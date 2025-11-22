«Локомотив» — «Краснодар»: Черкизово ждет!
Игра начнется в 19.45, а матчдей-активности по традиции стартуют за два часа до начала матча — в 17.45.
Творческий уголок и гастрономическая программа
Перед началом встречи по площади «РЖД Арены» будет курсировать детский паровозик, а в творческом уголке малого шатра, который находится за главной сценой, пройдет мастер-класс по украшениям из эпоксидной смолы. Звучит сурово, но это очень увлекательный процесс. Организаторы матча уверяют, что будет интересно.
Множество активностей ждет зрителей в большом шатре от партнера «Локомотива» — ТБАУ: фотобудка, аквагрим, стена пожеланий и игра Just Dance. А еще один партнер железнодорожного клуба — бренд SWM — представит свои автомобили на Южной площади у 3-го сектора «РЖД Арены».
Никто из болельщиков не останется голодным. В гастрономической программе есть целый набор блюд на огне: плов, шашлык, шаурма, колбаски и ряд других.
Если кто-то пойдет на игру в свой день рождения, то он не останется без подарка. Напишите в клуб на электронный адрес show@fclm.ru (указав Ф. И. О. и дату рождения) — именинников ждут вкусные тортики и сувениры, а поздравят их на площади за 30 минут до стартового свистка.
Футбольные аттракционы, розыгрыши и квиз
Любителей футбольных активностей ждет зона панна-футбола, которая расположится за паровозом. Для любителей настольного футбола в большом шатре будут доступны кикеры, а для фанатов киберфутбола — EA Sports FC.
«Локомотив» приглашает заглянуть в большой шатер у паровоза и галерею у секторов № 6 и 7 к партнерам из Совкомбанка — за подарками, кешбэком, фото и классными впечатлениями. Подробности и условия розыгрышей можно узнать в день матча у консультантов банка.
Также в большом шатре у сцены будет работать фирменная «Хватайка»: пять счастливчиков станут обладателями стильных сумок QYRON. Принять участие просто: нужно подойти к сотрудникам на стойке программы «Состав», показать свой личный кабинет на официальном сайте красно-зеленых — и можно попытать удачу. Владельцев абонементов тоже ждет розыгрыш: организаторы случайным образом выберут трех победителей, которые получат шапки из новой коллекции.
Если кто-то готов проверить знания, интуицию и выиграть годовой запас минеральной воды, то должен принять участие в квизе от ТБАУ — он пройдет в чаше стадиона прямо перед началом матча. А в перерыве состоится чествование молодежного состава ЖФК «Локомотив» — в сезоне-2025 спортсменки во второй раз стали победителями лиги для девушек.
Билеты
Билеты на матч «Локомотив» — «Краснодар» продаются только онлайн на официальном сайте московского клуба. До 50 процентов от стоимости можно оплатить шпалами программы лояльности красно-зеленых «Состав».
Для прохода на «РЖД Арену» требуется карта болельщика. Подробная информация по ее оформлению содержится в специальном разделе на сайте железнодорожников: fclm.ru/fanid. В случае возникновения вопросов можно позвонить на круглосуточную горячую линию «Локо» по номеру +7 (495) 500-31-00.
Билеты на матч — тут.
Иван Кадочников
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
8
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2