«Спартак» может начать весну с рекорда чемпионата. Интересные статистические детали
В матче 18-го тура РПЛ красно-белые обыграли на своем поле «Пари НН» (3:0) и ушли на зимнюю паузу в чемпионате с продолжающейся серией из четырех разгромов подряд. Команда Деяна Станковича повторила клубный и турнирный рекорды. В начале чемпионского сезона-1993 спартаковцы под руководством Олега Романцева крупно обыграли владикавказских одноклубников, «Жемчужину», «Асмарал» и «Динамо». Благодаря хет-трику Владимира Бесчастных дело шло к разгрому и во встрече с «Крыльями Советов», но Рустам Фахрутдинов забил гол престижа. В 2000-е рекорд повторяли «Зенит» Властимила Петржелы и «Рубин» Курбана Бердыева, но превзойти результат у них не получилось.
Спартаковцы гарантировали себе третье место по итогам осенней части чемпионата. Команда Деяна Станковича набрала в 18 турах 37 очков — больше (если не считать удлиненный сезон-2011/12) было только у Валерия Карпина в 2013-м и Массимо Карреры в 2016-м. По проценту набранных очков (68,52) сербский специалист уступает не только чемпиону-итальянцу (78,43), но и Гильермо Абаскалю, превзошедшему отметку в 70 процентов два года назад.
Манфред Угальде продлил свою уникальную результативную серию (девять голов в четырех последних турах) и стал девятым спартаковцем, которому покорилась отметка в 15 голов за один чемпионат. При сохранении взятого темпа костариканец весной замахнется на снайперский рекорд красно-белых в высшей лиге, который уже 15 лет принадлежит бразильцу Веллитону — 21 мяч.
Еще одну заявку на клубный рекорд сделал Александр Максименко, в 11-й раз в нынешнем чемпионате не позволивший отличиться соперникам. У 26-летнего голкипера более 60 процентов «сухарей» и отличный шанс превзойти достижение Александра Филимонова, который в 1997 году засушил атаку соперников «Спартака» в 15 матчах из 33.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|3 : 0
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|1 : 2
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|3 : 1
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|2 : 3
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3