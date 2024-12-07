Что с «Зенитом»?! Пропустили от Дзюбы и в большинстве не дожали «Акрон»
«Зенит» в прошлом туре удивил всех — проиграл «Крыльям» (2:3), которые со скрипом набирают очки в этом сезоне. Впереди был последний матч перед уходом на зимний перерыв — против кусачего «Акрона» с Артемом Дзюбой на острие. И, конечно же, главной интригой игры стала очередная встреча форварда против бывшей команды, в составе которой он стал четырехкратным чемпионом страны.
В первом круге петербуржцы разгромили новичка РПЛ со счетом 5:0. Однако тогда 36-летний Дзюба вышел в стартовом составе и был заменен на десятой минуте из-за проблемы с мышцей. Проявить себя не успел.
Естественно, Заур Тедеев выпустил Артема с первых минут и в этот раз. Причем нападающий получил капитанскую повязку в отсутствии Савичева, который не играл из-за перебора желтых.
Сергей Семак практически повторил стартовый состав матча недельной давности с «Крыльями». Только вместо Адамова в воротах появился Латышонок, а Родригао заменил травмированного Алипа в центре обороны.
Дзюба забил
«Зенит» сразу же захватил инициативу и создал несколько опасных подходов к воротам гостей. Давление у штрафной площади Васютина росло, и казалось, что вот-вот тольяттинцы дрогнут под натиском. Но все вышло совсем иначе. «Акрон» в своей первой же осмысленной атаке забил. И гол получился неожиданным.
Все началось с несчастного случая — у Мантуана поехала нога, это привело к потере мяча. Кузьмин вошел в штрафную и покатил на Данилина. Тот выполнил кросс, который, казалось бы, не нес особой опасности. Дуглас сыграл головой, а затем транзитом через Родригао мяч отскочил к Лончару. Черногорцу оставалось только прошить Латышонка с близкого расстояния, что он и сделал.
Но петербуржцы довольно быстро отыгрались. Исправился Мантуан, буквально вспахавший правую бровку. Бразилец совершил сольный проход и зряче прострелил на дальнюю штангу, а Мостовой подставил ногу — 1:1.
После двух забитых мячей команды будто успокоилось. «Акрон» стал опускаться глубже в оборону, а «Зенит» неспешно перекатывал мяч в центре: от Вендела к Клаудиньо и в обратном направлении.
Частая картина в первом тайме — одинокий Дзюба, ждущий мяча у центрального круга. Все знают, что Артем может включиться в самый неожиданный момент, ему для этого не нужно быть самым активным на поле. Так и произошло. Капитан гостей открылся в штрафной «Зенита» под передачу с фланга и выиграл борьбу у Родригао, пробив в левый угол. Латышонок никак не мог выручить в этом эпизоде.
Что интересно, Дзюба не праздновал забитый мяч. Но в ответ получил оглушающий свист от зрителей «Газпром Арены».
Хозяева ушли на перерыв, проигрывая в счете. Похожая ситуация была ровно неделю назад в матче с «Крыльями». Только тогда отставание было в два мяча.
Удаление Данилина и выход Соболева
В начале второго тайма Сергей Семак внес изменения в состав: вместо Клаудиньо вышел Ахметов, а Родригао поменял Лусиано. Сразу после перестановок Барриос опустился в центр защиты, а вышедший на поле аргентинец стал исполнять роль второго центрального форварда. И «Зенит» заиграл поживее.
«Акрон» же вышел из раздевалки с явным акцентом на оборону. Про контратаки тольяттинцы вообще забыли. А удаление Данилина и вовсе заставило гостей еще сильнее окопаться в своей штрафной. По карточке, показанной Кириллу, вряд ли у кого-то возникли вопросы — на повторе хорошо виден удар в бок Мантуана.
А дальше на поле появился Александр Соболев. И надо сказать, что игра заметно оживилась. Экс-нападающий «Спартака» имел практически стопроцентный шанс отличиться, но его удар заблокировали. Также ему совсем немного не хватило для того, чтобы замкнуть передачу после прорыва Мостового.
На 70-й минуте «Зенит» забил, отличился Кассьерра. Но радость петербургских болельщиков длилась недолго — гол отменили после просмотра видеоповтора. Оказалось, что во время атаки Мостовой подработал себе мяч рукой.
Время поджимало и Семак в спешке пытался хоть как-то взбодрить своих игроков. Вышли Педро и Ерохин, который часто спасает «Зенит» в концовках, но в этот раз даже его магия не спасла.
Более того, уже в компенсированное время хозяева снова забили. Но и этот гол отменили из-за игры рукой. На этот раз — у Нино. Тотальное невезение.
1:2 — «Зенит» неожиданно уступил «Акрону» и может уйти на зимний перерыв не в статусе лидера. «Краснодар» вернется на первое место, если добьется положительного исхода в игре с «Локомотивом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|3 : 0
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|1 : 2
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|3 : 1
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3