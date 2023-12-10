После 3:0 с «Крыльями» «Спартак» вряд ли уволит Абаскаля. Но команда топчется на месте уже год

Обозреватель «СЭ» — об игре, о промежуточных итогах красно-белых.

Тренеров дисквалифицируют, их команды выигрывают

После лучшего, пожалуй, матча красно-белых в 2023 году в спартаковской среде уже начались шутки — а может, сделать главным тренером Владимира Слишковича? Помощник Гильермо Абаскаля, подменяя дисквалифицированного испанца, одержал вторую крупную победу из двух возможных — 23 октября 2022 года были уничтожены «Химки» — 5:0, и вот теперь разгром клуба гораздо более серьезного — «Крыльев Советов». С блицкригом в виде двух голов Квинси Промеса и Александра Соболева на самом старте игры, после которых у хозяев не было никаких проблем — не в стиле самарцев плотно стоять в обороне, они играют сами и дают играть другим. И здесь, разумеется, пошли вперед большими силами, оставляя за спиной большие пространства. Что нынешнему «Спартаку», умеющему играть сугубо на быстрых атаках, только и надо.

Слишкович выдал 8:0 за два матча! «Зениту», что ли, приготовиться? Ведь в первой весенней встрече, которой завершится наказание Абаскаля за инцидент с Бернардом Беришей, противостоять спартаковцам на «Газпром Арене» будет именно петербургский клуб. Шучу, конечно — ни в какой «эффект Слишковича», разумеется, не верю. Тогда ведь надо говорить и об «эффекте Олега Левина» в «Локомотиве», и далее по списку. А вот о другом эффекте потолковать можно несколько серьезнее. Складывается впечатление, что дисквалификации собственных главных тренеров — то, о чем клубы могут только мечтать.

Пару сезонов назад «Сочи» без Владимира Федотова на бровке выиграл три матча из трех, а на моих глазах — дома всухую у «Динамо» и «Спартака». Теперь «Локомотив» после матерного слова из уст Михаила Галактионова в Самаре уверенно выиграл два матча, в том числе проведя лучшую игру сезона против «Зенита». И вот «Спартак» перед отпуском решил все вопросы с одним из конкурентов в первые восемь минут, но и потом играть в футбол не бросил, а Квинси Промес обстучал каркас ворот. Да и «Ростов» без Валерия Карпина с его анонимным «дебилом и идиотом» после игры в пургу в ЦСКА не проиграл в Грозном, хотя это пример, конечно, менее красноречивый.

Совпадения? Не думаю. Главный тренер, как это миллион лет назад понял Константин Бесков, сверху видит больше и думает глубже. Со скамейки видны большей частью ноги игроков, но точно не рисунок игры, а ощутимы в первую очередь эмоции. Наблюдение немножечко с дистанции, с высоты, в гораздо большей степени включает работу мозга. И криком своим никакого реального воздействия на находящихся в горячке игроков тренер с бровки не окажет. С другой стороны, все современные европейские тренеры, в том числе ведущие (и исключений тут не знаю) ни на какую трибуну добровольно не садятся...

Когда я написал об этом в Telegram, в дискуссию включился Андрей Талалаев — один из редчайших тренеров, если не единственный сейчас в России, кто неоднократно был замечен наблюдающим за матчами своих команд с трибуны. Он объяснил: «Все просто. Если игра команды отстроена, то тренер сверху несколькими замечаниями может только ее улучшить. Если команда сырая, то на ручном управлении и голосом она будет показывать максимум только с главным на бровке (на помощников меньше реагируют). Ну, и вопрос по прессингу — суперагрессию без рулевого не выдают. Пример — «Боруссия» до и после удаления Фавра».

Разумеется, вся эта история — не линейная. Тем не менее повод для размышлений есть, а «Спартаку» после более чем полутора лет управления Абаскалем полагалось бы быть отстроенным.

