Серый матч с огнем в концовке. В важнейшей битве за медали на победу не наиграл никто

Обозреватель «СЭ» — о спасении «Спартака» от поражения «Ростову».

Матч «Спартак» — «Ростов», в котором сошлись команды со второго и третьего места чемпионата, за исключением последней десятиминутки, болельщикам смотреть было тяжело. Право, лучше было снять с игравших в тот же день седьмой матч финала Кубка Гагарина хоккеистов «Ак Барса» и ЦСКА коньки и остальную хоккейную амуницию, надеть на них бутсы, футбольную форму — и выпустить на поле в Тушине. И то получилось бы живее и интереснее.

Тем игрокам было намного больше чего терять — а они выдали классный атакующий спектакль. А на «Открытии» же большей частью царили мучение и сон — что до перерыва, что после. И тут намного меньше претензий может быть к игрокам «Ростова», которые высоко встречали соперников (что можно считать одним из важных показателей игровой смелости), действовали слаженно и агрессивно, а куда больше — к хозяевам. Они опять совсем не были похожи на себя осеннего образца.

Но нужно отделять мух от котлет. Владимир Быстров (суда по тому, что он говорит, ему никогда не быть тренером, как и Александру Мостовому) в телеэфире кипятится, что «Спартак» вышел с пятью защитниками, — мол, как можно в оборонительную схему дома играть.

Баннер болельщика «Спартака» на трибуне. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Какая чушь! Сколько раз и у скольких команд мы видели более чем агрессивную и атакующую игру с тремя центральными! Допустим, Луи ван Гал ее всегда использует — и при чем тут акцент на обороне? Как профессиональный футболист довольно высокого по нашим меркам уровня может не понимать таких элементарных вещей? Это все равно что математик складывает 2+2 и получает 5. Слушать больно. Особенно учитывая, что на Быстрова никак не могли воздействовать какие-либо конъюнктурные соображения, то есть про «оборонительную» схему с тремя центральными защитниками он говорил абсолютно всерьез.

Господи, при чем тут схема?! Все, что имеет значение, — принципы игры, функции футболистов и кто занимает те или иные позиции. Любая расстановка может иметь и ультраатакующее, и «автобусное» наполнение. Любая!

Кристофер Мартинс (умеющий добегать и замыкать, но вообще не умеющий пасовать) — в опорной зоне? А Руслан Литвинов — в центре обороны? И Даниил Пруцев на скамейке, выходящий только на 70-й минуте? Чему тогда удивляться в фазе перехода от обороны к атаке — точнее, ее отсутствия? Михаил Игнатов, который вроде на поле, но смотрит футбол? Совершенно не набравший пока кондиции Квинси Промес?

При этом Гильермо Абаскаль, как следует из его послематчевого оперативного комментария, «доволен футболом». Бог ты мой! Отношу это все-таки к эйфории после отыгрыша на последней добавленной минуте, или я вообще ничего в этой игре не понимаю. Иметь в разы более мастеровитых индивидуально игроков, чем подавляющее большинство соперников, не создать до 88-й минуты ни одного реального голевого момента — и быть довольным!

Константин Бесков, по неоднократным свидетельствам очевидцев, при удачном результате, но плохой игре был мрачнее тучи. «Поздравлений не принимаю», — говорил он в таких случаях, например, Никите Симоняну. Вот так и надо к подобным развязкам относиться — к тому же здесь ничья, а не победа.

Но ведь если вспомнить, как «Спартак» играл осенью и как Гильермо это оценивал — тот футбол нравился, и все понимали, чего тренер от команды хочет! Вот в чем парадокс...

«Ростову», понятно, обидно не выиграть ключевой матч, тем более после такого красивого дебютного гола в РПЛ 20-летнего белоруса Александра Селявы на 80-й минуте. Какая царская траектория, неподвластная Селихову!

Соцсети «Ростова» после эскапад Карпина и Виктора Онопко начали раздувать судейский вопрос. В частности, зачем-то выложили пару эпизодов нормальной силовой борьбы, которую Кирилл Левников трактовал в пользу «Спартака». «Ну и», как говорит ваш, господа, главный тренер? В обоих выложенных вами эпизодах была нормальная мужская борьба.

Это футбол, а не балет. В то же время такая же нормальная борьба — и там, где Левников с какого-то перепугу дал штрафной в пользу «Спартака» перед двумя последними угловыми. Вот где реально есть о чем говорить.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Хотя, опять же, это не выдуманный пенальти и не красная карточка на ровном месте. Штрафной из центра поля в ключевой момент матча. Повод для недовольства (возможно, для жалобы в ЭСК), но не для тотальной истерики. А последние угловые в переигранное время дают в каждом третьем матче.

Тем не менее очевидно, что ярость удаленного уже после финального свистка Валерия Карпина — в первую очередь из-за того самого штрафного в концовке, после которого и случились два угловых с голом Александра Соболева.

Мне, кстати, в первый момент показалось, что забил Александр Селихов. Они с Соболевым почти в одну точку пошли. Вот был бы номер! Как в 1995 году, когда на моих глазах на «Олд Траффорд» знаменитый датский вратарь Петер Шмейхель в ответном матче Кубка УЕФА с «Ротором» побежал на стандарт в чужую штрафную и сравнял счет. Правда, пройти дальше команде Алекса Фергюсона это не помогло — нужен был еще один гол, и его забить хозяева не успели.

А хватит ли ничьей (пусть добытой и не Селиховым, а Соболевым) для медалей «Спартаку», покажет наступающий май. Сейчас три клуба идут почти вровень, но игра красно-белых кажется по весне наименее убедительной.

Для «Спартака» вчера были всего две хорошие новости — отыгрыш на последней секунде и малая вероятность для «Зенита» стать чемпионом в очном матче следующего тура. Хотя раз «Факел» доказал, что способен обыгрывать «Динамо» в юбилей, то почему и «Ростову» не может подсуропить? И тогда «Спартаку» надо будет не проиграть на «Газпром Арене». Если сравнить текущую форму команд и, допустим, их лидеров Промеса и Малкома, автора покера в Самаре, — понять трудность этой задачи не так сложно.

У красно-белых, кроме Соболева и вышедшего на замену Антона Зиньковского (после появления которого и у Соболева пошло), футболисты не помнили, как играть в футбол. Вспомнят ли в Санкт-Петербурге, где превосходящему в мастерстве сопернику потребуется противопоставить гордость, волю и самоуважение?