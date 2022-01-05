«Галицкому надо постоянно разговаривать с тренером. От Гончаренко он не получал обратной связи в том объеме, в котором нуждается». Еще одна версия громкой отставки

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель — о переменах в «Краснодаре».

Отставка Гончаренко — не спонтанное решение

— Увольнение Гончаренко многих шокировало. Вас тоже?

— Ну, шоком это я бы не назвал. Удивило другое. Момент для перестановок в тренерском штабе выбран странноватый. Все-таки уже через несколько дней команда выходит из отпуска, начинаются сборы...

— Есть версия — что же произошло?

— Похоже, трещина между Галицким и Гончаренко пролегла не сейчас, а чуть раньше. Возможно, в середине осени. И связано это все, на мой взгляд, даже не с результатами, не со стилем игры «Краснодара», а с нехваткой коммуникации между владельцем клуба и главным тренером.

— Что имеете в виду?

— Ни для кого не секрет, что Галицкому важно говорить о футболе со своим тренером. И дело не в том, что ему будут диктовать состав или навязывать тактику. Я далек от мысли, что в «Краснодаре» такое в реальности практикуют. Но Сергею Николаевичу требуется регулярное общение с главным тренером. Наверное, владелец имеет на это право — клуб-то частный. Мне кажется, Галицкий не получал от Гончаренко обратной связи в том объеме, в котором нуждается. Отсюда и решение об отставке.

— Спонтанное?

— Думаю, нет. Оно назревало. В то же время Гончаренко вполне мог доработать до конца сезона. Но, видимо, в последние недели произошло что-то, о чем мы пока не знаем, — и это подтолкнуло Галицкого к увольнению тренера сразу после Нового года. Гончаренко ведь склонен к поступкам, которые не всегда поддаются логике. Характерный пример — внезапный отъезд из ЦСКА в Минск в разгар чемпионата. Возможно, что-то похожее случилось сейчас — и стало для Галицкого последней каплей.

— Говорят, Гончаренко был в ярости, когда в декабре убрали одного из его ассистентов — Руслана Зубика.

— У руководства «Краснодара» возникли вопросы к физической готовности футболистов, и упиралось это в том числе в Зубика — человека, которого привел в «Краснодар» именно Гончаренко. Допускаю, Виктор Михайлович мог не совсем адекватно отреагировать на увольнение помощника. Что только усугубило ситуацию. И все-таки основная причина трещины между владельцем и главным тренером не Зубик.

Главный тренер «Краснодара» — Галицкий? Это упрощенная картина мира

— К разговору о стиле. Вам нравилось, как играл «Краснодар» при Гончаренко?

— Да, порой команда выдавала очень яркие матчи. Галицкий не любит словосочетание «сбалансированный футбол». Считает, это ущемляет стилевую особенность его команды. Но тут, на мой взгляд, Сергей Николаевич перегибает. Так вот Гончаренко в «Краснодаре» искал разумный баланс между атакой и обороной. Не было такого, что все сломя голову неслись вперед. Или, наоборот, большими силами стояли сзади. Виктор Михайлович — сильный тренер. Если бы не отсутствие адекватной коммуникации с Галицким, Гончаренко и дальше работал бы с «Краснодаром». Причем успешно. Вы изучали таблицу РПЛ по xPoints — ожидаемым очкам?

— Нет.

— Тогда знайте, что по данному показателю в конце ноября «Краснодар» шел на первом месте! И вообще я не согласен с коллегами, которые говорят, будто с приходом Гончаренко «Краснодар» утратил фирменный стиль. Ерунда! В этом смысле все было нормально — с допустимыми погрешностями.

— Может, основная проблема «Краснодара» в том, что главный тренер там — сам Галицкий?

— Когда-то и я рассуждал в том же духе. Со временем понял — это упрощенная картина мира. Да, Галицкому надо постоянно говорить о футболе. Степень его вовлеченности — пожалуй, самая высокая среди всех владельцев клубов РПЛ. Тренер, который приходит в «Краснодар», должен быть к этому готов. Уверен, Галицкий никому не диктует состав и не определяет игровую схему. Просто увлечен футболом как процессом и хочет разговаривать с тренером.

— О чем?

— Обо всем, что связано с футболом. От глобальных тенденций до каких-то мелких деталей. Тренер должен понимать, что ему придется играть по этим правилам. Взамен получит хороший контракт и классную команду. Еще раз подчеркну — в тренировочный процесс там не вмешиваются, не давят на тренера. Но коммуникация с владельцем плотнее, чем в любой другой команде РПЛ. И это одно из условий работы.

Арвеладзе — слишком экзотический вариант

— Среди преемников Гончаренко называют Марко Николича и Шоту Арвеладзе. Верите?

— Возможно, у меня ошибочная информация, но я слышал, что серба в «Краснодаре» уже не рассматривают. Он действительно был среди кандидатов — но потом что-то пошло не так. Хотя для клуба это был бы крутой вариант. Тренер весьма квалифицированный, а по умению выстраивать отношения с начальством — вообще топ! Вспомните, насколько он достойно вел себя в «Локомотиве» при непонятном руководстве Василия Кикнадзе. Вот пример колоссальной выдержки!

— Да уж.

— Если наладить коммуникацию с Галицким Николич точно сможет, то в плане игрового стиля его появление в «Краснодаре» после Гончаренко — шило на мыло. Серб как раз апологет сбалансированного футбола, игровые принципы практически не отличаются от тех, что придерживается Гончаренко. Нужно ли это Галицкому? Вопрос!

— Что скажете об Арвеладзе?

— Слишком экзотический вариант. Впрочем, я не очень хорошо знаком с тренерскими скилами Арвеладзе. Мы общались в 2007-м, когда он доигрывал в АЗ уЛуи ван Гала, а потом был его помощником. Я прилетел в Голландию, записали большое интервью. Шота произвел приятное впечатление, невероятно обаятельный. Но я сильно сомневаюсь, что Галицкий рискнет сделать на него ставку. Если верить Telegram-каналам, один из кандидатов — Евгений Калешин, который поработал в академии «Краснодара», «Кубани», «Балтике».

— Тоже не самая очевидная кандидатура.

— Да, здесь все упирается в масштаб персоны — с точки зрения совмещения знаний и практики. Хотя в медиа у Калешина позитивный образ. Он и мне очень симпатичен, недавно приходил к нам на эфир. Большая умница, внимательно следит за английским чемпионатом, фанат Марсело Бьелсы. Для Евгения в тренерской профессии это прямо икона.

— Ну и ну.

— Нас, журналистов, такие вещи впечатляют. Но для работы в клубе уровня «Краснодара» этого может оказаться недостаточно.

— Кто же возглавит «Краснодар»?

— Скорее всего, статусный иностранец. По моей информации, именно в этом направлении клуб сейчас и работает.

— Полагаете, иностранцу ежедневные беседы с Галицким будут в радость?

— Не знаю. Но все это обсуждается во время переговоров. Там четко очерчиваются правила игры. Кто-то их принимает, кто-то — нет. Думаю, сегодня «Краснодару» нужен тренер калибра Паулу Фонсеки. Прогрессивный, играющий в атаку, уже добивавшийся успеха с разными клубами.

— Сам Фонсека после ухода из «Ромы» все еще без работы.

— Совершенно верно. «Краснодар» наверняка держит его в поле зрения. Как и других европейских тренеров среднего эшелона. Правда, среди них свободных на рынке сейчас немного. Интересно, с кем удастся договориться? Скоро узнаем ответ.