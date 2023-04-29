«Зенит» может оформить чемпионство в матче со «Спартаком»: что для этого нужно

В 25-м туре чемпионата России «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (5:1) и увеличил отрыв от «Ростова» и «Спартака», которые сыграли вничью на «Открытие Банк Арене» (1:1).

Сине-бело-голубые (61 очко) станут чемпионами уже вечером 7 мая, если:

— дома победят «Спартак» (49 очков), а «Ростов» (50 очков) 6 мая не сможет обыграть «Факел»;

— сыграют вничью со «Спартаком», «Ростов» уступит «Факелу», а ЦСКА (48 очков) днем 7 мая не справится с «Оренбургом».