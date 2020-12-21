Дисквалификация в спину. Будет ли Тедеско ее отбывать?

Главный тренер «Спартака» должен пропустить три матча

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил трехматчевую дисквалификацию. Но есть большие сомнения, что ему придется ее отбывать.

Уже вовсю идут поиски сменщика, но немецкий специалист продолжает производить инфоповоды. В понедельник состоялось заседание КДК РФС, по итогам которого спартаковскому тренеру выписали трехматчевую дисквалификацию. Тедеско уже объявил, что продлевать контракт со «Спартаком» летом не будет, и улетел домой. Причем высока вероятность, что в качестве главного тренера красно-белых он в Москву не вернется. Получается, дисквалификация по мотивам событий в Сочи стала показательной поркой.

Матч с «Сочи» фактически добил Тедеско, события на «Фиште» стали последний каплей для тренера, который и без того сильно сомневался, стоит ли оставаться в России. За год с небольшим много чего накопилось — как внутри, так и снаружи. На время Тедеско в «Спартаке» пришлось аж два ухода генеральных директоров с разницей в полгода — Томаса Цорна и Шамиля Газизова. Первый приглашал немца в Москву, а со вторым сложились не самые конструктивные отношения. Что касается внешнего восприятия Тедеско, то его эмоциональное и подвижное поведение на бровке у нас почему-то стало предосудительным. Скакал, видите ли, кузнечиком. Кому он этим мешал? Если только себе и команде — карточек он нахватал больше всех в «Спартаке». Хотя, конечно, пользы для футболистов от его эмоций было больше, чем вреда. Причем в последнее время судьи его предупреждали зачастую не за тяжесть нарушений, а просто за репутацию.

Посыл Дмитрия Бородина был совсем странным. Давать указания тренеру соперника, основываясь на его национальности, — это нонсенс. И совсем дико звучало, когда к сочинскому питерцу присоединились многочисленные отечественные тренеры (в основном безработные). «Это наша земля», — средневековье какое-то. Наверняка любой наш тренер на месте Тедеско просто послал бы Бородина, и на этом ситуация была бы заиграна. Но у Доменико другой менталитет, такие заходы он воспринимает куда острее. К тому же, точно знаю, это далеко не первая ситуация, когда противоположная скамейка учила хорошим манерам Тедеско. Похожая ситуация возникла после одного из летних матчей, когда доигрывали прошлый сезон. Более того, матч тот проходил в Тушине, и наставления немцу давали гости.

Эмоции тренеров на бровке — это абсолютно нормально. Интересно, кто-то со скамейки «Вест Бромвича» кричал Пепу Гвардиоле про Колизей (или Саграду), когда тренер «Сити» прессовал резервного арбитра Энтони Тэйлора? Вряд ли. Такое поведение тренеров — это часть шоу. Они получают свои дисциплинарные наказания и продолжают работать дальше. Что до Тедеско, то все его выступления — они для внутреннего пользования. Эмоции спартаковского тренера никак не касались кого-то вне команды, за редкими исключениями. Речь в первую очередь о сцене с Виктором Гончаренко после кубкового дерби. Ну и жест в Сочи, за который Доменико получил три матча, — это тоже, конечно, перебор.

Тедеско за короткий срок многое сделал для «Спартака» и всего нашего чемпионата. Хочется пожелать ему найти такое место работы, где его примут и поймут. А «Спартаку» — беречь и защищать своего следующего тренера.