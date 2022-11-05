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«Главного в «Спартаке» прозвали Гундос. За гнусавый голос и занудство». Веселые истории про советских тренеров

Отдел футбола «СЭ»
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Тренеры «Спартака» Виктор Гуляев, Серафим Холодков и Николай Гуляев.
Фото из архива Николая Гуляева
Евгений Горянский.
Фото ТАСС
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Рассказывает экс-полузащитник «Спартака» и «Динамо» Александр Минаев.

Футболист «Спартака» Николай Гуляев выиграл три чемпионата СССР. В качестве тренера красно-белых — два чемпионата страны и Кубок. Был еще ассистентом Гавриила Качалина в сборной на двух победных турнирах — Олимпиаде-1956 и Кубке Европы-1960.

Правда, запомнился Гуляев не только достижениями, но и анекдотичными установками. О которых в 2016-м в «Разговоре по пятницам» рассказал экс-полузащитник «Спартака» Александр Минаев. В том же интервью он добавил несколько забавных штрихов и про другого известного тренера — Евгения Горянского, в разные годы возглавлявшего «Зенит», минское «Динамо», московское, а в 1973-м — сборную СССР.

На фото слева - 13 августа 1977 года. Кубок СССР. Финал. &quot;Динамо&quot; - &quot;Торпедо&quot; - 1:0. Полузащитник &quot;Динамо&quot; Александр МИНАЕВ. На фото справа - Наталья ГУНДАРЕВА. Александр Минаев: «Я твоя Альфа и Омега», — говорила мне Гундарева"

— Вы всяких тренеров повидали. Самый забавный?

— Николай Гуляев и Евгений Горянский. Николая Алексеевича в «Спартаке» прозвали Гундос. За гнусавый голос и занудство. На тренировки выходил с мегафоном, упражнения зачитывал по бумажке. Установки растягивались часа на полтора, бубнил одно и то же. Когда у Старостина кончалось терпение, обрывал его на полуслове: «Так, Николай Алексеевич вам канву дал. Вышивать сами будете...» На разборы и установки я приносил магнитофончик, купленный в Италии, подкладывал под стул, записывал.

Евгений Горянский. Фото ТАСС
Евгений Горянский.
Фото ТАСС

— Зачем?

— Без пленки гуляевские перлы попробуй запомни! Мозг взорвется! Потом слушали всей командой, угорали. «Булгаков, бегай между двух и не болтайся между трех». «В игре стараться делать. Этого не делать». «Штрафные у нас бьют Пискарев и Папаев. Но в основном Кокарев». «Не пойму, что за игрок Сидоров? Ни рыба ни мясо — баранина какая-то!» «Теперь по Пискареву. Андреев, ты почему пас ему не отдал?» Году в 1975-м у Папаева с Прохоровым не выдержали нервы. Посередь установки вскочили, хлопнули в ладоши: «Раз, два, три», — сделали кувырок и обратно уселись. Гуляев прогнусавил обиженно: «Идет производственное совещание, а вы, взрослые люди, ерундой занимаетесь...»

Юрий Семин&nbsp;&mdash; игрок московского &laquo;Локомотива&raquo;. Исторические голы за «Спартак», дом для престарелых в 19 лет, анонимный донос в момент прихода в «Локо». Как начинал Семин

— Что Горянский?

— В 1973-м сборную тренировал. Купил «ушастый» «Запорожец». Рассказывал: «Проиграли в Москве бразильцам. Возвращаюсь домой, мысли только о прошедшем матче. Красный загорается, а я всё игру анализирую. Едва в грузовик не въехал, в последнюю секунду затормозил. Да, думаю, за руль больше не сяду». Продал «ушастого».

«Динамо» Горянский возглавил в 1980-м. Практиковал упражнение — «квадрат» 4 в 2, в одно касание. Причем надо дать как можно более неудобный пас. Чем хуже — тем лучше. Вот народ изгалялся... Евгений Иванович был слишком мягким, ребята этим пользовались. Как-то на сборах нарушили режим. Вместо того чтобы устроить разбор полетов, наказать, гайки закрутить, Горянский промямлил: «Мне стало известно, что определенные игроки в определенное время определенным способом нарушают определенный режим! Мне это определенно не нравится!» Даже фамилий не назвал.

Александр Минаев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
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 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
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Зенит

 11
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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И К Ж
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