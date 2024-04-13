В Оренбурге стихийное бедствие, но местный клуб продолжает проводить матчи. Насколько это этично?
Уже около недели длится наводнение в Оренбургской области. Активная фаза началась 5 апреля с прорыва дамбы в Орске, и с тех пор ситуация стала только хуже. Уровень воды в реке Урал на утро 13 апреля достиг почти 12 метров, при том что опасным значением считается уровень высотой чуть больше 9. Затоплены тысячи домов и придомовых участков, в отдельных районах области объявлена масштабная эвакуация.
С последствиями борются все — как государственные структуры, вроде МВД и МЧС, так и волонтеры. Людей не хватает — 13 апреля УМВД региона решило привлечь дополнительные наряды (около тысячи человек) и технику из области в Оренбург. Многоэтажки обкладывают мешками с песком, кучами глины. Сводки пугающие — каждый день дополнительно подтапливаются сотни домов.
Но при всем при этом футбол в городе продолжается. 14 апреля «Оренбург» сыграет домашний матч с «Пари НН» (в наличии, если верить сайту, осталось всего несколько сотен билетов), а в среду, 17 апреля, в город на кубковый матч приедет «Динамо». Футбольные чиновники молчат. В «Оренбурге» считают, что препятствий нет.
«Что касается стадиона, аэропорта и автобусов, то все ходит, ездит, никаких проблем нет. Я думаю, что никаких оснований для отмены матча не было и нет. Команда готовилась в плановом режиме», — заявил ТАСС" президент клуба Василий Еремякин.
Препятствий действительно может не быть. В Оренбург пока еще можно прилететь, по нему пока еще можно ездить. Не исключено, что так и останется — эксперты заявляют, что плато уже близко. К тому же, стадион «Оренбурга» находится на возвышенности. Но вопрос в другом — насколько этично проводить матч в такой ситуации?
В области наводнение. Затоплено больше 12 тысяч домов, свыше 13 тысяч оренбуржцев эвакуированы. Государственным службам — врачам, полицейским — явно есть чем заняться. Выше уже написано о том, что людей для борьбы с последствиями местные службы стягивают из области.
Уместно ли в таком случае выделять людей на обеспечение безопасности двух матчей? Уместно ли вообще играть в футбол, когда части болельщиков, и немаленькой, вообще не до него? Хотелось бы узнать ответы на эти вопросы. Хотя не исключено, что матчи используются для привлечения внимания к проблеме и помощи пострадавшим. Пока такой информации нет.
Зато известно, что в «Пари НН» предлагали перенести встречу на резервный стадион и оплатить все расходы. Об этом заявил генеральный директор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов. Есть информация также и о том, что «Оренбург» отказался, заверив, что безопасность будет обеспечена.
Окей, будет безопасно. Но правильно ли все это? Вот об этом информации нет совсем. И очень бы хотелось ее получить, услышать мнения. Футбольным функционерам из РПЛ и РФС пора что-то решить и высказаться — скандалов с регламентом и этикой в отечественном футболе уже хватает. От «снежных матчей» только-только отошли.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|
16
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6