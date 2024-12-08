Разгром «Химок», дубль и голевая передача Тюкавина. «Динамо» позитивно завершило год
«Динамо» в последнее время прилично штормило. В первую очередь речь о качестве игры, которое не устраивало никого: ни болельщиков, ни руководителей, ни футболистов, ни тренерский штаб.
«Мы приехали, можно сказать, пустыми по эмоциям. После вчерашних матчей у нас был хороший шанс сделать шаг вперед — догнать «Спартак» и «Локомотив», — но не было должного отношения к игре. Нельзя играть в футбол без эмоций. Наша линия атаки выдала фатальную игру: мячи быстро терялись, не получалось обыгрывать один в один, недорабатывали в защите», — говорил после матча в Грозном Марцел Личка. «Ахмату», напомню, в добавленное время фантастический гол забил голкипер Лещук, но игра была — ужас.
В Грозном чех хотел заменить в перерыве Артура, Нгамалё и Тюкавина. Против «Химок» первые двое остались в запасе. А другим важным кадровым решением стало возвращение в стартовый состав Бителло, который оправился от перелома ребра, полученного как раз в матче с «Химками» в первом круге.
Тогда бело-голубые выиграли — 4:3, уступая по ходу матча — 1:2. А самым опасным у красно-черных был Заболотный со своими сбросами в штрафной — два из них стали голевыми. На сей раз форвард пропускал встречу из-за дисквалификации, а на острие появился Илья Садыгов — сын бизнесмена, имеющего отношение к «Химкам».
Важность же Бителло проявилась в том, что именно с его участием возникли все три лучших момента бело-голубых в первом тайме. Сначала бразилец исполнил штрафной — Кокарев отбил в одну штангу, мяч полетел в другую, и казалось, что Гладышев внесет его с метра в пустые ворота — снова каркас.
Затем Бителло отдал голевую передачу на Тюкавина — форвард поразил ворота с близкого расстояния. 1:0. А перед перерывом латиноамериканец отпасовал уже к линии штрафной Фомину — рядом со штангой.
«Динамо» уверенно и заслуженно вело к перерыву. «Химки» запомнились лишь одним выпадом, но опасную передачу Руденко на Садыгова при выходе два в один прервал Маричаль.
Начало второго тайма стало продолжением первого — большое преимущество хозяев, возникающие моменты, так что второй гол явно назревал. И никакого удивления не вызвал: в толкучке после углового Тюкавин пробил пяткой, а вышел голевой пас Карраскалю — 2:0.
Впрочем, «Динамо» не было бы «Динамо», если бы не оживило интригу. Лунев вышел из-за штрафной, отдал неточный пас Лаксальту, после чего «Химки» с двух попыток затолкали мяч в ворота. Мирзов — 2:1 на 58-й минуте.
Но даже замаячившая перспектива ничьей не изменила характера встречи. Москвичи по-прежнему были острее и на 78-й минуте восстановили разницу в два гола: Нгамалё отпасовал в штрафную, а там Тюкавин сделал все классически — поставил спину Филину и с разворота отправил мяч в ворота. Помог и рикошет. Дубль и голевая передача от лучшего игрока прошлого сезона.
В концовке же еще и Грулев довел дело до разгрома после передачи Артура — 4:1.
«Динамо» на позитивной ноте завершило 2024 год. Команда будет зимовать с отставанием от третьего места всего в два очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|3 : 0
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|1 : 2
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|3 : 1
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|2 : 3
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|4 : 1
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3