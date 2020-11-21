В Европе Тедеско ждут обратно. Но ему нужно закончить дела со «Спартаком»

Главного тренера красно-белых все еще считают большим талантом.

Испанское издание AS включило главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в список десяти самых перспективных тренеров Европы, которым еще не исполнилось 45 лет. На всякий случай подчеркну — не рейтинг, а именно список. Вошедшие туда специалисты расставлены не по степени перспективности, а исключительно по возрасту — от 33-летнего Юлиана Нагельсманна до 44-летнего Симоне Индзаги.

AS начинает материал со следующего пассажа: «В Европе есть молодое поколение специалистов, которым еще не исполнилось 45 лет, у которых пока нет такого внушительного резюме как у Анчелотти, Зидана, Гвардьолы ван Гаала, Конте и других, но которые рано или поздно обязательно окажутся в топ-клубе».

Вот кто вошел в топ-10:

Юлиан Нагельсманн (33 года, Германия, «Лейпциг»)

Рубен Аморим (35 лет, Португалия, «Брага»)

Доменико Тедеско (35 лет, Германия, «Спартак»)

Микель Артета (38 лет, Испания, «Арсенал»)

Диего Мартинес (39 лет, Испания, «Гранада»)

Жюльен Стефан (40 лет, Франция, «Ренн»)

Роберто Де Дзерби (41 год, Италия, «Сассуоло»)

Дженнаро Гаттузо (42 года, Италия, «Наполи»)

Марко Розе (44 года, Германия, «Боруссия» М)

Симоне Индзаги (44 года, Италия, «Лацио»)

Вот что говорится в резюме Тедеско:

«Ученик Нагельсманна, пусть тот и на два года младше, тренер с германо-итальянскими корнями работал в молодежной команде «Хоффенхайма», когда Юлиан был там главным тренером. Хорошие результаты позволили получить работу с «Шальке», хотя из Гельзенкирхена Тедеско был уволен через полтора года.

«Спартак», который уже годами пытается вернуться в элиту европейского футбола, доверил Тедеско свой новый проект и впервые за долгое время команда снова бьется за титул в российской лиге. Ему еще есть куда расти, но все говорит за то, что Доменико рано или поздно вернется в Германию и возглавит топ-клуб в бундеслиге".

С одной стороны, подобные подборки никогда не стоит воспринимать слишком серьезно — такие материалы каждое издание может выпускать на регулярной основе хоть каждый день Про перспективных тренеров, вратарей, нападающих, игроков младше того или иного возраста и так далее.

Тут, например, тоже есть моменты, которые вызывают вопросы. Например, присутствие в списке Индзаги — по-моему, за пять лет работы во главе «Лацио» он уже давно все всем доказал и перерос статус перспективного. Кубок Италии, два Суперкубка страны, возвращение римлян в Лигу чемпионов, перезапуск карьеры Иммобиле и так далее. Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи с детства дружит с семьей Индзаги, и, если верить итальянским медиа, давно лоббирует кандидатуру Симоне. Наверное, рано или поздно тот обязательно окажется в Турине.

Или, скажем Нагельсманн. Да, ему 33 года, но на высшем уровне он уже работает пять лет, а тренерством занимается с 2008-го. Тем не менее по законам жанра нельзя было не включить немца в этот список. Кто скажет, что Нагельсманн — бесперспективный?

С другой стороны, в AS все же более-менее серьезно подошли к вопросу. Тедеско и Рубен Аморим — далеко не самые очевидные кандидатуры. Можно было бы без труда найти кого-то еще и в топ-5 европейских чемпионатов. Того же Фрэнка Лэмпарда, который реально интересно работает в «Челси». Или включить в список Андреа Пирло — просто из уважения к великому футболисту. Но нет — выбор пал в том числе и на Тедеско.

Понятно, что во многом из-за работы в «Шальке» — второе место и Лига чемпионов, новая немецкая тренерская волна и вот это вот все. Это видно даже из резюме — «впервые за долгое время команда снова бьется за титул в российской лиге». Вообще-то, был золотой сезон-2016/17 — всего-то три с половиной года назад. Да и на следующий сезон «Спартак», провалив старт, весной имел все шансы обойти «Локомотив». На мой взгляд, это показатель того, что за РПЛ в AS следят не слишком пристально и даже не потрудились погуглить чуть больше, чем текущую таблицу чемпионата России.

Но это и комплимент как Тедеско, так и бывшему менеджменту «Спартака», который пригласил его в Москву — значит, работа в «Шальке» действительно всех впечатлила и в Европе его имя продолжает оставаться на слуху, а сам он попал в компанию действительно классных тренеров, которые будут определять будущее европейского футбола.

Потому что тот же Де Дзерби — возможно, самый крутой тренер Италии прямо сейчас. Все восхищаются «Аталантой» Джан Пьеро Гасперини, но «Сассуоло» достоин комплиментов ничуть не меньше, и если вы не следите за матчами этой команды, самое время начать это делать. В прошлом сезоне черно-зеленые забили 69 голов, владели мячом 56,1% времени (третий результат в лиге), делали в среднем 536 передач за матч (третий результат в лиге), а по числу длинных передач заняли последнее место.

При Де Дзерби 32-летний Франческо Капуто, до того по большей части выступавший в серии В, забил 21 гол в серии А и получил приглашение в сборную Италии. А центральный полузащитник Мануэль Локателли, списанный когда-то из «Милана», стал основным в «скуадре адзурре» и сейчас здорово провел решающие матчи Лиги наций с Польшей (2:0) и Боснией (2:0). Приглашение Де Дзерби в топ-клуб — дело времени. Главное, не ошибиться с выбором.

Впрочем, так можно сказать почти про каждого из этого списка. Это касается и верного следующего шага. В том числе для Тедеско.

Есть ли у него шансы стать героем подобного материала лет этак через пять? Разумеется, уехать обратно в Германию, возглавить условную «Герту», вывести ее в Лигу чемпионов, придумав по ходу пару тактических фишек, которые будет обсуждать вся Европа. Вполне себе рецепт. Хотя взять титул со «Спартаком» и пошуметь на следующий год в Европе — тоже неплохой способ.

Бундеслига или серия А от Тедеско никуда не денутся. Интереснее, удастся ли ему оказаться в правильном месте в правильное время.

Следить за встречей «Спартак» — «Динамо» можно с помощью онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и видеотрансляции на канале «Матч ТВ»