Зимняя месть «Спартака». Красно-белые ответили «Крыльям» разгромом, Абаскаль может перевести дух
Традиция «Спартака» времен Абаскаля — довести дело до локального кризиса, после чего начать исправлять ситуацию логичными и обоснованными ходами. Так было в пору игнорирования тренером проверенной связки центральных полузащитников Пруцев — Литвинов. Так было, когда в запасе томился Зиньковский. В субботу можно было бы вспомнить еще и про вернувшегося в старт Соболева, однако чистоту эксперимента отменяла дисквалификация Игнатова, которого Абаскаль предпочитает использовать в паре с Промесом.
Зато второй тур подряд (возможно, в силу болезни Литвинова) в старте появился Мартинс, и люксембуржца можно было по достоинству оценить в первой же атаке. Дриблинг на фланге, образцовая диагональ к линии штрафной, а там уже соло исполнил Промес. Раскачал финтами двух центральных защитников и из-под Евгеньева отправил мяч в угол. Ну а Соболев со второго захода расстрелял ворота, воспользовавшись ошибкой Солдатенкова.
2:0 к девятой минуте — это было мощно. Но все-таки речь не шла о некоем откровении. Месяц назад красно-белым хватило четверти часа на те же два гола «Ростову». Это тогда Валерий Карпин сказал своим футболистам про девочек, которые вышли не биться, а просто бегать на поле. «Крылья» же подобных эпитетов точно не заслуживали. Они и агрессивно прессинговали, и выбегали в фирменные быстрые атаки, и даже забили из небольшого офсайда, однако порой случается, что количество неприятностей концентрируется в одно время и в одном месте.
В данном случае грубые индивидуальные ошибки в обороне наложились на кадровые сложности. Пожалуй, Игорь Осинькин провел только одну плановую и ожидаемую замену, выпустив вместо не убедившего в прошлом туре Писарского освоившегося по ходу сезона в новом для себя амплуа Рахмановича. Вместе с тем в отсутствие дисквалифицированного Фернандо Костанцы «Спартак» с завидной легкостью проходил центр поля.
Но только ли в бразильце было дело? Да, у самарцев имелись шансы развернуть игру. Один — так вообще убойный, однако Максименко потащил удар в упор от Рахмановича. Спартаковцы же, заметно уступая во владении мячом, но получив простор для быстрых атак, только за первый тайм наиграли не на два, а минимум на четыре гола. Словно в сравнение с октябрьскими 0:4 в Самаре поменялись с соперником ролями. В Тушино разгром к перерыву отменили остановивший два удара Квинси каркас ворот и Ломаев, вытянувший мяч из угла после атаки Соболева со «второго этажа».
«Спартак» перед отпуском поймал кураж. Поэтому невероятные эмоции вызвал и восхитительный подкат Бабича под выскакивавшего на ударную позицию Салтыкова, и два рикошета, подарившие заслуженный гол проведшему классный матч Мартинсу. Это был явно не тот случай, когда цифры кому-то могут показаться парадоксальными. Вдвое больше владея мячом, волжане так и не смогли это во что-то материализовать. Но какой в подобном контроле прок, если спартаковцы в несколько передач доводили мяч до штрафной и к финальному свистку по числу ударов перестреляли соперника 16:10 (8:2 в створ)?
Дисквалифицированный Абаскаль и мороза избежал, и понизил градус давления на ближайшие пару месяцев. Хотя бы на какое-то время разговоры о том, что испанца нужно убирать уже сейчас, стихнут. А потом будут сборы и весна, которая начнется для «Спартака» в Санкт-Петербурге матчем с «Зенитом». И уже после него красно-белые страсти — при любом результате — начнут бушевать с новой силой. Иначе просто не бывает.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4