Кукуяна наказали, а Карасева — нет. И он снова не назначил пенальти
Карасев, Москалев, Иванов и Федоров ошиблись, но не отстранены, а поощрены
В пятницу были объявлены очередные решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС и список арбитров, назначенных департаментом судейства и инспектирования РФС на матчи 7-го тура чемпионата России.
Мягко говоря, удивление и недоумение вызвало присутствие в списке Сергея Карасева, Артура Федорова, Сергея Иванова и Владимира Москалева. Несмотря на ошибки, допущенные ими в 6-м туре, их поощрили очередными назначениями и дали возможность получить неплохие гонорары за работу.
Напомню, что Карасев допустил ключевую ошибку в игре 6-го тура «Динамо» — «Краснодар» (0:1), не назначив пенальти в ворота гостей. Федоров и Иванов в его действия не вмешались.
Москалев допустил ключевую ошибку в игре 6-го тура «Локомотив» — «Ростов» (3:2), не назначив пенальти в ворота хозяев. Это его ошибка, а не видеоассистентов. Он занял плохую позицию на поле и не сумел правильно оценить случившееся в штрафной площади.
В итоге же Карасев судил в субботу матч «Спартак» — «Рубин», а Иванов — «Пари НН» — «Зенит». У Федорова два назначения — «Химки» — ЦСКА (АВАР) и «Крылья Советов» — «Динамо Мх (ВАР). Москалев будет работать как АВАР в ходе встречи «Оренбург» — «Динамо».
«Скамейка штрафников»
А вот Павел Кукуян, третий по рейтингу рефери прошлого сезона, по-прежнему отдыхает после игры «Динамо» — «Крылья Советов» (1:0).
Оставлен без назначения Павел Шадыханов, ВАР встречи «Локомотив» — «Ростов» (3:2). Он не помог исправить ошибку Москалева, не назначившего пенальти в ворота хозяев поля. Сам Москалев работает в 7-м туре, а вот Шадыханов — нет. Чудеса...
После игры «Динамо» Мх — «Пари НН» (0:1) без работы надолго остался Рафаэль Шафеев. Ян Бобровский за тот матч «свой срок» отсидел, но теперь наказан за игру «Ахмат» — «Химки» (3:3). Нет в числе назначенных Ранэля Зиякова — он в запасе за кубковую встречу «Факел» — «Акрон» (1:2).
Очень похоже, что за кубковый матч «Спартак» — «Динамо» Мх (0:1), где после вмешательства ВАР Владислава Безбородова Александр Машлякевич назначил пенальти в ворота красно-белых, судья наказан и не получил назначений. А вот Безбородов, наоборот, поощрен назначением на центральную игру 7-го тура «Локомотив» — «Краснодар».
Есть в списке, правда только в числе резервных, Иван Абросимов, в матче «Факел» — «Оренбург» (1:0) не показавший вторую желтую карточку и не удаливший воронежца Макса Дзиова.
Не наказаны, а поощрены новыми назначениями судья кубкового матча «Пари НН» — «Краснодар» (0:1) Федоров и его видеоассистенты Виталий Мешков и Вера Опейкина. В той игре не был назначен пенальти в ворота гостей за игру рукой Георгия Арутюняна.
Пенальти в ворота «Зенита» правильно не назначен
А теперь о нескольких решениях судей в субботних играх.
На 58-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Зенит» (0:3) судья Иванов принял верное решение, не назначив пенальти после падения в штрафной площади гостей Зе Турбо. Видеоассистенты Андрей Фисенко и Евгений Буланов, проведя проверку, правильно не вмешались в действия рефери.
В том эпизоде зенитовский защитник Нино, стараясь выбить мяч, попал верхней частью своего голеностопа в подошву бутсы соперника — в шипы. Зе Турбо пробежал вперед, сделав два шага, упал и схватился руками за свою ногу в области голени и икроножной мышцы, изображая боль.
Контакт между бутсами был незначительный, не он стал причиной падения нижегородца — у Иванова не было оснований для наказания Нино 11-метровым ударом. Он и не стал этого делать.
Кто помог удалить Зобнина?
На 45+1-й и 62-й минутах матча 7-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин» (1:0) судья Карасев правильно вынес предупреждения Роману Зобнину. За вторым из них последовала красная карточка и удаление — спартаковец покинул поле, заработал дисквалификацию и пропустит игру с махачкалинским «Динамо».
Решения арбитра не вызывают сомнений. Вопрос только в том, кто подсказал Карасеву в первом случае, что Зобнин ударил соперника локтем и должен понести соответствующее наказание. Видеоарбитр, чьи обязанности выполнял Турбин, не имеет права подсказывать судье, что нужно показать желтую карточку. А рефери сделал это через паузу — явно после консультации с кем-то. Неужели с Турбиным? Или помог резервный Егор Егоров?
Исправлена 24-я ошибка судей
На 69-й минуте матча в Тушине Карасев ошибочно не остановил игру и не назначил пенальти в ворота гостей. В том эпизоде Илья Рожков правой рукой, отставленной в сторону, находившейся в неестественном положении и сделавшей тело больше, остановил мяч после удара спартаковца по воротам. По непонятным причинам рефери не смог самостоятельно принять правильное решение.
Он изменил его и объявил об этом примерно через три минуты — после помощи видеоассистентов Турбина и Сергея Цыганка и просмотра видеозаписи на мониторе. Это уже 26-е вмешательство ВАР в 52 матчах чемпионата России-2024/25. 24 раза первоначальное решение изменялось, ошибка судьи или ассистента исправлялась. Еще в двух случаях Ян Бобровский и Егоров оставили в силе первый вердикт.
Судьи не соблюдают правила. Почему так происходит?
Когда в штрафной площади «Рубина» произошел контакт мяча с рукой Рожкова, в технической зоне «Спартака» и вне ее стали себя бурно вести представители красно-белых. Наиболее активным был технический координатор Артем Ребров, зачем-то наехавший на резервного судью.
Разве теперь можно так себя вести? Разве Ребров получил в ответ красную карточку? Не получил. В протоколе есть запись о желтой карточке — за несогласие с решением арбитра.
Наши судьи не наказывают за выпрашивание предупреждений для соперников, за рисование в воздухе экрана монитора (выпрашивание ОФР), за затяжку времени вратарем (когда тот держит его в руках секунд по 20), за замотанные скотчем кольца и серьги... Сегодня Иванов закрыл глаза на несоблюдение процедуры выполнения начального удара (до удара игрок вбежал на чужую половину поля) в матче «Пари НН» — «Зенит». И отсутствие соответствующей реакции арбитров уже не вызывает удивления. Как и в случае с Ребровым. К большому сожалению.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
3
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
4
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
5
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
6
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
7
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
11
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|0 : 2
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|0 : 3
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|1 : 0
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|0 : 0
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1