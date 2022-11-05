«Главного в «Спартаке» прозвали Гундос. За гнусавый голос и занудство». Веселые истории про советских тренеров

Футболист «Спартака» Николай Гуляев выиграл три чемпионата СССР. В качестве тренера красно-белых — два чемпионата страны и Кубок. Был еще ассистентом Гавриила Качалина в сборной на двух победных турнирах — Олимпиаде-1956 и Кубке Европы-1960.

Правда, запомнился Гуляев не только достижениями, но и анекдотичными установками. О которых в 2016-м в «Разговоре по пятницам» рассказал экс-полузащитник «Спартака» Александр Минаев. В том же интервью он добавил несколько забавных штрихов и про другого известного тренера — Евгения Горянского, в разные годы возглавлявшего «Зенит», минское «Динамо», московское, а в 1973-м — сборную СССР.

— Вы всяких тренеров повидали. Самый забавный?

— Николай Гуляев и Евгений Горянский. Николая Алексеевича в «Спартаке» прозвали Гундос. За гнусавый голос и занудство. На тренировки выходил с мегафоном, упражнения зачитывал по бумажке. Установки растягивались часа на полтора, бубнил одно и то же. Когда у Старостина кончалось терпение, обрывал его на полуслове: «Так, Николай Алексеевич вам канву дал. Вышивать сами будете...» На разборы и установки я приносил магнитофончик, купленный в Италии, подкладывал под стул, записывал.

Евгений Горянский. Фото ТАСС

— Зачем?

— Без пленки гуляевские перлы попробуй запомни! Мозг взорвется! Потом слушали всей командой, угорали. «Булгаков, бегай между двух и не болтайся между трех». «В игре стараться делать. Этого не делать». «Штрафные у нас бьют Пискарев и Папаев. Но в основном Кокарев». «Не пойму, что за игрок Сидоров? Ни рыба ни мясо — баранина какая-то!» «Теперь по Пискареву. Андреев, ты почему пас ему не отдал?» Году в 1975-м у Папаева с Прохоровым не выдержали нервы. Посередь установки вскочили, хлопнули в ладоши: «Раз, два, три», — сделали кувырок и обратно уселись. Гуляев прогнусавил обиженно: «Идет производственное совещание, а вы, взрослые люди, ерундой занимаетесь...»

— Что Горянский?

— В 1973-м сборную тренировал. Купил «ушастый» «Запорожец». Рассказывал: «Проиграли в Москве бразильцам. Возвращаюсь домой, мысли только о прошедшем матче. Красный загорается, а я всё игру анализирую. Едва в грузовик не въехал, в последнюю секунду затормозил. Да, думаю, за руль больше не сяду». Продал «ушастого».

«Динамо» Горянский возглавил в 1980-м. Практиковал упражнение — «квадрат» 4 в 2, в одно касание. Причем надо дать как можно более неудобный пас. Чем хуже — тем лучше. Вот народ изгалялся... Евгений Иванович был слишком мягким, ребята этим пользовались. Как-то на сборах нарушили режим. Вместо того чтобы устроить разбор полетов, наказать, гайки закрутить, Горянский промямлил: «Мне стало известно, что определенные игроки в определенное время определенным способом нарушают определенный режим! Мне это определенно не нравится!» Даже фамилий не назвал.