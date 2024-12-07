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Судейство

Сегодня, 19:30

«Зенит» — «Акрон»: гол сине-бело-голубых отменен ошибочно. Почему не вмешался ВАР?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Зенит» — «Акрон»: гол сине-бело-голубых отменен ошибочно.
Фото Скриншот трансляции

На 90+8-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Акрон» (1:2) судья Владимир Москалев отменил гол Лусиано Гонду и назначил штрафной удар, наказав Нино за игру рукой в атаке. Видеоассистенты Артур Федоров и Сергей Карасев провели продолжительную проверку, занявшую свыше двух с половиной минут, и не стали вмешиваться в действия рефери. «Нет гола. Игра рукой», — было написано в графике на телеэкране. «Решение изменено», — почему-то было дано и такое пояснение, хотя решение Москалева не изменилось, и гол не был засчитан.

Мнения экспертов «СЭ» разделились. Одни посчитали, что Москалев прав в оценке эпизода. Рука Нино была отставлена, ее контакт с мячом в атаке наказуем. Правильное решение — не засчитать взятие ворот.

Другие, и их большинство, не согласились с вердиктом судьи и невмешательством ВАР, потому что рука находилась в естественном положении, у груди, и не была отставлена в сторону. Мяч отскочил в нее неожиданно и с близкого расстояния — от головы другого зенитовца. Автором гола стал не Нино. Такой контакт не следует наказывать штрафным ударом. Правильное решение — засчитать взятие ворот.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

У «Зенита» теперь возникли основания для обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС — по поводу обоих отмененных Москалевым голов. Хотя и ее мнение не будет считаться окончательно правильным. После ряда решений ЭСК степень доверия к ней снизилась до минимума.

РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
Владимир Москалев
Нино (Зенит)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
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Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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