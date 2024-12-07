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Сегодня, 20:00

«Спартак» может начать весну с рекорда чемпионата. Интересные статистические детали

«Спартак» одержал шестую победу подряд в РПЛ
Кирилл Бурдаков
Статистик
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Футболисты «Спартака» Кристофер Мартинс, Манфред Угальде и Тео Бонгонда празднуют гол в ворота «Пари НН» (3:0) 7 декабря.
Футболисты «Спартака» Кристофер Мартинс, Манфред Угальде и Тео Бонгонда празднуют гол в ворота «Пари НН» (3:0) 7 декабря.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Угальде, Максименко, Станкович и другие.

В матче 18-го тура РПЛ красно-белые обыграли на своем поле «Пари НН» (3:0) и ушли на зимнюю паузу в чемпионате с продолжающейся серией из четырех разгромов подряд. Команда Деяна Станковича повторила клубный и турнирный рекорды. В начале чемпионского сезона-1993 спартаковцы под руководством Олега Романцева крупно обыграли владикавказских одноклубников, «Жемчужину», «Асмарал» и «Динамо». Благодаря хет-трику Владимира Бесчастных дело шло к разгрому и во встрече с «Крыльями Советов», но Рустам Фахрутдинов забил гол престижа. В 2000-е рекорд повторяли «Зенит» Властимила Петржелы и «Рубин» Курбана Бердыева, но превзойти результат у них не получилось.

Спартаковцы гарантировали себе третье место по итогам осенней части чемпионата. Команда Деяна Станковича набрала в 18 турах 37 очков — больше (если не считать удлиненный сезон-2011/12) было только у Валерия Карпина в 2013-м и Массимо Карреры в 2016-м. По проценту набранных очков (68,52) сербский специалист уступает не только чемпиону-итальянцу (78,43), но и Гильермо Абаскалю, превзошедшему отметку в 70 процентов два года назад.

Манфред Угальде продлил свою уникальную результативную серию (девять голов в четырех последних турах) и стал девятым спартаковцем, которому покорилась отметка в 15 голов за один чемпионат. При сохранении взятого темпа костариканец весной замахнется на снайперский рекорд красно-белых в высшей лиге, который уже 15 лет принадлежит бразильцу Веллитону — 21 мяч.

Еще одну заявку на клубный рекорд сделал Александр Максименко, в 11-й раз в нынешнем чемпионате не позволивший отличиться соперникам. У 26-летнего голкипера более 60 процентов «сухарей» и отличный шанс превзойти достижение Александра Филимонова, который в 1997 году засушил атаку соперников «Спартака» в 15 матчах из 33.

Александр Максименко
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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