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«Сказал Барко, что надо ротик закрыть». Станкович и Рахимов — после матча «Спартак» — «Рубин»

Станкович и Рахимов подвели итоги матча «Спартак» — «Рубин»
Отдел футбола «СЭ»
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Рашид Рахимов и Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Пресс-конференция главных тренеров.
Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 19:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Рубин

В матче 7-го тура РПЛ «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0. С 62-й минуты красно-белые играли в меньшинстве после удаления Романа Зобнина, но набрали три очка благодаря голу Эсекьеля Барко с пенальти. Главные тренеры команд Деян Станкович и Рашид Рахимов подвели итоги встречи на послематчевой пресс-конференции.

Станкович: «Удаление Зобнина — моя ошибка»

— Не могу комментировать тактику соперника, — начал Деян Станкович. — Отношусь к ним с уважением. Они ищут свой путь. Сегодняшняя игра была непростая, много борьбы, мы искали один эпизод для победы. Хочу поблагодарить команду за дух. Матч мог сложиться иначе, но мы победили. Благодарю свой тренерский штаб. Без этих людей я не мог бы работать. Каждый день мы стараемся работать так, чтобы ребята прибавляли.

— Почему пенальти исполнял Барко?

— Он реализовал последний пенальти, но мы можем менять исполнителя. На текущий момент штатный пенальтист — Барко.

— Что скажете о судействе?

— В какой-то степени я понимаю трактовки. Но есть 10-15 процентов «серой зоны» — эпизоды, которые понятны в меньшей степени. Не пересматривал эпизод с пенальти. Не смотрел, как Барко бил. Но арбитры могут допускать ошибки, все мы люди. Они работают над тем, чтобы минимизировать свои ошибки.

Олег Иванов (&laquo;Рубин&raquo;) и&nbsp;Эсекьель Барко (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» сам себе устроил триллер: Зобнин вскрыл игру удалением, а Барко снова доказал — он топ для РПЛ

— Как прокомментируете вторую желтую Зобнина?

— Это была моя ошибка. Не хватило 15 секунд, чтобы произвести замену. Мой опыт подсказывает, что в таких случаях лучше не рисковать.

— Не кажется ли вам, что Литвинов теряется на позиции центрального защитника? Думали ли использовать его в центре поля?

— Мы эту ситуацию видим по-другому. После серии без пропущенных голов — зачем менять пару центральных? Какая причина ставить его в полузащиту? Руслан может закрывать много разных позиций. Доволен, что такой футболист есть в нашей команде.

— Как вам игра Рябчука?

— Рябчук — прекрасный футболист, сегодня он провел великолепную игру.

— Что вы знаете о легенде «Спартака» Федоре Черенкове? Планируете ли посетить фильм о нем, который выйдет в прокат осенью?

— Имел честь посетить на кладбище могилу Черенкова. Знаю, что это большая легенда «Спартака», его любили болельщики. Мне рассказывали, что это был футболист на пять с плюсом. Услышал большую и хорошую историю.

Рашид Рахимов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Рахимов: «Не можем жить без ошибок, на них построена жизнь»

— Мы прессинговали по всему полю, когда играли 11 на 11, — сказал Рашид Рахимов. — Когда на одного игрока меньше, кто-то начинает не доигрывать, это психология. Нужно добавить в этом компоненте. Даку играет на уколах. Мы благодарны ему, что он выкладывается. Сейчас ему нужна пауза, он не едет в сборную.

— Что случилось у вас с Барко?

— В такие моменты во мне просыпается игрок. Он показал что-то в мою сторону, начал что-то говорить. Я ему сказал по-испански, что надо ротик закрыть. В таких случаях хочется выйти на поле. Иначе не было бы так много мелких фолов.

Эсекьель Барко и&nbsp;Мирлинд Даку. «Спартак» вдесятером обыграл «Рубин». Онлайн-трансляция матча РПЛ

— Много шума было после назначения на матч Сергея Карасева.

— А что шуметь? Назначили. Мы знаем, что он один из лучших арбитров. Все люди ошибаются. Нет ни одного, кто не ошибался. Мы не можем жить без ошибок. К сожалению, на них построена жизнь. У нас столько трактовок... Я не знаю сейчас их. Могу только, глядя на пенальти, попробовать понять.

— Что сегодня получилось, а что нет?

— В обороне получилось многое. Проблема была при переходе из обороны в атаку. Этот компонент у нас сегодня не получился. По игре — ничейная игра. В футболе такое случается.

Деян Станкович
Рашид Рахимов
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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2
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
4
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
5
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
6
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
7
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
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 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
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