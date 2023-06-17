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«Бываю легкомысленным. Пришло что-то в голову — и поехали». Путь Цымбаларя в «Спартаке»: от дубля до лучшего игрока России

Илья Цымбаларь: рождение спартаковской легенды
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Илья Цымбаларь.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
«СЭ» рассказывает о том, как одессит с обезоруживающей улыбкой Илья Цымбаларь пробивал себе путь в «Спартаке» Олега Романцева.

17 июня 2023 года легенде «Спартака» и отечественного футбола могло бы исполниться 54 года. Впервые этот материал вышел в октябре 2020 года: за 25 лет до этого Илья Цымбаларь был признан лучшим футболистом чемпионата России.

1998 год. Илья ЦЫМБАЛАРЬ. Цымбаларь. Лучшее

Как Тарханов увел Цымбаларя с Никифоровым у Газзаева

23-летние друзья — Илья Цымбаларь и Юрий Никифоров — перешли из одесского «Черноморца» в «Спартак» зимой 1993 года. В конце января они дали совместное интервью «СЭ».

— Когда вы получили приглашение в «Спартак»?

Никифоров: — После окончания осеннего этапа чемпионата Украины я поехал на смотрины в Англию (в «Лидс» — Прим. «СЭ»). Туда позвонил Романцев и сказал, что если не получится подписать контракт на Альбионе, меня и Илью хотели бы видеть в «Спартаке». Я дал согласие.

Цымбаларь: — После возвращения Юры из Англии Романцев вновь связался с нами и повторил, что команде мы нужны именно вдвоем. Немного подумав, сели в самолет и отправились в Москву.

— «Черноморец» легко вас отпустил?

Никифоров: — Руководство препятствий нам чинить не стало. За плечами у Ильи четыре сезона в Одессе, у меня — чуть меньше. По-моему, мы честно выполнили обязательства перед клубом и по окончании срока контрактов получили вольную. Тот же Виктор Прокопенко (на тот момент главный тренер «Черноморца» — Прим. «СЭ») прекрасно понимает, что уровень футбола на Украине сейчас заметно уступает российскому. Поэтому, желая нам добра, он поступил порядочно.

— Играя за «Черноморец», вы противостояли спартаковцам. Каковы ваши личные счеты с новой командой?

Никифоров: — Как-то в Одессе мы победили «Спартак» — 1:0. И этот единственный гол забил Цымбаларь. (матч состоялся 5 апреля 1990 года — Прим. «СЭ»)

Цымбаларь: — Юра скромничает. В том матче он дебютировал на позиции либеро и блестяще справился со своими обязанностями, не дав соперникам отыграться. Может, тогда его и приметили.

— От других команд предложения были?

Никифоров: — Нас приглашали в «Динамо», «Асмарал», причем опять в паре. Меня еще звали в ЦСКА. Но мы отказались.

— Почему?

Цымбаларь: — Просто стиль игры, который нам нравится, исповедуется именно в «Спартаке».

А вот как Александр Тарханов в книге Олега Романцева «Правда обо мне и «Спартаке» описывает появление в народной команде двух одесситов.

— Цымбаларь и Никифоров уже были одной ногой в московском «Динамо». С ними договаривался помощник Газзаева, некий Юрий. Но тут помог случай. Динамовцам надо было лететь в Лиссабон на ответный матч Кубка УЕФА с «Бенфикой». Этот Юра тоже напросился в поездку, заверив Газзаева, что с игроками «Черноморца» все уже на мази. Я узнал про эти переговоры и решил зайти со своей стороны. Помогло то, что я знал дядю Никифорова. Позвонил ему. Тот говорит: «Приезжай». Мы с Есауленко рванули на Украину. Приехали к дяде, он пригласил Юрку. Я объяснил, почему ему лучше перейти в «Спартак». Он согласился. Мнение дяди свою роль сыграло. Юрка его слушался. Только спросил в конце разговора: «А Цылю возьмете?» Я говорю: «Можно подумать. Позвони ему, пригласи к нам». Приехал Цымбаларь. Спрашиваю у него: «Цыля, хочешь в «Спартак?» Он ответил: «Где Юрка, там и я». Так они и стали красно-белыми».

