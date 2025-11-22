Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:15

«Локомотив» — «Краснодар»: Черкизово ждет!

Фото ФК «Локомотив»
Перед воскресным матчем чемпионата с «быками», который состоится 23 ноября, посетителей «РЖД Арены» ждет обширная развлекательная программа.

Игра начнется в 19.45, а матчдей-активности по традиции стартуют за два часа до начала матча — в 17.45.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

Творческий уголок и гастрономическая программа

Перед началом встречи по площади «РЖД Арены» будет курсировать детский паровозик, а в творческом уголке малого шатра, который находится за главной сценой, пройдет мастер-класс по украшениям из эпоксидной смолы. Звучит сурово, но это очень увлекательный процесс. Организаторы матча уверяют, что будет интересно.

Множество активностей ждет зрителей в большом шатре от партнера «Локомотива» — ТБАУ: фотобудка, аквагрим, стена пожеланий и игра Just Dance. А еще один партнер железнодорожного клуба — бренд SWM — представит свои автомобили на Южной площади у 3-го сектора «РЖД Арены».

Фото ФК «Локомотив»

Никто из болельщиков не останется голодным. В гастрономической программе есть целый набор блюд на огне: плов, шашлык, шаурма, колбаски и ряд других.

Если кто-то пойдет на игру в свой день рождения, то он не останется без подарка. Напишите в клуб на электронный адрес show@fclm.ru (указав Ф. И. О. и дату рождения) — именинников ждут вкусные тортики и сувениры, а поздравят их на площади за 30 минут до стартового свистка.

Футбольные аттракционы, розыгрыши и квиз

Любителей футбольных активностей ждет зона панна-футбола, которая расположится за паровозом. Для любителей настольного футбола в большом шатре будут доступны кикеры, а для фанатов киберфутбола — EA Sports FC.

«Локомотив» приглашает заглянуть в большой шатер у паровоза и галерею у секторов № 6 и 7 к партнерам из Совкомбанка — за подарками, кешбэком, фото и классными впечатлениями. Подробности и условия розыгрышей можно узнать в день матча у консультантов банка.

Фото ФК «Локомотив»

Также в большом шатре у сцены будет работать фирменная «Хватайка»: пять счастливчиков станут обладателями стильных сумок QYRON. Принять участие просто: нужно подойти к сотрудникам на стойке программы «Состав», показать свой личный кабинет на официальном сайте красно-зеленых — и можно попытать удачу. Владельцев абонементов тоже ждет розыгрыш: организаторы случайным образом выберут трех победителей, которые получат шапки из новой коллекции.

Если кто-то готов проверить знания, интуицию и выиграть годовой запас минеральной воды, то должен принять участие в квизе от ТБАУ — он пройдет в чаше стадиона прямо перед началом матча. А в перерыве состоится чествование молодежного состава ЖФК «Локомотив» — в сезоне-2025 спортсменки во второй раз стали победителями лиги для девушек.

Фото ФК «Локомотив»

Билеты

Билеты на матч «Локомотив» — «Краснодар» продаются только онлайн на официальном сайте московского клуба. До 50 процентов от стоимости можно оплатить шпалами программы лояльности красно-зеленых «Состав».

Для прохода на «РЖД Арену» требуется карта болельщика. Подробная информация по ее оформлению содержится в специальном разделе на сайте железнодорожников: fclm.ru/fanid. В случае возникновения вопросов можно позвонить на круглосуточную горячую линию «Локо» по номеру +7 (495) 500-31-00.

Билеты на матч — тут.

Иван Кадочников

Реклама. АО «ФК «Локомотив». ИНН: 7718200111. ОГРН: 1037718045034. Москва, ул. Большая Черкизовская, влд. 125, стр. 1

0+

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Саночников Репилова и Перетягина арестовали за мошенничество на 11 млн рублей
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Рябков заявил о разочаровании из-за решения США по визам для россиян
Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Эксперт предупредил о вреде постоянного использования энергосбережения на смартфоне
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Страшные новости: у Евгения Алдонина — рак желудка. ЦСКА и РПЛ открыли сбор на лечение легенды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
8
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
15
 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости