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Тушинская сеча. «Спартак» победил не классом, а духом — он хотел выиграть и вдесятером

«Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин» в матче 7-го тура РПЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Деян Станкович и футболисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» — о победе красно-белых над «Рубином».
Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 19:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Рубин

«Спартак» показал умение не только выигрывать, но и выгрызать победы

Матч «Спартак» — «Рубин» превратился в лютейшее рубилово, в стиле «пленных не брать». Эта сеча началась с первых же мгновений. Четыре минуты между 26-й и 30-й, за которые центральный защитник казанцев Игор Вуячич сначала откровенно схватил за шею прорывавшегося Манфреда Угальде, а потом сам получил жестокий удар от не успевшего к мячу Даниила Денисова и заменился, судя по всему, из-за серьезной травмы, — квинтэссенция первого тайма. В обоих случаях это были даже не желтые, а «оранжевые» карточки. И все остальное, особенно у Казани, — это фолы, фолы, фолы. А хотелось бы — голы, голы, голы. Но ими и не пахло.

Рахимов хорошо понимал, откуда ждать главной угрозы, и выстроил в центре стену, чтобы у Эсекьеля Барко не было ни секунды времени, ни метра пространства. Выход? Перегружать края, смещаться налево или направо, обыгрываться с Хесусом Мединой или самым активным до перерыва у красно-белых Тео Бонгондой. В середине до поры дыр было не отыскать.

При этом не надо по прошлогодней инерции считать «Рубин» «автобусной» командой. Перед этим туром у него совокупно забитых и пропущенных мячей было 22, и это — дележка первого места с «Локомотивом». Просто конкретно в этот день Рашид Рахимов, видя успешные примеры «Ахмата» и «Динамо» из Махачкалы, решил сыграть предельно плотно (перед игрой он употребил термин «вязко», и уже многое стало ясно), жестко и прагматично.

И это долго работало. «Рубин» встречал спартаковцев выше, чем грозненцы и махачкалинцы, и это был не «автобус», который отличается именно низким блоком. Здесь он был средним. То, что мы видели, стало абсолютной ликвидацией пространства для красно-белых. И ноль моментов в первом тайме говорили о том, что план гостей работает.

Олег Иванов (&laquo;Рубин&raquo;) и&nbsp;Эсекьель Барко (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» сам себе устроил триллер: Зобнин вскрыл игру удалением, а Барко снова доказал — он топ для РПЛ

Дальше — больше: случилась абсолютно бесспорная вторая желтая карточка Роману Зобнину, с которой и он сам после матча не спорил (да это было бы и глупо). Да, Руслан Литвинов грубо ошибся в передаче, но зачем было хватать соперника за футболку, имея предупреждение? Это же гарантия «горчичника», а до голевого момента у «Рубина» там было далеко.

Тем не менее в тот момент мне подумалось, что, может, «Рубин» после этого чуть раскроется и, как говорят футболисты не в позитивном контексте, «поверит в себя», что «Спартаку» и надо. «На парадоксе эта красная может и помочь хозяевам» — этой фразой в режиме live я теперь определенно доволен.

А Кристофер Мартинс, который готовился к выходу на поле в момент удаления, лучше бы заменил Зобнина в перерыве. С «Зенитом» Станкович делал замены, отталкиваясь от карточек. Теперь не стал — и получите. Кстати, после игры серб честно подтвердил, что не сделанная раньше замена, если отталкиваться от заданных им же стандартов матча с «Зенитом» (последнее — уже мое дополнение), — его «косяк»: «Вторая желтая Зобнина? Это была моя ошибка. Не хватило 15 секунд, чтобы произвести замену. Мой опыт подсказывает, что в таких случаях лучше не рисковать».

Такие матчи тоже надо уметь не выигрывать, а именно выгрызать — глагол «выигрывать» происходит от слова «игра», а играть в таких встречах никто не дает. Футбол — он не только про творчество и тонкость с мячом, но и про стойкость в борьбе, про то, как не убирать ноги, когда будут трещать кости, и про антиэстетичные победы. Их приносит дух.

Эсекьель Барко реализует пенальти.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пенальти соответствовал всем судейским трактовкам. Ни один арбитр или эксперт не заявляет, что 11-метрового не было

Тем, кто убежден, что также такие победы приносят судьи, скажу — нет вообще ни одного человека из мира футбольного судейства (включая и арбитров, и судейских экспертов), кто утверждал бы, что это не 11-метровый. Рикошеты сейчас ни на что не влияют. Рука увеличивает площадь тела, игрок ее не убирает — все, пенальти.

Для верности я поднял свой репортаж с брифинга Роберто Розетти из Мюнхена перед началом Евро-2024, и вот фрагмент по теме: «Если рука близко к телу и игрок старается избежать контакта — продолжение игры (и отмена пенальти ВАР, если главный перестарался). Если она в вертикальном положении и на нее футболист опирается — опять не пенальти. Если защитник выбивает мяч себе в руку — снова не пенальти!»

Сергей Карасев. Кукуяна наказали, а Карасева — нет. И он снова не назначил пенальти

Как видим, ни один из этих вариантов под ситуацию не подходит. Повезло «Спартаку» с этим попаданием мяча в руку? Да. Но в футболе всегда кому-то сопутствует удача, а кому-то — нет. Потеряй красно-белые веру в победу после красной карточки Зобнина — они до чужой штрафной и до этой руки просто не добежали бы.