Валерий КАРПИН. Валерий Карпин: «Спартак» занимал высокие места благодаря штрафам"

«Ему не хватает спортивной наглости, какая есть у Карпина»

Дебют Цымбаларя за команду Романцева пришелся на гостевой матч 1-го тура чемпионата России-1993 против «Ростельмаша», который состоялся 8 марта. Красно-белые неожиданно уступили — 0:2, дубль оформил Сергей Балахнин. Илья отыграл первый тайм и был заменен. Впрочем, к нему, как и другим своим футболистам, у Романцева претензий не возникло. Олег Иванович был возмущен тем, что игра все-таки состоялась при довольно тяжелых погодных условиях.

— Я нисколько не расстроен результатом, — подчеркнул Романцев. — Огорчился бы, если бы мы уступили, играя в футбол. А в сугробах и пургу шансы покинуть на носилках поле равны у всех. Правда, в Ростове у нас они были больше. Вместо шипов определенных размеров хозяева использовали гвозди... Мне было страшно за своих ребят! Футбола не было. Игрок, получив мяч, тут же с силой бил его вперед. Кому в голову пришло играть в марте в снег и в мороз, делая вместе с тем двухмесячный перерыв летом?!

Цымбаларь довольно быстро отвоевал себе место в стартовом составе москвичей на позиции левого полузащитника. Впрочем, Романцев не спешил публично хвалить хавбека. Другой одессит — Никифоров — быстрее заслужил комплименты от тренера. На то, пожалуй, имелись и объективные причины. В своем первом сезоне в России Цымбаларю оказалось непросто засверкать на фоне партнеров по средней линии. Справа выходил Карпин, в центре поля действовали Пятницкий и Ледяхов, которые по своему уровню превосходили экс-игрока «Черноморца».

При этом Цымбаларь вписал свое имя в историю «Спартака» 29 сентября, забив первый гол в сотом матче красно-белых в еврокубках. Это случилось на 7-й минуте игры отборочного раунда Лиги чемпионов с рижским «Сконто» (4:0). Правда, изначально автором мяча считался Сергей Родионов, но он поступил по-джентельменски.

А было так. Карпин справа сделал подачу в штрафную, Бесчастных до мяча не дотянулся, а Цымбаларь поймал его в воздухе и направил в дальний угол. Мяч в грязи застрял у штанги на линии или за линией ворот — с трибун не было видно, и кто-то из защитников рижан попытался его вынести. Вот тут-то Родионов и пошел на добивание и, опередив соперника, вонзил мяч в сетку. В перерыве форвард признался корреспонденту «СЭ», что не имеет отношения к первому голу москвичей: «Я ударил по мячу, лежавшему уже за линией ворот. Поэтому запишите, пожалуйста, что счет в этом матче открыл Цымбаларь». Во втором тайме Илья оформит дубль и наряду с Онопко получит от «СЭ» самую высокую оценку среди игроков обеих команд — 7,0.

В начале октября «СЭ» подвел промежуточные итоги чемпионата, назвав лучших игроков с марта по сентябрь. На позиции левого полузащитника Цымбаларь занял второе место, пропустив вперед Игоря Ханкеева из «Уралмаша».

— Вписался ли я уже в манеру игры «Спартака»? Невозможно выходить в составе этой команды и не начать действовать в ее стиле, — заметил Илья в одном из своих интервью осенью 93-го. — Но сказать, что уловил его полностью, пока не могу.

Хавбек «Спартака» так и не сможет догнать представителя «Уралмаша», оставшись на втором месте в своем амплуа по итогам всего сезона (средний балл — 5,83). Лучшим же игроком чемпионата России-1993 «Спорт-Экспресс» признает Виктора Онопко.

— Цымбаларь общей картины вроде бы не портит, но далеко еще не полностью раскрыл себя, заметил тогда Романцев. — Он должен творить, а иногда даже брать роль лидера на себя.

— Вы хотели бы иметь и левого крайнего такого же уровня, как и Карпин?

— Конечно. Тем более, что данные Цымбаларя позволяют рассчитывать на это. Если он наберет физическую форму, то может выполнять не меньший объем работы, чем Карпин.

