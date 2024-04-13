Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:45

В Оренбурге стихийное бедствие, но местный клуб продолжает проводить матчи. Насколько это этично?

ФК «Оренбург» продолжает проводить матчи, несмотря на паводок в Оренбуржье
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Оренбурга» продолжают проводить матчи, несмотря на паводок.
Есть вопросы.

Уже около недели длится наводнение в Оренбургской области. Активная фаза началась 5 апреля с прорыва дамбы в Орске, и с тех пор ситуация стала только хуже. Уровень воды в реке Урал на утро 13 апреля достиг почти 12 метров, при том что опасным значением считается уровень высотой чуть больше 9. Затоплены тысячи домов и придомовых участков, в отдельных районах области объявлена масштабная эвакуация.

С последствиями борются все — как государственные структуры, вроде МВД и МЧС, так и волонтеры. Людей не хватает — 13 апреля УМВД региона решило привлечь дополнительные наряды (около тысячи человек) и технику из области в Оренбург. Многоэтажки обкладывают мешками с песком, кучами глины. Сводки пугающие — каждый день дополнительно подтапливаются сотни домов.

Но при всем при этом футбол в городе продолжается. 14 апреля «Оренбург» сыграет домашний матч с «Пари НН» (в наличии, если верить сайту, осталось всего несколько сотен билетов), а в среду, 17 апреля, в город на кубковый матч приедет «Динамо». Футбольные чиновники молчат. В «Оренбурге» считают, что препятствий нет.

«Что касается стадиона, аэропорта и автобусов, то все ходит, ездит, никаких проблем нет. Я думаю, что никаких оснований для отмены матча не было и нет. Команда готовилась в плановом режиме», — заявил ТАСС" президент клуба Василий Еремякин.

Препятствий действительно может не быть. В Оренбург пока еще можно прилететь, по нему пока еще можно ездить. Не исключено, что так и останется — эксперты заявляют, что плато уже близко. К тому же, стадион «Оренбурга» находится на возвышенности. Но вопрос в другом — насколько этично проводить матч в такой ситуации?

В области наводнение. Затоплено больше 12 тысяч домов, свыше 13 тысяч оренбуржцев эвакуированы. Государственным службам — врачам, полицейским — явно есть чем заняться. Выше уже написано о том, что людей для борьбы с последствиями местные службы стягивают из области.

Спасатели эвакуируют жительницу Орска во&nbsp;время наводнения. «Это ужас. Подруга прыгала ночью в лодку добровольцев со второго этажа». Тренер пловцов — о наводнении в Орске

Уместно ли в таком случае выделять людей на обеспечение безопасности двух матчей? Уместно ли вообще играть в футбол, когда части болельщиков, и немаленькой, вообще не до него? Хотелось бы узнать ответы на эти вопросы. Хотя не исключено, что матчи используются для привлечения внимания к проблеме и помощи пострадавшим. Пока такой информации нет.

Зато известно, что в «Пари НН» предлагали перенести встречу на резервный стадион и оплатить все расходы. Об этом заявил генеральный директор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов. Есть информация также и о том, что «Оренбург» отказался, заверив, что безопасность будет обеспечена.

Окей, будет безопасно. Но правильно ли все это? Вот об этом информации нет совсем. И очень бы хотелось ее получить, услышать мнения. Футбольным функционерам из РПЛ и РФС пора что-то решить и высказаться — скандалов с регламентом и этикой в отечественном футболе уже хватает. От «снежных матчей» только-только отошли.

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
3
4
Читайте также
Хет-трик Кузьменко принес «Калгари» победу над «Анахаймом»
Загитова опубликовала в соцсетях фото в свадебном платье
Взрыв машины экс-подполковника СБУ определили как покушение на убийство
Седьмому матчу - быть! «Авто» взял матч жизни и затащил «Магнитку» в решающую битву за финал Кубка Гагарина
Миссия Японии при ООН раскритиковала Россию и вспомнила Хиросиму и Нагасаки
На Украине объяснили невозможность сбить поразившую Трипольскую ТЭС ракету
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Силкин: «Выиграть Кубок России для «Динамо» важнее, чем взять бронзу в РПЛ»
Гаджиев: «Спартак» — действительно непредсказуемая команда»
Бистрович признался, что для «Балтики» РПЛ важнее Кубка России
Капитан «Ростова» Глебов: «Было бы лучше провести матч Кубка России с «Уралом» у нас»
Педро: «Не чувствую себя звездой. Мне нужно сохранять голову холодной, ведь я еще молод»
Сенников — про объявления судьями решений в матчах РПЛ и Кубка: «Это никому ненужная информация»
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
«Краснодар» — «Зенит»: судья не наказал предупреждениями Сперцяна и Клаудиньо
«Краснодар» обыгрывает «Зенит» после первого тайма
Морено: «Мы не полностью доминировали в игре со «Спартаком»
Игроки «Спартака» нарушили регламент РПЛ после поражения от «Сочи»
«Ахмат» — «Балтика»: видео голов
Игнатьев оценил шансы «Динамо» на чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» снова провалился с «Сочи» — уволят ли Абаскаля в день рождения?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
16
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости