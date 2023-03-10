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Сегодня, 21:55

Так крупно Бердыев дома еще не проигрывал

Кирилл Бурдаков
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«Сочи» в матче 19-го тура потерпел первое крупное поражение в чемпионате России после прихода в команду Курбана Бердыева, уступив «Оренбургу» (0:4).

Для 70-летнего специалиста этот разгром стал 16-м в высшем российском дивизионе и худшим в домашних матчах.

Ранее команды Бердыева четыре раза получали в премьер-лиге по 0:4 — трижды в Москве и однажды в Томске. 13 крупных неудач Бердыев потерпел во главе «Рубина», еще две — с «Ростовом». Чаще всего его огорчали ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» — по три раза.

Все крупные поражения команд Курбана Бердыева в чемпионате России

Дата

Клуб Бердыева

Соперник

Тренер соперника

Счет

16.03.2003

Рубин

ЦСКА (г)

Валерий Газзаев

0:4

20.03.2005

Рубин

Спартак (г)

Александр Старков

0:3

30.07.2006

Рубин

Томь (г)

Валерий Петраков

0:4

05.08.2006

Рубин

Сатурн (д)

Владимир Вайсс

0:3

23.09.2006

Рубин

Спартак (г)

Владимир Федотов

0:3

23.09.2007

Рубин

Зенит (д)

Дик Адвокат

1:4

21.10.2007

Рубин

Кр.Советов (г)

Александр Тарханов

0:3

02.05.2008

Рубин

Спартак (д)

Станислав Черчесов

0:3

16.11.2008

Рубин

ЦСКА (г)

Валерий Газзаев

0:4

30.07.2011

Рубин

Анжи (д)

Гаджи Гаджиев

0:3

01.12.2012

Рубин

Динамо (г)

Дан Петреску

0:3

10.05.2015

Ростов

Зенит (г)

Андре Виллаш-Боаш

0:3

03.10.2015

Ростов

Зенит (г)

Андре Виллаш-Боаш

0:3

09.03.2019

Рубин

ЦСКА (г)

Виктор Гончаренко

0:3

10.05.2019

Рубин

Локомотив (г)

Юрий Семин

0:4

10.03.2023

Сочи

Оренбург (д)

Марцел Личка

0:4

«Сочи», которым до Бердыева руководили Вадим Гаранин и Александр Точилин, вышел на первое место в премьер-лиге по числу крупных поражений — пять. Два раза черноморцев разгромил «Оренбург», по разу — ЦСКА, «Спартак» и «Зенит». «Газовики» занимают первое место по количеству матчей с крупными счетами (восемь) и идут третьими по числу учиненных разгромов, уступая только лидерам — «Зениту» и «Спартаку».

Все разгромы в чемпионате России-2022/23

Команда

Матчи

Крупные победы

Крупные поражения

Всего

Оренбург

19

5

3

8

Зенит

18

7

0

7

Сочи

19

2

5

7

Спартак

18

6

0

6

Краснодар

18

2

3

5

Локомотив

18

2

3

5

Химки

18

1

4

5

Пари НН

18

0

3

3

ЦСКА

18

3

0

3

Факел

18

0

3

3

Динамо

18

2

0

2

Крылья Советов

18

0

2

2

Торпедо

18

0

2

2

Урал

18

0

2

2

Ростов

18

0

0

0

Ахмат

18

0

0

0

При этом команда Марчела Лички с отрывом лидирует в рейтинге самых веселых команд РПЛ. В матчах с участием «Оренбурга» забивается в среднем 4,11 гола. Более чем на полгола отстают от южноуральцев «Краснодар», «Спартак» и «Сочи». До отметки в три мяча за игру не дотягивают только «Урал», ЦСКА, «Крылья Советов» и «Торпедо».

Самые веселые команды чемпионата-2022/23

Команда

Матчи

Разность мячей

Сумма голов

Ср.

Оренбург

19

38-40

78

4,11

Краснодар

18

33-31

64

3,56

Спартак

18

42-20

62

3,44

Сочи

19

29-36

65

3,42

Ростов

18

33-26

59

3,28

Ахмат

18

30-28

58

3,22

Локомотив

18

23-35

58

3,22

Зенит

18

50-7

57

3,17

Факел

18

22-34

56

3,11

Динамо

18

34-21

55

3,06

Пари НН

18

22-32

54

3,00

Химки

18

17-37

54

3,00

Урал

18

23-30

53

2,94

ЦСКА

18

30-20

50

2,78

Крылья Советов

18

20-26

46

2,56

Торпедо

18

9-32

41

2,28

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Сочи
Курбан Бердыев
3
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
Результаты / календарь
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21 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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