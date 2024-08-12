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Сегодня, 11:30

«Зиньковский все время открывается назад. Соболеву нужно наступить на свое «я». Титов об игре «Спартак» — «Ахмат»

Титов подвел итоги матча «Спартак» — «Ахмат».
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Антон Зиньковский.
Фото «СЭ»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов — о ничьей с «Ахматом» (0:0).

— Закономерный результат?

— Если обратиться к статистике, «Спартак» на победу наиграл. По владению мячом, по ударам хозяева гостей, конечно, превзошли. В первом тайме грозненцы вообще ни разу не пробили по воротам Максименко. Но, к сожалению, выигрывать каждый матч, забивая по три гола, невозможно. Тут, конечно, нужно отметить и тренерский штаб «Ахмата» во главе с Адиевым. Знаю Магомеда как великолепного атакующего футболиста. Но в данном случае он отлично построил игру от обороны, выставил «автобус». И до перерыва шансов у москвичей, откровенно говоря, было немного.

11&nbsp;августа. &laquo;Спартак&raquo; сыграл вничью с &laquo;Ахматом&raquo; (0:0). Потасовка Срджана Бабича и&nbsp;Антона Швеца. «Спартак» Станковича еще не идеален. Красно-белых остановил «автобус» «Ахмата»

— Второй тайм получился повеселее.

— Да, согласен. Где-то сыграли свою роль замены Станковича. Казалось, «Спартак» вот-вот распечатает ворота Шелии. Увы... Повторюсь, в каждом матче забивать по три гола невозможно. На такое даже «Зенит» не способен.

— И все-таки у кого момент был жирнее — у Богосаваца, когда выручил Максименко, или у Виллиана Жозе, который попал в голову защитника «Ахмата»?

— У Богосаваца. Но было бы несправедливо, если бы по такой игре «Ахмат» победил. Тут нужно отдать должное и Максименко, и всей обороне «Спартака». Очередной матч команда провела на ноль, не пропустила. Давайте искать позитив в этом. Да, красно-белые потеряли очки, «Зенит» отрывается от конкурентов. Но дистанция длинная. Посмотрим, что будет дальше. «Спартак» надежен сзади. Это тоже весьма важно.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— От Барко ожидали большего?

— Видно, что это классный футболист. Он ведет игру команды. Но «Ахмат» здорово подготовился, разобрал соперника, перекрыл все зоны. Как только аргентинец получал мяч, один, а то и два футболиста гостей оказывались рядом с ним. С другой стороны, забей он на 96-й минуте, это была бы просто уникальная ситуация! В целом Барко сыграл неплохо, но не ярко. Не так, как в матчах с «Химками» и «Крыльями». При этом, заметьте, мы уже от него ждем, что он будет делать разницу в каждом туре. Барко нас за столь короткий промежуток времени приучил к тому, что является лидером «Спартака». Это приятно. Но вот только не каждый соперник дает возможность сильному футболисту проявить свои лучшие качества.

— Поняли, почему Станкович заменил в перерыве Зиньковского?

— Хорошо, что Антону доверяют, и он вышел в стартовом составе. Но я опять увидел следующее: Зиньковский получает мяч, открываясь назад — к своим воротам, а не вперед. Вот в чем вся штука. Понятно, что соперники его разбирают, понимают, что Антон быстрый и резкий. Но факт остается фактом. Все открывания назад... Вспоминаю, как у нас было в «Спартаке». Олег Иванович (Романцев) нам всегда говорил: первое движение — ложное, а вот второе — правильное. Я у Зиньковского не увидел именно этого маневра. Если ты все время открываешься назад, то сопернику намного проще тебя контролировать.

11&nbsp;августа. &laquo;Спартак&raquo; сыграл вничью с &laquo;Ахматом&raquo; (0:0). Виллиан Жозе и&nbsp;Дарко Тодорович. «Спартаку» нужно учиться вскрывать «автобусы». Это маркер топ-команд

— Проблема.

— Получается, что Зиньковский с мячом расстается и вновь оказывается в нейтральной позиции. Но тут поможет только тренировочный процесс. Все наигрывается, отрабатывается. Возможны и два ложных движения. Я же не вижу, как игроки тренируются. Мы в свое время над этим действительно много работали. Одно или два ложных открывания — и ты уже получаешь мяч либо за спину, либо в другой зоне. В зависимости от соперника. Но повторюсь: мы это все наигрывали годами!

— Значит, Маркиньос выглядел предпочтительнее Зиньковского?

— Да я бы так не сказал. Он же не отдал, не забил, не сделал разницу. Матч закончился нулевой ничьей. Так что не готов утверждать, что Маркиньос был спасителем «Спартака» в этой встрече. Есть в команде на этой позиции русский парень, которому, возможно, нужно больше доверять. С другой стороны, второй тайм в исполнении хозяев получился более интересным. Стычка между Бабичем и Швецом тоже добавила эмоций. Но в целом, конечно, дома «Спартак» должен был рассчитывать на другой результат.

Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Вам не кажется, что Бонгонда слишком предсказуем? Он получает мяч справа, смещается в середину и бьет — либо выше, либо в защитника...

— Ну он так и в Испании играл. Забивал и отдавал, смещаясь с правого фланга в центр. Но если он уходит в средину, по идее, надо другому игроку заполнять зону на правом фланге. Кто-то, видимо, должен туда забегать...

Но это, опять же, зависит от тренировочного процесса. Бонгонда достаточно креативный. Когда он только пришел в «Спартак», выдал ударный отрезок. Все его хвалили. Сейчас все несколько иначе. Надеюсь, наши легионеры понимают, что «Спартак» всегда проповедовал яркий и интересный футбол. Вообще не хочется сейчас обсуждать кого-то одного. Играет команда. При этом стоит отметить, что Станкович уже процентов на 90 стабилизировал состав.

— Какой совет вы бы сейчас дали Соболеву? Он теперь точно отрезанный ломоть?

— Уф... Я мог бы что-то посоветовать, если бы знал, откуда ноги растут. За последнее время столько всего было написано: «Зенит», увлечение компьютерными играми и так далее. Но я же не в курсе всех нюансов. Тут, пожалуй, можно сказать ему лишь одно: надо терпеть! Считаю, Соболеву нужно наступить на свое «я» и сесть пообщаться с тренером, руководством. С другой стороны, я не знаю, что ему сейчас рассказывает его агент. Агенты, увы, нередко манипулируют футболистами. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы в «Спартак» вернулся тот Соболев, которого мы видели на поле два-три года назад. Он бы команде точно помог. С эмоциями, заряженный на результат, забивал, отдавал! А так... Остается лишь повторить: «Саня, терпи. Надо найти выход». Ему всего 27 лет. Самый расцвет! Еще играть и играть, радовать болельщиков, семью. Пусть он как можно быстрее найдет правильное решение.

Антон Зиньковский
Егор Титов
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Оренбург
 - : -
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Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
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 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
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Зенит

 3
П
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Зенит

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Алексей Батраков

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Бителло

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И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

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Динамо

 3 1 0
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