Так крупно Бердыев дома еще не проигрывал
«Сочи» в матче 19-го тура потерпел первое крупное поражение в чемпионате России после прихода в команду Курбана Бердыева, уступив «Оренбургу» (0:4).
Для 70-летнего специалиста этот разгром стал 16-м в высшем российском дивизионе и худшим в домашних матчах.
Ранее команды Бердыева четыре раза получали в премьер-лиге по 0:4 — трижды в Москве и однажды в Томске. 13 крупных неудач Бердыев потерпел во главе «Рубина», еще две — с «Ростовом». Чаще всего его огорчали ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» — по три раза.
Все крупные поражения команд Курбана Бердыева в чемпионате России
|
Дата
|
Клуб Бердыева
|
Соперник
|
Тренер соперника
|
Счет
|
16.03.2003
|
Рубин
|
ЦСКА (г)
|
Валерий Газзаев
|
0:4
|
20.03.2005
|
Рубин
|
Спартак (г)
|
Александр Старков
|
0:3
|
30.07.2006
|
Рубин
|
Томь (г)
|
Валерий Петраков
|
0:4
|
05.08.2006
|
Рубин
|
Сатурн (д)
|
Владимир Вайсс
|
0:3
|
23.09.2006
|
Рубин
|
Спартак (г)
|
Владимир Федотов
|
0:3
|
23.09.2007
|
Рубин
|
Зенит (д)
|
Дик Адвокат
|
1:4
|
21.10.2007
|
Рубин
|
Кр.Советов (г)
|
Александр Тарханов
|
0:3
|
02.05.2008
|
Рубин
|
Спартак (д)
|
Станислав Черчесов
|
0:3
|
16.11.2008
|
Рубин
|
ЦСКА (г)
|
Валерий Газзаев
|
0:4
|
30.07.2011
|
Рубин
|
Анжи (д)
|
Гаджи Гаджиев
|
0:3
|
01.12.2012
|
Рубин
|
Динамо (г)
|
Дан Петреску
|
0:3
|
10.05.2015
|
Ростов
|
Зенит (г)
|
Андре Виллаш-Боаш
|
0:3
|
03.10.2015
|
Ростов
|
Зенит (г)
|
Андре Виллаш-Боаш
|
0:3
|
09.03.2019
|
Рубин
|
ЦСКА (г)
|
Виктор Гончаренко
|
0:3
|
10.05.2019
|
Рубин
|
Локомотив (г)
|
Юрий Семин
|
0:4
|
10.03.2023
|
Сочи
|
Оренбург (д)
|
Марцел Личка
|
0:4
«Сочи», которым до Бердыева руководили Вадим Гаранин и Александр Точилин, вышел на первое место в премьер-лиге по числу крупных поражений — пять. Два раза черноморцев разгромил «Оренбург», по разу — ЦСКА, «Спартак» и «Зенит». «Газовики» занимают первое место по количеству матчей с крупными счетами (восемь) и идут третьими по числу учиненных разгромов, уступая только лидерам — «Зениту» и «Спартаку».
Все разгромы в чемпионате России-2022/23
|
Команда
|
Матчи
|
Крупные победы
|
Крупные поражения
|
Всего
|
Оренбург
|
19
|
5
|
3
|
8
|
Зенит
|
18
|
7
|
0
|
7
|
Сочи
|
19
|
2
|
5
|
7
|
Спартак
|
18
|
6
|
0
|
6
|
Краснодар
|
18
|
2
|
3
|
5
|
Локомотив
|
18
|
2
|
3
|
5
|
Химки
|
18
|
1
|
4
|
5
|
Пари НН
|
18
|
0
|
3
|
3
|
ЦСКА
|
18
|
3
|
0
|
3
|
Факел
|
18
|
0
|
3
|
3
|
Динамо
|
18
|
2
|
0
|
2
|
Крылья Советов
|
18
|
0
|
2
|
2
|
Торпедо
|
18
|
0
|
2
|
2
|
Урал
|
18
|
0
|
2
|
2
|
Ростов
|
18
|
0
|
0
|
0
|
Ахмат
|
18
|
0
|
0
|
0
При этом команда Марчела Лички с отрывом лидирует в рейтинге самых веселых команд РПЛ. В матчах с участием «Оренбурга» забивается в среднем 4,11 гола. Более чем на полгола отстают от южноуральцев «Краснодар», «Спартак» и «Сочи». До отметки в три мяча за игру не дотягивают только «Урал», ЦСКА, «Крылья Советов» и «Торпедо».
Самые веселые команды чемпионата-2022/23
|
Команда
|
Матчи
|
Разность мячей
|
Сумма голов
|
Ср.
|
Оренбург
|
19
|
38-40
|
78
|
4,11
|
Краснодар
|
18
|
33-31
|
64
|
3,56
|
Спартак
|
18
|
42-20
|
62
|
3,44
|
Сочи
|
19
|
29-36
|
65
|
3,42
|
Ростов
|
18
|
33-26
|
59
|
3,28
|
Ахмат
|
18
|
30-28
|
58
|
3,22
|
Локомотив
|
18
|
23-35
|
58
|
3,22
|
Зенит
|
18
|
50-7
|
57
|
3,17
|
Факел
|
18
|
22-34
|
56
|
3,11
|
Динамо
|
18
|
34-21
|
55
|
3,06
|
Пари НН
|
18
|
22-32
|
54
|
3,00
|
Химки
|
18
|
17-37
|
54
|
3,00
|
Урал
|
18
|
23-30
|
53
|
2,94
|
ЦСКА
|
18
|
30-20
|
50
|
2,78
|
Крылья Советов
|
18
|
20-26
|
46
|
2,56
|
Торпедо
|
18
|
9-32
|
41
|
2,28
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
8
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
9
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3