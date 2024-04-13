В Оренбурге стихийное бедствие, но местный клуб продолжает проводить матчи. Насколько это этично?

Есть вопросы.

Уже около недели длится наводнение в Оренбургской области. Активная фаза началась 5 апреля с прорыва дамбы в Орске, и с тех пор ситуация стала только хуже. Уровень воды в реке Урал на утро 13 апреля достиг почти 12 метров, при том что опасным значением считается уровень высотой чуть больше 9. Затоплены тысячи домов и придомовых участков, в отдельных районах области объявлена масштабная эвакуация.

С последствиями борются все — как государственные структуры, вроде МВД и МЧС, так и волонтеры. Людей не хватает — 13 апреля УМВД региона решило привлечь дополнительные наряды (около тысячи человек) и технику из области в Оренбург. Многоэтажки обкладывают мешками с песком, кучами глины. Сводки пугающие — каждый день дополнительно подтапливаются сотни домов.

Но при всем при этом футбол в городе продолжается. 14 апреля «Оренбург» сыграет домашний матч с «Пари НН» (в наличии, если верить сайту, осталось всего несколько сотен билетов), а в среду, 17 апреля, в город на кубковый матч приедет «Динамо». Футбольные чиновники молчат. В «Оренбурге» считают, что препятствий нет.

«Что касается стадиона, аэропорта и автобусов, то все ходит, ездит, никаких проблем нет. Я думаю, что никаких оснований для отмены матча не было и нет. Команда готовилась в плановом режиме», — заявил ТАСС" президент клуба Василий Еремякин.

Препятствий действительно может не быть. В Оренбург пока еще можно прилететь, по нему пока еще можно ездить. Не исключено, что так и останется — эксперты заявляют, что плато уже близко. К тому же, стадион «Оренбурга» находится на возвышенности. Но вопрос в другом — насколько этично проводить матч в такой ситуации?

В области наводнение. Затоплено больше 12 тысяч домов, свыше 13 тысяч оренбуржцев эвакуированы. Государственным службам — врачам, полицейским — явно есть чем заняться. Выше уже написано о том, что людей для борьбы с последствиями местные службы стягивают из области.

Уместно ли в таком случае выделять людей на обеспечение безопасности двух матчей? Уместно ли вообще играть в футбол, когда части болельщиков, и немаленькой, вообще не до него? Хотелось бы узнать ответы на эти вопросы. Хотя не исключено, что матчи используются для привлечения внимания к проблеме и помощи пострадавшим. Пока такой информации нет.

Зато известно, что в «Пари НН» предлагали перенести встречу на резервный стадион и оплатить все расходы. Об этом заявил генеральный директор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов. Есть информация также и о том, что «Оренбург» отказался, заверив, что безопасность будет обеспечена.

Окей, будет безопасно. Но правильно ли все это? Вот об этом информации нет совсем. И очень бы хотелось ее получить, услышать мнения. Футбольным функционерам из РПЛ и РФС пора что-то решить и высказаться — скандалов с регламентом и этикой в отечественном футболе уже хватает. От «снежных матчей» только-только отошли.