Прогресса нет уже год

Вот этот фактор и вызывает у меня вопросы по части продолжения работы испанца в «Спартаке».

Понятно, что после победы 3:0 над прямым конкурентом крайне сомнительно, что боящиеся собственной тени топ-менеджеры из «Лукойла» (мы ведь даже не представляем себе, как они выглядят, что думают, как видят «Спартак» и его развитие — кроме гендиректора Олега Малышева, никто более высокопоставленный уже за довольно продолжительный отрезок не произнес ни слова) пойдут на какие-то крутые перемены. Хотя судить надо не по отдельным матчам, а по поступательному движению команды вперед, системности ее прогресса.

А его, этого самого прогресса, в 2023 году у «Спартака» не было в принципе. В 31 матче прошлого и нынешнего чемпионатов красно-белые при 13 победах по девять раз проиграли и свели матчи к ничьим — показатель выше среднего, но чуть меньше 50 очков — это показатель примерно шестого места в первенстве. А два сезона назад, в 2020/21, например — вообще восьмого.

И разность мячей в матчах чемпионата этого года соответствует таким очковым показателям — более того, она даже хуже. До победы над «Крыльями» она была нулевой — 44-44. Да, все мы знаем, что запоминается последнее, но надо жить реалиями, а не одной игрой.

А реалии в том, что у «Спартака» вообще нет стабильности. Лишь однажды за весь этот год красно-белые выигрывали в первенстве больше двух матчей подряд — на самом старте нынешнего сезона, когда в соперниках у них были сплошь аутсайдеры — «Оренбург», «Балтика» и отнюдь не нынешний, а совершенно сырой и едва вернувшийся в РПЛ «Рубин». Весной еще была одна, в этом сезоне — две двухматчевые победные серии, но за одной последовали 0:4 от тех же «Крыльев» (полностью расквитаться с ними, как видим, не удалось) и 1:2 от «Ахмата».

«Спартак» теряет недопустимо много очков в матчах с середняками и аутсайдерами, чего претендующий на многое клуб позволить себе не вправе. Весной был проигрыш «Оренбургу», ничьи с «Химками» и «Пари НН», фиаско в Самаре, в новом сезоне — поражения в Екатеринбурге, Воронеже, Грозном. Только вроде возникает у болельщиков надежда, что ситуация стабилизируется, — опять на какой-то неожиданной кочке «Спартак» спотыкается. И этому не видно конца и края.

Что же касается прогресса отдельных игроков у Абаскаля, то в уходящем году в этом смысле можно выделить разве что Алексиса Дуарте и в какой-то мере Данила Пруцева. Остальные вспыхивают и гаснут фрагментами. За что испанцу надо отдать должное — он сумел показать, что команда в состоянии играть без Александра Соболева, хотя штатные центрфорварды после ухода в аренду Шамара Николсона и Кейта Бальде (тут вопросы не к Гильермо) у красно-белых отсутствуют. Но Квинси Промес, порой все еще способный выдавать такие прекрасные матчи, как с «Крыльями», и Михаил Игнатов показали, что могут быть эффективны в тандеме нападающих, хотя «столба» среди них нет.

А что касается Соболева, забившего в этом сезоне на десяток голов меньше, чем позволяет его потенциал (хотя пасы он периодически отдает просто блестящие), то его продолжающиеся срывы и нырки вкупе с последней историей между Абаскалем и Беришей наводят вот на какую мысль. Когда в следующий раз Александр что-то отчебучит, а Гильермо подойдет к нему с претензиями, форвард при желании сможет сказать: «На себя посмотрите». И в чем-то будет прав.

Остается надеяться, что эта история станет для Абаскаля серьезным уроком, а не поводом забыть о ней на следующий день. Учатся ведь люди чаще всего именно на своих ошибках.

Унаи Эмери. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Не сравнивайте Абаскаля с Эмери. Это две совершенно разные истории

Довольно распространены сравнения Абаскаля с Унаи Эмери, которому в «Спартаке» не дали шанса. А теперь после поставленных на поток триумфов в Лиге Европы баск берет на абордаж АПЛ с довольно скромной по составу «Астон Виллой», ворвавшись в тройку и за последнюю неделю обыграв «Манчестер Сити» и «Арсенал». И действительно, для меня самым сильным впечатлением от игры с «Сити» были не только нереальные 22:2 по ударам в пользу «Виллы», но и то, как команда Эмери продолжила штурмовать ворота «горожан» после гола, забитого на грани последней четверти матча. Это был менталитет уверенного в себе клуба, а не того, кто шальным образом повел в счете с фаворитом и хочет любым способом это преимущество отстоять.

Увольнение Эмери через пять месяцев после начала работы со «Спартаком» под саундтрек Артема Дзюбы о «тренеришке» с учетом того, чего Унаи потом достиг, — одна из самых абсурдных и символичных акций в новейшей истории «Спартака». Федун лично вел с ним переговоры, а потом, не дав даже провести зимние сборы, выгнал. И вернул Карпина с должности гендиректора (ну как, как их можно было совместить?), чтобы снова уволить еще через год с клеймом «сбитого летчика»... А автор «тренеришки» вскоре отправился в «Зенит». Господи, для чего все это нагромождение событий происходило?!

Тогда, а потом на основании «ПСЖ» и «Арсенала» об Эмери говорили, что он не способен работать за границей, что он — чисто для Испании. Но большая личность всегда развивается, опыт у нее накапливается. Эмери извлек уроки из опыта в Москве, Париже и Лондоне — и теперь способен работать и многого достигать где угодно. А нам остается только вспоминать об абсурде-2012, когда у нас (да-да, у нас — к моменту отставки Унаи критиковали примерно все, очарование по-спартаковски быстро обернулось разочарованием) не поняли, кого в Тарасовку занесло. А дали бы спокойно работать...

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но это не была, повторяю, история Абаскаля. Унаи проработал со «Спартаком» пять месяцев, успел, на всякий случай, пройти «Фенербахче» и вывести команду в групповой турнир Лиги чемпионов, где провел на «Камп Ноу» один из самых качественных матчей красно-белых в еврокубках за пару десятилетий — пусть Лео Месси в конце концов и переломил его с 1:2 на 3:2 своим дублем. Абаскаль в «Спартаке» — уже полтора года. Для современного футбола — достаточный срок, чтобы построить что-то свое. А он в первые полгода смастерил красивый фасад без фундамента, и в 2023-м уже в течение календарного года это становится ясно со всей очевидностью.

Страна происхождения тренеров одна, истории — разные. Даже полярные. Эмери уволили, когда он еще ничего не успел, Абаскалю из-за пересменки наверху клуба дали больше власти, чем он в своем юном для главного тренера возрасте готов был «переварить».

В Абаскаля, несмотря ни на что, верят многие спартаковские болельщики. Уже после 3:0 с «Крыльями» (до игры результаты, надо полагать, были бы другими) провел в своем Telegram-канале «РабиНерв» опрос о том, должен ли он остаться во главе «Спартака». 48 процентов ответили «да», 30 — нет, 22 затруднились с ответом.

Признаюсь честно: в светлые перспективы с этим тренером не верю даже после этого разгрома. С чего бы вдруг взяться весеннему чуду, если год назад, наоборот, как раз после зимних сборов начался регресс? Только если Гильермо вдруг извлек какие-то важнейшие уроки из прошлогодней неудачи.

Просто в болельщицкой среде после двух десятилетий почти беспрерывных (кроме первого отрезка Валерия Карпина) смен тренеров при Леониде Федуне есть запрос на стабильность в тренерском кресле. Ок, пусть проработает два полных сезона. Но стабильность не должна подменяться застоем. 2023 год в «Спартаке» стал каким-то брежневским временем. Ни вперед, ни назад. Топтание на месте.