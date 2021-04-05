Девятикратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Ананко в пресс-центре «Ростов Арены» поделился с обозревателем «СЭ» впечатлениями от матча двух его родных команд.

Защитник Дмитрий Ананко уникален тем, что участвовал абсолютно во всех чемпионских сезонах «Спартака» российских времен. Его золотой рекорд если кому-то и удастся побить, то еще очень нескоро. А Ростов для него — тоже не чужое место: он родился в казачьем Новочеркасске Ростовской области, вырос в серьезного футболиста в ростовском училище олимпийского резерва, а в 1995 году отправился на полсезона в аренду в «Ростсельмаш». И именно тогда красно-белые единственный раз в 90-е годы не выиграли первенство!

Я встретил Ананко в пресс-центре «Ростов Арены» сперва до матча «Ростов» — «Спартак», и он назвал красно-белых фаворитом встречи. И оказался прав. А после игры мы записали видеоинтервью.

— Игра не оставила никого равнодушным, была интересной, много голов забили, — сказал Ананко. — «Ростов» в последнее время потерял некоторых своих звезд, но в любом случае мы увидели с его стороны спортивное нахальство. У «Спартака» в атаке собрались достаточно интересные футболисты, и все сложилось воедино с приходом Промеса. Впереди появились вот эти «фантазисты», они добавляют красно-белым изюминки, и «Спартак» в каждом матче много забивает. Это головная боль для соперников. У «Спартака» неплохие шансы на то, чтобы составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за первое место.

— Вас удивило, до какой степени Александр Соболев весной прибавил по сравнению с осенней частью чемпионата? Связываете ли и это с приходом Промеса?

— Просто он начал по-другому относиться к футболу. Мы видим, что он навязывает борьбу, поувереннее стоит на ногах.

— В соответствии с публичными рекомендациями Олега Романцева.

— Конечно. Такие вещи накладывают определенный отпечаток. У Соболева было свое футбольное образование, но сейчас мы видим, что он превращается в того наконечника, в котором «Спартак» и нуждается. Невысоких атакующих футболистов достаточно, а вот такие большие форварды, как Соболев или Дзюба, делающий ту же работу в сборной, — наперечет. Конечно же, при таком отношении к футболу есть возможность расти и дальше.

Все слышат и читают высказывания таких фигур, как Романцев. И, конечно же, это откладывается в голове и у самого футболиста. Соболев действительно работает над этим, он растет и прибавляет, как раз начав лучше использовать свои габариты. И мы видим, что «Спартак» стал забивать. Понятно, что есть проблемы в обороне. Но чем больше вы забиваете, тем легче будет и защитникам управиться.

— Сможет ли Соболев вытеснить Дзюбу из стартового состава сборной России? Если да, то когда это произойдет?

— Сможет. Если будет так же относиться к футболу, как относится сейчас.

— Как человек ростовский, можете объяснить, почему аура именно этого города не позволяла «Спартаку» выигрывать здесь восемь лет — с 2013-го?

— Вот вы спросили — и у меня сейчас прям мурашки побежали. Вспомнил, как в середине 90-х, по-моему, минуте на 20-й, мы со «Спартаком» здесь «горели» — 3:0. Но смогли отыграться и закончили матч вничью — 3:3. Ростов рекламировать не надо, потому что с советских времен это единственный город в России, помимо Москвы и Питера, который составлял конкуренцию, выигрывал кубки, был призером чемпионата СССР. Очень много здесь выросло классных игроков. Самое главное — что город футбольный. Если бы сегодня была возможность полностью забить стадион, не сомневаюсь, она была бы использована.

— Так ее и так использовали! Установлен рекорд сезона: впервые в ковидные времена дали заполнить 75% от вместимости стадиона, и на трибунах «Ростов Арены» было 32 880 зрителей. И сразу другой футбол, другая энергетика.

— Ну конечно! Даже в ведущих европейских чемпионатах, думаю, уровень чуть упал из-за отсутствия зрителей. Поддержка болельщиков футболистов заставляет по-другому относиться ко всему, что происходит на поле. В сегодняшние времена мы по-новому оценили, что такое для футбола 12-й игрок.

— Ваше мнение — останется ли в «Спартаке» Доменико Тедеско? Пересмотрит ли свое решение прошлой зимы?

— Мне кажется, если команда выйдет в Лигу чемпионов, он как минимум задумается об этом. Другое дело, конечно, все эти высказывания за полгода до ухода — со стороны кажется, что это, наверное, неправильно. Впрочем, посмотрим, все покажет конец сезона. Не думаю, что Тедеско позовут в «Реал» или «Барселону». Здесь он работает в лучшей команде страны по вниманию, по количеству болельщиков, располагается она в городе, где есть все условия. И если «Спартак» попадет в Лигу чемпионов, шанс на то, что Тедеско останется, будет.

— Допустим все же, что он уходит. О Валерии Карпине как о его потенциальном сменщике говорят чуть ли не больше всех. По-вашему, это был бы правильный ход со стороны Леонида Федуна? Или подобное невозможно в принципе после «сбитого летчика» и т. д.?

— Футбол — это эмоции. И все высказывания, конечно, диктуются ими. Я бы хотел, чтобы «Спартак» возглавил один из тех людей, которые делали его историю, и думаю, что Валерий Георгиевич сейчас этого заслуживает. Другое дело, конечно, как они расстались. К тому же в Ростове его любят, недаром он сейчас лидирует из нынешних тренеров РПЛ по количеству времени, проведенному во главе своего клуба. Опять же, все покажет только конец сезона.