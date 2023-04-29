Гол Соболева в последней атаке сохранил серебряную интригу. «Спартак» валидольно спасся в матче с «Ростовом»
Выдумывать интригу в этом матче не было необходимости. Тут и ключевой матч в борьбе за серебро, и Карпин против «Спартака». А кому-то было интересно посчитать количество пенальти.
Абаскаль не стал отказываться от схемы с тремя центральными защитниками, которая привела к весьма противоречивому спектаклю в матче с «Краснодаром» (4:3). Но при этом пару кадровых решений принял: замененные по ходу игры в понедельник Чернов и Пруцев остались на лавке. Зато вернулись отбывшие дисквалификации Литвинов и Мартинс, и состав красно-белых стал максимально близок к оптимальному. Ну или к осеннему. У «Ростова» впервые в старте вышел полузащитник Комаров, которого соцсети желто-синих обозначили как джокера.
Первый тайм — шахматы, даже на хайлайты было бы сложно наскрести. Соперники прощупывали друг друга прессингом и пытались спровоцировать на ошибку. Вся игра свелась к одной большой позиционной атаке. И очень много были задействованы вратари: чуть что — сразу назад, понадежнее. Переход от обороны к атаке с обеих сторон был максимально затруднен. «Ростов» пытался атаковать через левый фланг, видя уязвимость зоны в Дуарте; у «Спартака» лучше всех мяч двигал Литвинов, игравший в центре тройки защитников.
Во втором тайме ничего кардинально не поменялось. Разве что Комличенко чуть чаще стал падать в штрафной. В первом тайме, кстати, он со знанием дела пошел на пенальти, но не хватило буквально шага. Зато посадил на карточку Литвинова, который теперь пропустит игру следующего тура в Питере.
Ну а в этом матче все должна была решить одна ошибка или какое-то неординарное исполнение. У «Спартака» чаще стали проходить длинные передачи на Промеса, но воспользоваться ими лучший бомбардир «Спартака» не смог: видно, что голландец еще не набрал форму после травмы. А в составе «Ростова» выстрелил тот, от которого, пожалуй, не ждали. Вышедший на замену белорусский полузащитник Селява забил дальним чудо-ударом после скидки Комличенко.
Время у «Спартака» было, но, как казалось, «Ростов» не должен был упустить своего. Это ощущение стало только крепче после того, как Николсон не попал с пары метров в попытке замкнуть дальнюю штангу. Но в «Спартаке» верили до последнего: на заключительные стандарты пришел даже Селихов. И сработало! Самый последний угловой, подача Зиньковского и гол Соболева головой. Не самые зрелищные 80 минут этого матча компенсировала огненная концовка.
А вообще это результат в пользу ЦСКА. «Ростов» и «Спартак» сохранили свои места в тройке, позволив армейцам максимально приблизиться. «Спартаку» теперь ехать в Питер, где всю неделю будут готовиться к празднованию чемпионства. «Зенит» устроит ничья, а «Спартаку», чтобы сорвать Питеру праздник, нужно повторить то, что команда делала при Карпине в 2012-м. С тех пор, кстати, красно-белые и не обыгрывали «Зенит» на выезде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|1 : 1
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|1 : 1
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 0
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|3 : 1
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|5 : 1
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5