А вот Казань ослабила бульдожью хватку. В частности, у Барко появилось пространство, которого вообще не было до того, так как никто не позволял ему открываться между линиями.

При этом что создал «Рубин» в большинстве? Один полумомент со «второго этажа». Казанцы (за исключением первых минут — начали они хорошо) вообще не думали о победе и перестроиться после удаления у соперника поэтому не смогли. Но решили, что теперь не проиграют.

И проиграли.

Психология — хоть в учебники заноси. Вот и Рахимов это подтвердил: «Мы прессинговали по всему полю, когда играли 11 на 11. Когда (у соперника) на одного игрока меньше, кто-то начинает не доигрывать, это психология. Нужно добавить в этом компоненте».

Александр Максименко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пять сухих матчей Максименко подряд — это плюс всей обороне. А вот 14 игроков обоймы без голов — минус спартаковской атаке

В каких компонентах нужно прогрессировать «Спартаку»? Ну уж точно, исходя из пяти сухих матчей Александра Максименко кряду, — не в игре на своей половине поля и не во вратарском компоненте. Там сейчас все нормально. Это вообще невидаль, чтобы красно-белые со своей склонностью к атаке не пропускали столько времени подряд.

А вот с «забитием голов», как выразился бы Вадим Евсеев, проблемы есть. Ни разу не то что в чемпионате — в сезоне пока не поражали чужих ворот ни Бонгонда, ни, видимо, уже плотно посаженный на скамейку Антон Зиньковский, ни занявший его место слева в атаке Маркиньос, ни Михаил Игнатов, ни Зобнин, ни Наиль Умяров, ни крайние защитники, ни Литвинов с Никитой Черновым (из всей обороны забивал только Срджан Бабич), ни кто-либо из форвардов, помимо Угальде, — Виллиан Жозе, Павел Мелешин, вышедший вчера наконец-то на замену Шамар Николсон. 14 человек из основной обоймы без единого гола — и семь из них представляют группу атаки!

На эти мысли наложился дубль в Нижнем Новгороде еще одного аргентинца — новичка РПЛ, только из «Зенита», — Лусиано Гонду. Ему потребовалось всего лишь полчаса, чтобы забить свой первый мяч в РПЛ. Отбор в прессинге от Матео Кассьерры, пас Вендела — и дебютант уверенно разобрался с Никитой Медведевым. А после перерыва показал голевое чутье и умение оказаться в нужное время в нужном месте — хоть сам удар головой в пустые ворота труда для него не составил. Недурен Гонду был и в прессинговой работе. По первому впечатлению — полезный, работящий форвард, который не только про результативность, хотя и про нее тоже.

Рашид Рахимов и&nbsp;Деян Станкович. «Сказал Барко, что надо ротик закрыть». Станкович и Рахимов — после матча «Спартак» — «Рубин»

Не думаю, что такой дебют Лусиано (именно под этим именем он значится в заявке и на футболке) — хорошая новость для Александра Соболева. Есть ведь и лучший снайпер прошлого чемпионата Кассьерра. Иван Сергеев, очень похоже, вот-вот снова станет игроком «Крыльев Советов» — и слава Богу, потому что Самаре он в миллион раз нужнее, чем Питеру.

Вынужден признать одну вещь.

Дано:

«Зениту» и «Спартаку» этим летом нужен нападающий, клубы ищут его за рубежом (Александр Соболев — другая история).

Итог:

«Зенит» берет 23-летнего аргентинца, который находится в отличной форме и делает дубль в первом же матче.

«Спартак» берет 32-летнего бразильца с таким лишним весом, что в клубе уже больше двух месяцев приводят его в кондиции, а вчера, в седьмом (!) туре, его даже не включили в заявку, притом что никаких травм у него нет.

Это не значит, что «Спартак» не надо хвалить за того же Барко. Но такие трансферы, как Виллиан Жозе, и особенно успешное прохождение им медосмотра — выше моего понимания. Четверть чемпионата с ним уже псу под хвост.

Один болельщик в комментариях сравнил эту историю с тем, как когда-то «Локомотив» приобрел Джефферсона Фарфана, который тоже был разобранным. Но, во-первых, имя и послужной список у перуанца были гораздо более убедительными, чем у бразильца, несмотря на удачный последний сезон в «Бетисе». А во-вторых, он с первых же тренировок начал доказывать Юрию Семину свою состоятельность, показывал бешеное желание принести пользу «Локо». В-третьих, это было в зимнее межсезонье, когда у тренерского штаба было время его подготовить. И в-четвертых, сразу же, как начались официальные игры, Фарфан доказывал на поле, за что его взяли. Хочется надеяться, что Виллиан Жозе тоже докажет, но время идет, а воз и ныне там.

В целом четыре победы при двух ничьих и одном поражении (случившемся в первом туре и повлекшем за собой серьезные уроки над ошибками) к моменту первого перерыва на матчи сборных — хороший старт для «Спартака». Но не стоит забывать, что и календарь у красно-белых был в целом благоприятным.

А завершу этот материал благодарностью полузащитнику «Пари НН» Александру Эктову и вратарю «Зенита» Михаилу Кержакову, которые на поле спасли... воробья. Один бережно передал крохотную птичку другому (причем сопернику), и тот бережно понес ее на скамейку. Трогательный момент, который говорит о людях больше того, что они делают с мячом.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
4
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5
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 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
7
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
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