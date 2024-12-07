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Что с «Зенитом»?! Пропустили от Дзюбы и в большинстве не дожали «Акрон»

Гол Дзюбы принес «Акрону» победу над «Зенитом» в 18-м туре РПЛ
Роман Кольцов
Корреспондент
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Родригао и Артем Дзюба в матче «Зенит» — «Акрон» (1:2) 7 декабря.
Фото ФК «Зенит»
Второе поражение подряд.
Россия. Премьер-лига. 18-й тур
07 дек, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
Акрон

«Зенит» в прошлом туре удивил всех — проиграл «Крыльям» (2:3), которые со скрипом набирают очки в этом сезоне. Впереди был последний матч перед уходом на зимний перерыв — против кусачего «Акрона» с Артемом Дзюбой на острие. И, конечно же, главной интригой игры стала очередная встреча форварда против бывшей команды, в составе которой он стал четырехкратным чемпионом страны.

В первом круге петербуржцы разгромили новичка РПЛ со счетом 5:0. Однако тогда 36-летний Дзюба вышел в стартовом составе и был заменен на десятой минуте из-за проблемы с мышцей. Проявить себя не успел.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Акрона&raquo;. «Зенит» раскромсал «Акрон». Ранняя замена Дзюбы надломила красно-черных

Естественно, Заур Тедеев выпустил Артема с первых минут и в этот раз. Причем нападающий получил капитанскую повязку в отсутствии Савичева, который не играл из-за перебора желтых.

Сергей Семак практически повторил стартовый состав матча недельной давности с «Крыльями». Только вместо Адамова в воротах появился Латышонок, а Родригао заменил травмированного Алипа в центре обороны.

Дзюба забил

«Зенит» сразу же захватил инициативу и создал несколько опасных подходов к воротам гостей. Давление у штрафной площади Васютина росло, и казалось, что вот-вот тольяттинцы дрогнут под натиском. Но все вышло совсем иначе. «Акрон» в своей первой же осмысленной атаке забил. И гол получился неожиданным.

Все началось с несчастного случая — у Мантуана поехала нога, это привело к потере мяча. Кузьмин вошел в штрафную и покатил на Данилина. Тот выполнил кросс, который, казалось бы, не нес особой опасности. Дуглас сыграл головой, а затем транзитом через Родригао мяч отскочил к Лончару. Черногорцу оставалось только прошить Латышонка с близкого расстояния, что он и сделал.

Но петербуржцы довольно быстро отыгрались. Исправился Мантуан, буквально вспахавший правую бровку. Бразилец совершил сольный проход и зряче прострелил на дальнюю штангу, а Мостовой подставил ногу — 1:1.

После двух забитых мячей команды будто успокоилось. «Акрон» стал опускаться глубже в оборону, а «Зенит» неспешно перекатывал мяч в центре: от Вендела к Клаудиньо и в обратном направлении.

Частая картина в первом тайме — одинокий Дзюба, ждущий мяча у центрального круга. Все знают, что Артем может включиться в самый неожиданный момент, ему для этого не нужно быть самым активным на поле. Так и произошло. Капитан гостей открылся в штрафной «Зенита» под передачу с фланга и выиграл борьбу у Родригао, пробив в левый угол. Латышонок никак не мог выручить в этом эпизоде.

Что интересно, Дзюба не праздновал забитый мяч. Но в ответ получил оглушающий свист от зрителей «Газпром Арены».

Хозяева ушли на перерыв, проигрывая в счете. Похожая ситуация была ровно неделю назад в матче с «Крыльями». Только тогда отставание было в два мяча.

Удаление Данилина и выход Соболева

В начале второго тайма Сергей Семак внес изменения в состав: вместо Клаудиньо вышел Ахметов, а Родригао поменял Лусиано. Сразу после перестановок Барриос опустился в центр защиты, а вышедший на поле аргентинец стал исполнять роль второго центрального форварда. И «Зенит» заиграл поживее.

«Акрон» же вышел из раздевалки с явным акцентом на оборону. Про контратаки тольяттинцы вообще забыли. А удаление Данилина и вовсе заставило гостей еще сильнее окопаться в своей штрафной. По карточке, показанной Кириллу, вряд ли у кого-то возникли вопросы — на повторе хорошо виден удар в бок Мантуана.

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба забил гол &laquo;Зениту&raquo; 7&nbsp;декабря. Дзюба забил «Зениту» и не отпраздновал. Артему остался один гол до рекорда Кержакова

А дальше на поле появился Александр Соболев. И надо сказать, что игра заметно оживилась. Экс-нападающий «Спартака» имел практически стопроцентный шанс отличиться, но его удар заблокировали. Также ему совсем немного не хватило для того, чтобы замкнуть передачу после прорыва Мостового.

На 70-й минуте «Зенит» забил, отличился Кассьерра. Но радость петербургских болельщиков длилась недолго — гол отменили после просмотра видеоповтора. Оказалось, что во время атаки Мостовой подработал себе мяч рукой.

Время поджимало и Семак в спешке пытался хоть как-то взбодрить своих игроков. Вышли Педро и Ерохин, который часто спасает «Зенит» в концовках, но в этот раз даже его магия не спасла.

Более того, уже в компенсированное время хозяева снова забили. Но и этот гол отменили из-за игры рукой. На этот раз — у Нино. Тотальное невезение.

1:2 — «Зенит» неожиданно уступил «Акрону» и может уйти на зимний перерыв не в статусе лидера. «Краснодар» вернется на первое место, если добьется положительного исхода в игре с «Локомотивом».

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
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 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
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 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Спартак – Пари НН
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7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
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