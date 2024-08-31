В российском судействе снова горячая пора — непонятные решения, молчание сербских руководителей департамента, ошибки, скандалы и странности с выбором арбитров на тур. В субботу тоже было много разговоров о работе рефери.

Карасев, Москалев, Иванов и Федоров ошиблись, но не отстранены, а поощрены

В пятницу были объявлены очередные решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС и список арбитров, назначенных департаментом судейства и инспектирования РФС на матчи 7-го тура чемпионата России.

Мягко говоря, удивление и недоумение вызвало присутствие в списке Сергея Карасева, Артура Федорова, Сергея Иванова и Владимира Москалева. Несмотря на ошибки, допущенные ими в 6-м туре, их поощрили очередными назначениями и дали возможность получить неплохие гонорары за работу.

Напомню, что Карасев допустил ключевую ошибку в игре 6-го тура «Динамо» — «Краснодар» (0:1), не назначив пенальти в ворота гостей. Федоров и Иванов в его действия не вмешались.

Москалев допустил ключевую ошибку в игре 6-го тура «Локомотив» — «Ростов» (3:2), не назначив пенальти в ворота хозяев. Это его ошибка, а не видеоассистентов. Он занял плохую позицию на поле и не сумел правильно оценить случившееся в штрафной площади.

В итоге же Карасев судил в субботу матч «Спартак» — «Рубин», а Иванов — «Пари НН» — «Зенит». У Федорова два назначения — «Химки» — ЦСКА (АВАР) и «Крылья Советов» — «Динамо Мх (ВАР). Москалев будет работать как АВАР в ходе встречи «Оренбург» — «Динамо».

Павел Кукуян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Скамейка штрафников»

А вот Павел Кукуян, третий по рейтингу рефери прошлого сезона, по-прежнему отдыхает после игры «Динамо» — «Крылья Советов» (1:0).

Оставлен без назначения Павел Шадыханов, ВАР встречи «Локомотив» — «Ростов» (3:2). Он не помог исправить ошибку Москалева, не назначившего пенальти в ворота хозяев поля. Сам Москалев работает в 7-м туре, а вот Шадыханов — нет. Чудеса...

После игры «Динамо» Мх — «Пари НН» (0:1) без работы надолго остался Рафаэль Шафеев. Ян Бобровский за тот матч «свой срок» отсидел, но теперь наказан за игру «Ахмат» — «Химки» (3:3). Нет в числе назначенных Ранэля Зиякова — он в запасе за кубковую встречу «Факел» — «Акрон» (1:2).

Очень похоже, что за кубковый матч «Спартак» — «Динамо» Мх (0:1), где после вмешательства ВАР Владислава Безбородова Александр Машлякевич назначил пенальти в ворота красно-белых, судья наказан и не получил назначений. А вот Безбородов, наоборот, поощрен назначением на центральную игру 7-го тура «Локомотив» — «Краснодар».

Есть в списке, правда только в числе резервных, Иван Абросимов, в матче «Факел» — «Оренбург» (1:0) не показавший вторую желтую карточку и не удаливший воронежца Макса Дзиова.

Не наказаны, а поощрены новыми назначениями судья кубкового матча «Пари НН» — «Краснодар» (0:1) Федоров и его видеоассистенты Виталий Мешков и Вера Опейкина. В той игре не был назначен пенальти в ворота гостей за игру рукой Георгия Арутюняна.

Пенальти в ворота «Зенита» правильно не назначен

А теперь о нескольких решениях судей в субботних играх.

На 58-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Зенит» (0:3) судья Иванов принял верное решение, не назначив пенальти после падения в штрафной площади гостей Зе Турбо. Видеоассистенты Андрей Фисенко и Евгений Буланов, проведя проверку, правильно не вмешались в действия рефери.

Фото Скриншот трансляции

В том эпизоде зенитовский защитник Нино, стараясь выбить мяч, попал верхней частью своего голеностопа в подошву бутсы соперника — в шипы. Зе Турбо пробежал вперед, сделав два шага, упал и схватился руками за свою ногу в области голени и икроножной мышцы, изображая боль.

Фото Скриншот трансляции

Контакт между бутсами был незначительный, не он стал причиной падения нижегородца — у Иванова не было оснований для наказания Нино 11-метровым ударом. Он и не стал этого делать.

Кто помог удалить Зобнина?

На 45+1-й и 62-й минутах матча 7-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин» (1:0) судья Карасев правильно вынес предупреждения Роману Зобнину. За вторым из них последовала красная карточка и удаление — спартаковец покинул поле, заработал дисквалификацию и пропустит игру с махачкалинским «Динамо».

Решения арбитра не вызывают сомнений. Вопрос только в том, кто подсказал Карасеву в первом случае, что Зобнин ударил соперника локтем и должен понести соответствующее наказание. Видеоарбитр, чьи обязанности выполнял Турбин, не имеет права подсказывать судье, что нужно показать желтую карточку. А рефери сделал это через паузу — явно после консультации с кем-то. Неужели с Турбиным? Или помог резервный Егор Егоров?

Исправлена 24-я ошибка судей

На 69-й минуте матча в Тушине Карасев ошибочно не остановил игру и не назначил пенальти в ворота гостей. В том эпизоде Илья Рожков правой рукой, отставленной в сторону, находившейся в неестественном положении и сделавшей тело больше, остановил мяч после удара спартаковца по воротам. По непонятным причинам рефери не смог самостоятельно принять правильное решение.

Фото Скриншот трансляции

Он изменил его и объявил об этом примерно через три минуты — после помощи видеоассистентов Турбина и Сергея Цыганка и просмотра видеозаписи на мониторе. Это уже 26-е вмешательство ВАР в 52 матчах чемпионата России-2024/25. 24 раза первоначальное решение изменялось, ошибка судьи или ассистента исправлялась. Еще в двух случаях Ян Бобровский и Егоров оставили в силе первый вердикт.

Фото Скриншот трансляции

Судьи не соблюдают правила. Почему так происходит?

Когда в штрафной площади «Рубина» произошел контакт мяча с рукой Рожкова, в технической зоне «Спартака» и вне ее стали себя бурно вести представители красно-белых. Наиболее активным был технический координатор Артем Ребров, зачем-то наехавший на резервного судью.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Разве теперь можно так себя вести? Разве Ребров получил в ответ красную карточку? Не получил. В протоколе есть запись о желтой карточке — за несогласие с решением арбитра.

Фото Скриншот трансляции

Наши судьи не наказывают за выпрашивание предупреждений для соперников, за рисование в воздухе экрана монитора (выпрашивание ОФР), за затяжку времени вратарем (когда тот держит его в руках секунд по 20), за замотанные скотчем кольца и серьги... Сегодня Иванов закрыл глаза на несоблюдение процедуры выполнения начального удара (до удара игрок вбежал на чужую половину поля) в матче «Пари НН» — «Зенит». И отсутствие соответствующей реакции арбитров уже не вызывает удивления. Как и в случае с Ребровым. К большому сожалению.