Так крупно Бердыев дома еще не проигрывал

«Сочи» в матче 19-го тура потерпел первое крупное поражение в чемпионате России после прихода в команду Курбана Бердыева, уступив «Оренбургу» (0:4).

Для 70-летнего специалиста этот разгром стал 16-м в высшем российском дивизионе и худшим в домашних матчах.

Ранее команды Бердыева четыре раза получали в премьер-лиге по 0:4 — трижды в Москве и однажды в Томске. 13 крупных неудач Бердыев потерпел во главе «Рубина», еще две — с «Ростовом». Чаще всего его огорчали ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» — по три раза.

Все крупные поражения команд Курбана Бердыева в чемпионате России

Дата Клуб Бердыева Соперник Тренер соперника Счет 16.03.2003 Рубин ЦСКА (г) Валерий Газзаев 0:4 20.03.2005 Рубин Спартак (г) Александр Старков 0:3 30.07.2006 Рубин Томь (г) Валерий Петраков 0:4 05.08.2006 Рубин Сатурн (д) Владимир Вайсс 0:3 23.09.2006 Рубин Спартак (г) Владимир Федотов 0:3 23.09.2007 Рубин Зенит (д) Дик Адвокат 1:4 21.10.2007 Рубин Кр.Советов (г) Александр Тарханов 0:3 02.05.2008 Рубин Спартак (д) Станислав Черчесов 0:3 16.11.2008 Рубин ЦСКА (г) Валерий Газзаев 0:4 30.07.2011 Рубин Анжи (д) Гаджи Гаджиев 0:3 01.12.2012 Рубин Динамо (г) Дан Петреску 0:3 10.05.2015 Ростов Зенит (г) Андре Виллаш-Боаш 0:3 03.10.2015 Ростов Зенит (г) Андре Виллаш-Боаш 0:3 09.03.2019 Рубин ЦСКА (г) Виктор Гончаренко 0:3 10.05.2019 Рубин Локомотив (г) Юрий Семин 0:4 10.03.2023 Сочи Оренбург (д) Марцел Личка 0:4

«Сочи», которым до Бердыева руководили Вадим Гаранин и Александр Точилин, вышел на первое место в премьер-лиге по числу крупных поражений — пять. Два раза черноморцев разгромил «Оренбург», по разу — ЦСКА, «Спартак» и «Зенит». «Газовики» занимают первое место по количеству матчей с крупными счетами (восемь) и идут третьими по числу учиненных разгромов, уступая только лидерам — «Зениту» и «Спартаку».

Все разгромы в чемпионате России-2022/23

Команда Матчи Крупные победы Крупные поражения Всего Оренбург 19 5 3 8 Зенит 18 7 0 7 Сочи 19 2 5 7 Спартак 18 6 0 6 Краснодар 18 2 3 5 Локомотив 18 2 3 5 Химки 18 1 4 5 Пари НН 18 0 3 3 ЦСКА 18 3 0 3 Факел 18 0 3 3 Динамо 18 2 0 2 Крылья Советов 18 0 2 2 Торпедо 18 0 2 2 Урал 18 0 2 2 Ростов 18 0 0 0 Ахмат 18 0 0 0

При этом команда Марчела Лички с отрывом лидирует в рейтинге самых веселых команд РПЛ. В матчах с участием «Оренбурга» забивается в среднем 4,11 гола. Более чем на полгола отстают от южноуральцев «Краснодар», «Спартак» и «Сочи». До отметки в три мяча за игру не дотягивают только «Урал», ЦСКА, «Крылья Советов» и «Торпедо».

Самые веселые команды чемпионата-2022/23