По итогам сезона-93 Олег Иванович дал еще одну характеристику своему левому полузащитнику, указав ему на недостатки.

— Илья обладает уникальной техникой — на ограниченном пространстве может обыграть трех-четырех соперников. А главный его недостаток — неуверенность в себе. Ему не достает той спортивной наглости, которая есть у Карпина.

1994 год. Илья Цымбаларь на тренировке сборной России.
Роналд КУМАН, Лионель МЕССИ, Хосеп ГВАРДЬОЛА и Йохан КРОЙФ. Куман, Месси и Гвардьола — в одной команде. Сборная «Барселоны» всех времен

Ничья с «Барсой», негодование Кумана

Главной проверкой уровня футболиста и его лидерских качеств, безусловно, является, Лига чемпионов. По итогам жеребьевки «Спартак» попал в одну группу с «Монако», «Галатасараем» и «Барселоной».

Уже в ходе подготовки к новому сезону Романцев говорил, что, прежде всего, доволен физической формой Цымбаларя и Карпина. В фантастическом домашнем матче группового турнира ЛЧ против «Барселоны» (2:2) в начале марта 1994 года оба отыграли все 90 минут.

Накануне встречи с каталонцами Романцев именно одессита выделил в составе своей команды: «Если ничего сверхестественного не произойдет, многих должен приятно удивить Илья Цымбаларь. Ему просто нужно сыграть в свою игру — ту, которую он показывает в последнее время».

Илья не выпадал, но солировал на поле все же не он, а Карпин, лишивший команду Кройфа победы на 88-й минуте, а также Бесчастных. Безусловно, удачно вышел на замену и Родионов, забивший гол при счете 0:2 и возродивший интригу.

Защитник, а ныне главный тренер «Барселоны» Роналд Куман списал столь неожиданный для сине-гранатовых результат на лужниковский газон: «Чертово поле! Кто придумал играть в таких условиях? Только не обвиняйте меня и других защитников в том, что мы упустили победу. Я лично за собой ошибок не чувствую».

Дома «Барса» камня на камне не оставила от «Спартака» — 5:1, хотя счет в игре открыл неутомимый Карпин. Красно-белые не смогли выйти из группы, пропустив вперед не только команду Йохана Кройфа со Стоичковым, Ромарио, Гвардьолой, но и «Монако» с Клинсманном, Шифо и Джоркаеффом. Цымбаларь отыграл все 6 матчей и отметился голевой передачей в гостевой встрече с «Галатасараем» (2:1).

В первой части чемпионата России-94 Илья играл много, картины не портил, но разницы по-прежнему не делал. Тем не менее, привлек внимание главного тренера сборной России Павла Садырина, который в апреле пригласил одессита на товарищеский матч с Турцией. А в майской контрольной встрече со словаками (2:1) Илья забил свой первый гол за национальную команду — причем победный. Сейчас уже сложно сказать, принял бы он участие в чемпионате мира-1994, если бы не раскол в сборной, вызванный печально известным «Письмом 14». Так или иначе, в США хавбек дважды выходил на поле в стартовом составе — против Бразилии и Камеруна. В матче с африканцами два из пяти своих голов Саленко забил именно с передач спартаковца.

Перед началом второго круга чемпионата России-94 «Спартак» покинули ключевые футболисты — Карпин, Ледяхов и Бесчастных. Казалось бы — вот он шанс для Цымбаларя выйти на первые роли, но он им не воспользовался. Да и Романцев пока еще не видел в нем лидера.

— Можно ли сказать, что после ухода Карпина, Бесчастных и Ледяхова я создаю новую команду? Да нет, наверное. Пока у нас есть такой мощный костяк, как Онопко-Никифоров-Пятницкий — говорить об этом рано, — рассуждал Олег Иванович.

14&nbsp;сентября 1994 года. Киев. &laquo;Динамо&raquo; (Киев)&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Рашид Рахимов и&nbsp;Виктор Леоненко. «Спартак» — команда трех человек? Забей Цымбаларь, Леоненко так бы не говорил!" 25 лет огненному матчу в Киеве

«Что случилось с ним в Киеве? Понять не могу...»

