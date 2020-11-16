Глава селекционного отдела «Спартака» уволен. Когда у клуба появится трансферная стратегия?

Обозреватель «СЭ» задается одним из главных вопросов для красно-белых

Мнение

«Спартак» уволил главного скаута-аналитика Наримана Акавова. Он пришел в клуб ровно три месяца назад, то есть фактически с ним расстались после окончания испытательного срока. Получается, за отведенное время Нариман не убедил руководство. А время это как раз совпало с работой трансферного окна. Логично предположить, что деятельность Акавова оценивалась по тому, что сделано (и не сделано) за этот период.

К завершению заявочной кампании красно-белые подписали трех игроков: форварда Александра Кокорина, хавбека Остона Урунова и правого бровочника Виктора Мозеса. Кокорина и Урунова «Спартак» взял еще до Акавова — остается один Мозес. А это футболист, поиск которого не требовал каких-то необыкновенных селекционных навыков: человек выступал в «Челси» и «Интере», провел под полсотни матчей за сборную Нигерии.

Даже если судить Акавова по игре Мозеса, то тут говорить пока особо не о чем. Африканец провел всего четыре матча: забил в Краснодаре, заработал пенальти в Екатеринбурге, но в целом оставил противоречивое впечатление. Виктор, как кажется, пока не включился на сто процентов, хотя, наверное, пора.

Так что с Акавовым проблема, вероятно, в том, что не удалось сделать «Спартаку» на рынке. Поиск правого защитника превратился в мем, а Мозес в итоге взят на флажке. И это противоречит заявленному трансферному принципу — подписывать футболистов заблаговременно и не тянуть до дедлайна. Но опять-таки использовать Мозеса как главный критерий оценки Акавова — неправильно.

Да и вообще, странно оценивать селекционера по трем месяцам, потому что это труд на перспективу. Наработки обычно дают результат только по прошествии времени. К тому же генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов говорил, что прекрасно знает качества и способности Акавова. Вряд ли можно успеть показать что-то, из-за чего в нем так быстро разочаровались.

Трансферная работа — одно из главных и определяющих направлений деятельности клуба, от которой зависит развитие команды. Судя по тому, что происходит в «Спартаке», там пока не до конца разработана четкая стратегия на рынке. Яркое тому подтверждение — неопределенность по позиции спортивного директора. Кроме того, руководитель селекционного отдела должен находиться в постоянном контакте с главным тренером и реагировать на его пожелания. Судя по всему, у Тедеско и Акавова плотного общения не было. К примеру, Антон Чистяков, предшественник Акавова, это делал, а после того как клуб принял решение его уволить, Тедеско предложил специалисту войти в свой штаб. Чистяков отказался.

Вывод из ситуации с Акавовым напрашивается следующий: время перемен в спартаковском офисе продолжается. Причем изменения касаются не только кабинета селекционеров, но и других отделов. Газизов пришел относительно недавно, и за это время попробуй разберись, что вообще в «Спартаке» происходит. Окружить себя правильными людьми — задача сама по себе сложная, а красно-белые до сих пор не определились со структурой.

В этом свете уход Акавова из «Спартака» видится очередным примером кадровой текучки в клубе. Ей пора остановиться.

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