В «Сочи» заявили, что Гаранина не будет на скамейке запасных в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что тренера команды Вадима Гаранина не будет на скамейке запасных в матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Отсутствовал на тренировке? Недомогание может быть у людей, заболеть могут люди, — цитирует Рубашко ТАСС. — Вы дадите людям спокойно поработать? Я не думаю, что он выбыл надолго. Думаю, что его не будет на скамейке запасных на матче со «Спартаком».

Матч «Сочи» — «Спартак» пройдет в субботу, 5 ноября, и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что 51-летний Гаранин 2 ноября был отстранен от работы с «Сочи», а Александр Точилин будет руководить командой до зимнего перерыва.