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После 3:0 с «Крыльями» «Спартак» вряд ли уволит Абаскаля. Но команда топчется на месте уже год

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболисты «Спартака» и Гильермо Абаскаль
Футболисты «Спартака» и Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» — об игре, о промежуточных итогах красно-белых.
Россия. Премьер-лига. 18-й тур
09 дек, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Крылья Советов

Тренеров дисквалифицируют, их команды выигрывают

После лучшего, пожалуй, матча красно-белых в 2023 году в спартаковской среде уже начались шутки — а может, сделать главным тренером Владимира Слишковича? Помощник Гильермо Абаскаля, подменяя дисквалифицированного испанца, одержал вторую крупную победу из двух возможных — 23 октября 2022 года были уничтожены «Химки» — 5:0, и вот теперь разгром клуба гораздо более серьезного — «Крыльев Советов». С блицкригом в виде двух голов Квинси Промеса и Александра Соболева на самом старте игры, после которых у хозяев не было никаких проблем — не в стиле самарцев плотно стоять в обороне, они играют сами и дают играть другим. И здесь, разумеется, пошли вперед большими силами, оставляя за спиной большие пространства. Что нынешнему «Спартаку», умеющему играть сугубо на быстрых атаках, только и надо.

Слишкович выдал 8:0 за два матча! «Зениту», что ли, приготовиться? Ведь в первой весенней встрече, которой завершится наказание Абаскаля за инцидент с Бернардом Беришей, противостоять спартаковцам на «Газпром Арене» будет именно петербургский клуб. Шучу, конечно — ни в какой «эффект Слишковича», разумеется, не верю. Тогда ведь надо говорить и об «эффекте Олега Левина» в «Локомотиве», и далее по списку. А вот о другом эффекте потолковать можно несколько серьезнее. Складывается впечатление, что дисквалификации собственных главных тренеров — то, о чем клубы могут только мечтать.

Пару сезонов назад «Сочи» без Владимира Федотова на бровке выиграл три матча из трех, а на моих глазах — дома всухую у «Динамо» и «Спартака». Теперь «Локомотив» после матерного слова из уст Михаила Галактионова в Самаре уверенно выиграл два матча, в том числе проведя лучшую игру сезона против «Зенита». И вот «Спартак» перед отпуском решил все вопросы с одним из конкурентов в первые восемь минут, но и потом играть в футбол не бросил, а Квинси Промес обстучал каркас ворот. Да и «Ростов» без Валерия Карпина с его анонимным «дебилом и идиотом» после игры в пургу в ЦСКА не проиграл в Грозном, хотя это пример, конечно, менее красноречивый.

Квинси Промес и&nbsp;Александр Соболев радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. Зимняя месть «Спартака». Красно-белые ответили «Крыльям» разгромом, Абаскаль может перевести дух

Совпадения? Не думаю. Главный тренер, как это миллион лет назад понял Константин Бесков, сверху видит больше и думает глубже. Со скамейки видны большей частью ноги игроков, но точно не рисунок игры, а ощутимы в первую очередь эмоции. Наблюдение немножечко с дистанции, с высоты, в гораздо большей степени включает работу мозга. И криком своим никакого реального воздействия на находящихся в горячке игроков тренер с бровки не окажет. С другой стороны, все современные европейские тренеры, в том числе ведущие (и исключений тут не знаю) ни на какую трибуну добровольно не садятся...

Когда я написал об этом в Telegram, в дискуссию включился Андрей Талалаев — один из редчайших тренеров, если не единственный сейчас в России, кто неоднократно был замечен наблюдающим за матчами своих команд с трибуны. Он объяснил: «Все просто. Если игра команды отстроена, то тренер сверху несколькими замечаниями может только ее улучшить. Если команда сырая, то на ручном управлении и голосом она будет показывать максимум только с главным на бровке (на помощников меньше реагируют). Ну, и вопрос по прессингу — суперагрессию без рулевого не выдают. Пример — «Боруссия» до и после удаления Фавра».

Разумеется, вся эта история — не линейная. Тем не менее повод для размышлений есть, а «Спартаку» после более чем полутора лет управления Абаскалем полагалось бы быть отстроенным.

&laquo;Мишкопад&raquo; на&nbsp;стадионе &laquo;Спартака&raquo;.

Прогресса нет уже год

Вот этот фактор и вызывает у меня вопросы по части продолжения работы испанца в «Спартаке».

Понятно, что после победы 3:0 над прямым конкурентом крайне сомнительно, что боящиеся собственной тени топ-менеджеры из «Лукойла» (мы ведь даже не представляем себе, как они выглядят, что думают, как видят «Спартак» и его развитие — кроме гендиректора Олега Малышева, никто более высокопоставленный уже за довольно продолжительный отрезок не произнес ни слова) пойдут на какие-то крутые перемены. Хотя судить надо не по отдельным матчам, а по поступательному движению команды вперед, системности ее прогресса.

А его, этого самого прогресса, в 2023 году у «Спартака» не было в принципе. В 31 матче прошлого и нынешнего чемпионатов красно-белые при 13 победах по девять раз проиграли и свели матчи к ничьим — показатель выше среднего, но чуть меньше 50 очков — это показатель примерно шестого места в первенстве. А два сезона назад, в 2020/21, например — вообще восьмого.

Радость футболистов &laquo;Спартака&raquo; после гола в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. «На бровке чувствовалось, что игра сделана». Слишкович и Осинькин — о реванше «Спартака» у «Крыльев Советов»

И разность мячей в матчах чемпионата этого года соответствует таким очковым показателям — более того, она даже хуже. До победы над «Крыльями» она была нулевой — 44-44. Да, все мы знаем, что запоминается последнее, но надо жить реалиями, а не одной игрой.

А реалии в том, что у «Спартака» вообще нет стабильности. Лишь однажды за весь этот год красно-белые выигрывали в первенстве больше двух матчей подряд — на самом старте нынешнего сезона, когда в соперниках у них были сплошь аутсайдеры — «Оренбург», «Балтика» и отнюдь не нынешний, а совершенно сырой и едва вернувшийся в РПЛ «Рубин». Весной еще была одна, в этом сезоне — две двухматчевые победные серии, но за одной последовали 0:4 от тех же «Крыльев» (полностью расквитаться с ними, как видим, не удалось) и 1:2 от «Ахмата».

«Спартак» теряет недопустимо много очков в матчах с середняками и аутсайдерами, чего претендующий на многое клуб позволить себе не вправе. Весной был проигрыш «Оренбургу», ничьи с «Химками» и «Пари НН», фиаско в Самаре, в новом сезоне — поражения в Екатеринбурге, Воронеже, Грозном. Только вроде возникает у болельщиков надежда, что ситуация стабилизируется, — опять на какой-то неожиданной кочке «Спартак» спотыкается. И этому не видно конца и края.

Что же касается прогресса отдельных игроков у Абаскаля, то в уходящем году в этом смысле можно выделить разве что Алексиса Дуарте и в какой-то мере Данила Пруцева. Остальные вспыхивают и гаснут фрагментами. За что испанцу надо отдать должное — он сумел показать, что команда в состоянии играть без Александра Соболева, хотя штатные центрфорварды после ухода в аренду Шамара Николсона и Кейта Бальде (тут вопросы не к Гильермо) у красно-белых отсутствуют. Но Квинси Промес, порой все еще способный выдавать такие прекрасные матчи, как с «Крыльями», и Михаил Игнатов показали, что могут быть эффективны в тандеме нападающих, хотя «столба» среди них нет.

А что касается Соболева, забившего в этом сезоне на десяток голов меньше, чем позволяет его потенциал (хотя пасы он периодически отдает просто блестящие), то его продолжающиеся срывы и нырки вкупе с последней историей между Абаскалем и Беришей наводят вот на какую мысль. Когда в следующий раз Александр что-то отчебучит, а Гильермо подойдет к нему с претензиями, форвард при желании сможет сказать: «На себя посмотрите». И в чем-то будет прав.

Остается надеяться, что эта история станет для Абаскаля серьезным уроком, а не поводом забыть о ней на следующий день. Учатся ведь люди чаще всего именно на своих ошибках.

