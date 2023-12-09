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Сегодня, 16:10

Зимняя месть «Спартака». Красно-белые ответили «Крыльям» разгромом, Абаскаль может перевести дух

«Спартак» без Абаскаля разгромил «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Квинси Промес и Александр Соболев радуются голу в ворота «Крыльев Советов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Красно-белые перед отпуском уверенно переиграли самарцев и обошли их в таблице.
Россия. Премьер-лига. 18-й тур
09 дек, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Крылья Советов

Традиция «Спартака» времен Абаскаля — довести дело до локального кризиса, после чего начать исправлять ситуацию логичными и обоснованными ходами. Так было в пору игнорирования тренером проверенной связки центральных полузащитников Пруцев — Литвинов. Так было, когда в запасе томился Зиньковский. В субботу можно было бы вспомнить еще и про вернувшегося в старт Соболева, однако чистоту эксперимента отменяла дисквалификация Игнатова, которого Абаскаль предпочитает использовать в паре с Промесом.

Зато второй тур подряд (возможно, в силу болезни Литвинова) в старте появился Мартинс, и люксембуржца можно было по достоинству оценить в первой же атаке. Дриблинг на фланге, образцовая диагональ к линии штрафной, а там уже соло исполнил Промес. Раскачал финтами двух центральных защитников и из-под Евгеньева отправил мяч в угол. Ну а Соболев со второго захода расстрелял ворота, воспользовавшись ошибкой Солдатенкова.

2:0 к девятой минуте — это было мощно. Но все-таки речь не шла о некоем откровении. Месяц назад красно-белым хватило четверти часа на те же два гола «Ростову». Это тогда Валерий Карпин сказал своим футболистам про девочек, которые вышли не биться, а просто бегать на поле. «Крылья» же подобных эпитетов точно не заслуживали. Они и агрессивно прессинговали, и выбегали в фирменные быстрые атаки, и даже забили из небольшого офсайда, однако порой случается, что количество неприятностей концентрируется в одно время и в одном месте.

В данном случае грубые индивидуальные ошибки в обороне наложились на кадровые сложности. Пожалуй, Игорь Осинькин провел только одну плановую и ожидаемую замену, выпустив вместо не убедившего в прошлом туре Писарского освоившегося по ходу сезона в новом для себя амплуа Рахмановича. Вместе с тем в отсутствие дисквалифицированного Фернандо Костанцы «Спартак» с завидной легкостью проходил центр поля.

Но только ли в бразильце было дело? Да, у самарцев имелись шансы развернуть игру. Один — так вообще убойный, однако Максименко потащил удар в упор от Рахмановича. Спартаковцы же, заметно уступая во владении мячом, но получив простор для быстрых атак, только за первый тайм наиграли не на два, а минимум на четыре гола. Словно в сравнение с октябрьскими 0:4 в Самаре поменялись с соперником ролями. В Тушино разгром к перерыву отменили остановивший два удара Квинси каркас ворот и Ломаев, вытянувший мяч из угла после атаки Соболева со «второго этажа».

Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;) и&nbsp;Никита Салтыков (&laquo;Крылья Советов&raquo;). «Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0. Онлайн-трансляция матча

«Спартак» перед отпуском поймал кураж. Поэтому невероятные эмоции вызвал и восхитительный подкат Бабича под выскакивавшего на ударную позицию Салтыкова, и два рикошета, подарившие заслуженный гол проведшему классный матч Мартинсу. Это был явно не тот случай, когда цифры кому-то могут показаться парадоксальными. Вдвое больше владея мячом, волжане так и не смогли это во что-то материализовать. Но какой в подобном контроле прок, если спартаковцы в несколько передач доводили мяч до штрафной и к финальному свистку по числу ударов перестреляли соперника 16:10 (8:2 в створ)?

Дисквалифицированный Абаскаль и мороза избежал, и понизил градус давления на ближайшие пару месяцев. Хотя бы на какое-то время разговоры о том, что испанца нужно убирать уже сейчас, стихнут. А потом будут сборы и весна, которая начнется для «Спартака» в Санкт-Петербурге матчем с «Зенитом». И уже после него красно-белые страсти — при любом результате — начнут бушевать с новой силой. Иначе просто не бывает.

Александр Соболев
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
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 - : -
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