Судьи
Кукуян (Сочи) Назаров (Невинномысск) Гурбанов (Краснодар)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Петросян (Бронницы)

Фол Хлусевича

На 51-й минуте матча «Спартак» — «Зенит» арбитр Павел Кукуян ошибочно засчитал взятие ворот гостей. Сделал он это повторно после вмешательства видеоассистента Сергея Иванова и просмотра видеозаписи.

«Спартак» — «Зенит». Фото Скриншот трансляции.
«Спартак» — «Зенит».
Скриншот трансляции.

Голевая атака красно-белых началась с фола Даниила Хлусевича, который ударил соперника шипами в область колена. Атака длилась 15 секунд, была «вертикальной» — это следует считать одной фазой.

«Спартак» — «Зенит». Фото Скриншот трансляции.
«Спартак» — «Зенит».
Скриншот трансляции.

Но, получается, Кукуян не учел эти факторы. Он попросту не квалифицировал действия спартаковского защитника как нарушение правил.

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Два неверных решения в концовке

На 89-й минуте судья совершил две ошибки в ходе одной атаки гостей. Он неверно зафиксировал фол со стороны спартаковского вратаря Александра Селихова. Кроме того, он поторопился дать свисток и остановил игру, в результате чего уже было нельзя засчитать гол Малкома.

«Спартак» — «Зенит». Фото Скриншот трансляции.
«Спартак» — «Зенит».
Скриншот трансляции.

Во-первых, голкипер красно-белых не фолил в борьбе с Александром Ерохиным. Во-вторых, арбитр с той позиции, которую он занимал, не мог видеть детали единоборства.

«Спартак» — «Зенит». Фото Скриншот трансляции.
«Спартак» — «Зенит».
Скриншот трансляции.
«Спартак» — «Зенит». Фото Скриншот трансляции.
«Спартак» — «Зенит».
Скриншот трансляции.

В той ситуации правильным решением было бы продолжить игру, дождаться удара Малкома и, если бы гол был забит, засчитать взятие ворот «Спартака».

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Ивановы и красно-белые

Не знаю, суеверный ли человек Николай Иванов, который фактически возглавляет сегодня российских арбитров, помогает и.о. главы департамента Павлу Каманцеву и участвует в разработке списка назначений. Но ему стоит помнить о существовании незримой нити, связывающей судей и судейских начальников Ивановых и «Спартак».

В свое время из-за матча «Спартака» едва не завершилась досрочно судейская карьера Валентина Иванова, а осенью 2016-го Валентин Валентинович добровольно ушел в отставку с должности главы департамента судейства и инспектирования. Тоже из-за матча красно-белых.

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Ту игру («Зенит» — «Спартак» — 4:2) в октябре 2016 года судил Сергей Иванов. Его ошибка (вину с ним разделил второй ассистент Роман Усачев) состояла в том, что он не вынес второе предупреждение Доменико Кришито и, соответственно, не удалил его. Ростовчанин, в отличие от Валентина Иванова, продолжил работу, но больше двух лет не получал назначений на игры красно-белых.

Был еще кубковый полуфинал, тоже завершившийся победой зенитовцев и бурным недовольством спартаковцев. Громкое заявление о качестве судейства Иванова тогда сделал сам владелец «Спартака» Леонид Федун.

Матчи между «Спартаком» и «Зенитом», которые судил Сергей Иванов.
Матчи между «Спартаком» и «Зенитом», которые судил Сергей Иванов.

Все тот же Сергей Иванов вошел в историю красно-белых, дважды в одном чемпионате наказав одного и того же спартаковца 11-метровым ударом и красной карточкой. Речь о защитнике Максе Кофрие.

Наконец, мало кто из судей удостоился такого же внимания Заремы Салиховой. Компанию Сергею Иванову может составить разве что Виталий Мешков.

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Иванов, на свою беду, в марте этого года судил игру «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) и не удалил нижегородца Кирилла Гоцука за удар Айртона шипами. Почему судья так поступил? Потому что последовал указанию теперь уже бывшего (обращу внимание Николая Иванова) главы департамента судейства Витора Мануэла Мелу Перейры и договоренности, достигнутой на февральском сборе.

Как вы думаете, что заставило вновь назначить ростовчанина на игру красно-белых? Да еще такую — с «Зенитом»! Пусть и в качестве ВАР.

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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