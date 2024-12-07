«Спартак» сломал нижегородский бетон за 11 минут. Станкович выдал серию чемпионских времен Карреры и Романцева

Красно-белые завершили первую часть сезона шестой победой подряд.

«Спартак» в последних матчах заслужил исключительно восторженные эпитеты. Тем более по ходу победной серии были повержены ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар». Обычно после такого в игре с соперником из нижней части таблицы ждешь диаметрально противоположных сценариев. Либо легкий успех на кураже, либо мучения в том числе из-за подсознательной недооценки оппонента, которую на словах, разумеется, категорически отрицают. Что-то подобное было в конце октября в Нижнем Новгороде, когда «Пари НН» имел реальные шансы засушить спартаковскую атаку, но все решила ошибка Медведева, который подарил гол Бонгонде и невольно дал старт ударному спартаковскому отрезку.

Что угадывалось безошибочно в этот раз — так это необходимость взламывать насыщенную оборону волжан. Та попала под пресс красно-белых атак с первых минут, но выглядела к этому готовой. Проблемы у гостей поначалу возникали только при стандартах, и Бабич с интервалом в несколько минут заставил вратаря переводить мяч через перекладину. С игры же угроз не хватало, потому что нижегородцы сохраняли плотность между линиями, слаженно перестраивались и старались атаковать спартаковцев в момент приема мяча. В том числе не гнушаясь тактикой мелкого фола, что в какой-то момент вызвало гнев Деяна Станковича и спровоцировало пару мелких потасовок.

Обычно при отсутствии быстрого гола в таких играх много моментов не бывает, поэтому они требуют бережного отношения. Вот с этим у «Спартака» и возникли проблемы в первом тайме. Угальде в очень перспективных позициях не удавалось укротить мяч после диагоналей Маркиньоса и Дуарте (в первом случае мяч сумел выбить Ведерников). То, что легко получалось в Краснодаре, вдруг стало неразрешимой задачей. Плюс Мартинс, замыкая подачу Барко со штрафного, пробил точно в Медведева. Размял вратаря атаковавший из-за штрафной Бонгонда, а красивая многоходовка — при чуть ли не единственной встречной атаке на свободном пространстве — увенчалась промахом Маркиньоса.

С одной стороны, создано было совсем не мало, и даже самый придирчивый критик не смог бы назвать игру красно-белых беззубой. С другой — с завершением наблюдались катастрофические проблемы. Был риск окончательно увязнуть в позиционных атаках, однако «Спартаку» после перерыва удалось забить быстрый гол. Причем он стал следствием изменившегося характера игры, так как «Пари НН» не просто поднял выше линию прессинга — команда дисквалифицированного на этот тур Виктора Гончаренко старалась давить даже на Максименко.

Найти в этом логику можно, потому что нельзя 90 минут провести около собственной штрафной. Только против «Спартака» смелость волжан оказалась самоубийственной. Маркиньос вырвался в свободную зону, проскочив на фланге мимо Шнапцева, а Бонгонда после паса бразильца в касание пробил в дальний угол. Остальное было делом техники и того самого куража — с коллективным танцами при праздновании голов. Пятнадцатого мяча все же забившего Угальде и шикарного дальнего удара Барко, отличившегося в третьем туре подряд.

«Спартак» уходит в отпуск с серией из шести побед, чего не случалось с чемпионского сезона Массимо Карреры. А до итальянца такой же мощный отрезок удавался красно-белым в эпоху тотального доминирования Олега Романцева. Приятные для Станковича аналогии очевидны — его «Спартак» в чемпионской гонке!