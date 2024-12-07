«Спартак» сломал нижегородский бетон за 11 минут. Станкович выдал серию чемпионских времен Карреры и Романцева
«Спартак» в последних матчах заслужил исключительно восторженные эпитеты. Тем более по ходу победной серии были повержены ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар». Обычно после такого в игре с соперником из нижней части таблицы ждешь диаметрально противоположных сценариев. Либо легкий успех на кураже, либо мучения в том числе из-за подсознательной недооценки оппонента, которую на словах, разумеется, категорически отрицают. Что-то подобное было в конце октября в Нижнем Новгороде, когда «Пари НН» имел реальные шансы засушить спартаковскую атаку, но все решила ошибка Медведева, который подарил гол Бонгонде и невольно дал старт ударному спартаковскому отрезку.
Что угадывалось безошибочно в этот раз — так это необходимость взламывать насыщенную оборону волжан. Та попала под пресс красно-белых атак с первых минут, но выглядела к этому готовой. Проблемы у гостей поначалу возникали только при стандартах, и Бабич с интервалом в несколько минут заставил вратаря переводить мяч через перекладину. С игры же угроз не хватало, потому что нижегородцы сохраняли плотность между линиями, слаженно перестраивались и старались атаковать спартаковцев в момент приема мяча. В том числе не гнушаясь тактикой мелкого фола, что в какой-то момент вызвало гнев Деяна Станковича и спровоцировало пару мелких потасовок.
Обычно при отсутствии быстрого гола в таких играх много моментов не бывает, поэтому они требуют бережного отношения. Вот с этим у «Спартака» и возникли проблемы в первом тайме. Угальде в очень перспективных позициях не удавалось укротить мяч после диагоналей Маркиньоса и Дуарте (в первом случае мяч сумел выбить Ведерников). То, что легко получалось в Краснодаре, вдруг стало неразрешимой задачей. Плюс Мартинс, замыкая подачу Барко со штрафного, пробил точно в Медведева. Размял вратаря атаковавший из-за штрафной Бонгонда, а красивая многоходовка — при чуть ли не единственной встречной атаке на свободном пространстве — увенчалась промахом Маркиньоса.
С одной стороны, создано было совсем не мало, и даже самый придирчивый критик не смог бы назвать игру красно-белых беззубой. С другой — с завершением наблюдались катастрофические проблемы. Был риск окончательно увязнуть в позиционных атаках, однако «Спартаку» после перерыва удалось забить быстрый гол. Причем он стал следствием изменившегося характера игры, так как «Пари НН» не просто поднял выше линию прессинга — команда дисквалифицированного на этот тур Виктора Гончаренко старалась давить даже на Максименко.
Найти в этом логику можно, потому что нельзя 90 минут провести около собственной штрафной. Только против «Спартака» смелость волжан оказалась самоубийственной. Маркиньос вырвался в свободную зону, проскочив на фланге мимо Шнапцева, а Бонгонда после паса бразильца в касание пробил в дальний угол. Остальное было делом техники и того самого куража — с коллективным танцами при праздновании голов. Пятнадцатого мяча все же забившего Угальде и шикарного дальнего удара Барко, отличившегося в третьем туре подряд.
«Спартак» уходит в отпуск с серией из шести побед, чего не случалось с чемпионского сезона Массимо Карреры. А до итальянца такой же мощный отрезок удавался красно-белым в эпоху тотального доминирования Олега Романцева. Приятные для Станковича аналогии очевидны — его «Спартак» в чемпионской гонке!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|3 : 0
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3