Унаи Эмери
Унаи Эмери.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Не сравнивайте Абаскаля с Эмери. Это две совершенно разные истории

Довольно распространены сравнения Абаскаля с Унаи Эмери, которому в «Спартаке» не дали шанса. А теперь после поставленных на поток триумфов в Лиге Европы баск берет на абордаж АПЛ с довольно скромной по составу «Астон Виллой», ворвавшись в тройку и за последнюю неделю обыграв «Манчестер Сити» и «Арсенал». И действительно, для меня самым сильным впечатлением от игры с «Сити» были не только нереальные 22:2 по ударам в пользу «Виллы», но и то, как команда Эмери продолжила штурмовать ворота «горожан» после гола, забитого на грани последней четверти матча. Это был менталитет уверенного в себе клуба, а не того, кто шальным образом повел в счете с фаворитом и хочет любым способом это преимущество отстоять.

Увольнение Эмери через пять месяцев после начала работы со «Спартаком» под саундтрек Артема Дзюбы о «тренеришке» с учетом того, чего Унаи потом достиг, — одна из самых абсурдных и символичных акций в новейшей истории «Спартака». Федун лично вел с ним переговоры, а потом, не дав даже провести зимние сборы, выгнал. И вернул Карпина с должности гендиректора (ну как, как их можно было совместить?), чтобы снова уволить еще через год с клеймом «сбитого летчика»... А автор «тренеришки» вскоре отправился в «Зенит». Господи, для чего все это нагромождение событий происходило?!

Гильермо Абаскаль. Решать вопрос с Абаскалем «Спартаку» нужно сейчас. В марте будет поздно. Мнение Калинина

Тогда, а потом на основании «ПСЖ» и «Арсенала» об Эмери говорили, что он не способен работать за границей, что он — чисто для Испании. Но большая личность всегда развивается, опыт у нее накапливается. Эмери извлек уроки из опыта в Москве, Париже и Лондоне — и теперь способен работать и многого достигать где угодно. А нам остается только вспоминать об абсурде-2012, когда у нас (да-да, у нас — к моменту отставки Унаи критиковали примерно все, очарование по-спартаковски быстро обернулось разочарованием) не поняли, кого в Тарасовку занесло. А дали бы спокойно работать...

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но это не была, повторяю, история Абаскаля. Унаи проработал со «Спартаком» пять месяцев, успел, на всякий случай, пройти «Фенербахче» и вывести команду в групповой турнир Лиги чемпионов, где провел на «Камп Ноу» один из самых качественных матчей красно-белых в еврокубках за пару десятилетий — пусть Лео Месси в конце концов и переломил его с 1:2 на 3:2 своим дублем. Абаскаль в «Спартаке» — уже полтора года. Для современного футбола — достаточный срок, чтобы построить что-то свое. А он в первые полгода смастерил красивый фасад без фундамента, и в 2023-м уже в течение календарного года это становится ясно со всей очевидностью.

Страна происхождения тренеров одна, истории — разные. Даже полярные. Эмери уволили, когда он еще ничего не успел, Абаскалю из-за пересменки наверху клуба дали больше власти, чем он в своем юном для главного тренера возрасте готов был «переварить».

В Абаскаля, несмотря ни на что, верят многие спартаковские болельщики. Уже после 3:0 с «Крыльями» (до игры результаты, надо полагать, были бы другими) провел в своем Telegram-канале «РабиНерв» опрос о том, должен ли он остаться во главе «Спартака». 48 процентов ответили «да», 30 — нет, 22 затруднились с ответом.

Признаюсь честно: в светлые перспективы с этим тренером не верю даже после этого разгрома. С чего бы вдруг взяться весеннему чуду, если год назад, наоборот, как раз после зимних сборов начался регресс? Только если Гильермо вдруг извлек какие-то важнейшие уроки из прошлогодней неудачи.

Просто в болельщицкой среде после двух десятилетий почти беспрерывных (кроме первого отрезка Валерия Карпина) смен тренеров при Леониде Федуне есть запрос на стабильность в тренерском кресле. Ок, пусть проработает два полных сезона. Но стабильность не должна подменяться застоем. 2023 год в «Спартаке» стал каким-то брежневским временем. Ни вперед, ни назад. Топтание на месте.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Унаи Эмери
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Отпускная победа «Зенита» — обыграл «Пари НН» и минимум на сутки вернулся на вершину
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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