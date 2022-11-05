«Главного в «Спартаке» прозвали Гундос. За гнусавый голос и занудство». Веселые истории про советских тренеров
Футболист «Спартака» Николай Гуляев выиграл три чемпионата СССР. В качестве тренера красно-белых — два чемпионата страны и Кубок. Был еще ассистентом Гавриила Качалина в сборной на двух победных турнирах — Олимпиаде-1956 и Кубке Европы-1960.
Правда, запомнился Гуляев не только достижениями, но и анекдотичными установками. О которых в 2016-м в «Разговоре по пятницам» рассказал экс-полузащитник «Спартака» Александр Минаев. В том же интервью он добавил несколько забавных штрихов и про другого известного тренера — Евгения Горянского, в разные годы возглавлявшего «Зенит», минское «Динамо», московское, а в 1973-м — сборную СССР.
— Вы всяких тренеров повидали. Самый забавный?
— Николай Гуляев и Евгений Горянский. Николая Алексеевича в «Спартаке» прозвали Гундос. За гнусавый голос и занудство. На тренировки выходил с мегафоном, упражнения зачитывал по бумажке. Установки растягивались часа на полтора, бубнил одно и то же. Когда у Старостина кончалось терпение, обрывал его на полуслове: «Так, Николай Алексеевич вам канву дал. Вышивать сами будете...» На разборы и установки я приносил магнитофончик, купленный в Италии, подкладывал под стул, записывал.
— Зачем?
— Без пленки гуляевские перлы попробуй запомни! Мозг взорвется! Потом слушали всей командой, угорали. «Булгаков, бегай между двух и не болтайся между трех». «В игре стараться делать. Этого не делать». «Штрафные у нас бьют Пискарев и Папаев. Но в основном Кокарев». «Не пойму, что за игрок Сидоров? Ни рыба ни мясо — баранина какая-то!» «Теперь по Пискареву. Андреев, ты почему пас ему не отдал?» Году в 1975-м у Папаева с Прохоровым не выдержали нервы. Посередь установки вскочили, хлопнули в ладоши: «Раз, два, три», — сделали кувырок и обратно уселись. Гуляев прогнусавил обиженно: «Идет производственное совещание, а вы, взрослые люди, ерундой занимаетесь...»
— Что Горянский?
— В 1973-м сборную тренировал. Купил «ушастый» «Запорожец». Рассказывал: «Проиграли в Москве бразильцам. Возвращаюсь домой, мысли только о прошедшем матче. Красный загорается, а я всё игру анализирую. Едва в грузовик не въехал, в последнюю секунду затормозил. Да, думаю, за руль больше не сяду». Продал «ушастого».
«Динамо» Горянский возглавил в 1980-м. Практиковал упражнение — «квадрат» 4 в 2, в одно касание. Причем надо дать как можно более неудобный пас. Чем хуже — тем лучше. Вот народ изгалялся... Евгений Иванович был слишком мягким, ребята этим пользовались. Как-то на сборах нарушили режим. Вместо того чтобы устроить разбор полетов, наказать, гайки закрутить, Горянский промямлил: «Мне стало известно, что определенные игроки в определенное время определенным способом нарушают определенный режим! Мне это определенно не нравится!» Даже фамилий не назвал.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2