В новом розыгрыше Лиги чемпионов красно-белые оказались в одном квартете с киевским «Динамо», «Баварией» и «ПСЖ». Матч в столице Украины болельщики обоих клубов забудут еще не скоро. Забив два гола еще в первом тайме (отличились Писарев и Тихонов), «Спартак» все же потерпел поражение. Защитники москвичей не смогли закрыть блиставшего в тот вечер Леоненко, а в концовке прозевали Реброва — 2:3.

При счете 2:1 Цымбаларь мог убивать интригу в той игре. Пятницкий, разобравшись с двумя защитниками, отдал направо Писареву. Николай прострелил в центр штрафной. Тот же Пятницкий по мячу не попал, зато на шикарной ударной позиции оказался Цымбаларь. Илья своей волшебной левой бил, казалось, наверняка — в верхний угол. Шовковский невероятным образом успел среагировать.

— Неожиданностью для меня стала очень слабая игра Цымбаларя, — заметил после финального свистка Романцев. — В Москве (в матче с «Торпедо» — Прим. «СЭ») он выглядел неплохо, был одним из лидеров. Что случилось с ним в Киеве — понять не могу... Не пошло, наверное. Такое бывает. А вот Тихонову я должен выразить благодарность за тот героизм, который он проявил. Играл с распухшей ногой и забил гол.

— Сейчас мне сложно сказать, что тогда произошло с Цымбаларем во второй части сезона, — рассуждал в прошлом году в разговоре с корреспондентом «СЭ» Вячеслав Грозный, бывший помощник Романцева. — Знаю одно. Илья, светлая ему память, один из самых талантливых атакующих игроков вообще в истории «Спартака»! Быстрый, очень тонкий, хитрый, умный, нестандартный. И очень коллективный, командный! Если говорить про матч в Киеве, то нужно отдать должное динамовцам. Они оказались прекрасно готовы физически, особо не давали нам атаковать, постоянно прессинговали, фолили. Илье было сложно себя проявить. Но для меня Цымбаларь — все равно топ. Не зря же его в 96-м году Дино Дзофф хотел забрать в «Лацио».

— По-вашему, в 94-м Цымбаларю объективно еще не хватало стабильности?

— Понимаете, если средний футболист проводит весь сезон на среднем уровне, вы о нем ничего не напишите. Так? Ведь он не прыгает выше головы. А к талантливому требования всегда завышены. Поэтому и Романцев ждал от Ильи большего. И потом, наверное, нужно еще сказать про одну особенность того состава.

— Какую?

— Тогда все-таки первую скрипку в созидании играл Андрей Пятницкий. На нем многое было завязано. Илюша какое-то время находился в его тени.

«Если бы все спартаковцы играли, как Пятницкий, гости не уступили бы и, может быть, даже не сыграли бы вничью», — писал в своем материале по матчу в Киеве обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер.

Октябрь 1998 года. Москва. Олег РОМАНЦЕВ, 29-летний Илья ЦЫМБАЛАРЬ и 28-летний Андрей ТИХОНОВ празднуют чемпионство &quot;Спартака&quot;. Фото Александра ФЕДОРОВА, &quot;СЭ&quot;. Олег Романцев: «Не надо заглядывать в паспорта футболистам!«

«Цымбаларь и Мамедов переведены в дубль. Я таких футболистов не люблю!»

В той ЛЧ Цымбаларь провел еще два матча — против «ПСЖ» (1:2) и «Баварии» (1:1), где мюнхенцы отыгрались лишь на 90-й минуте. А потом внезапно перестал попадать в заявки на игры.

Перед гостевой встречей с немецким суперклубом Романцев так объяснил исчезновение атакующего полузащитника: «Мамедов и Цымбаларь оказались не готовы к последним матчам и потому переведены в резервную команду. На месте Цымбаларя сыграет Аленичев».

И Аленчиев не подвел, забив второй гол москвичей (2:2). «Два футболиста «Спартака» выступили сегодня так, как должна играть команда-чемпион — Тихонов и Аленичев», — заявил на пресс-конференции Олег Иванович.

Цымбаларь потеряет место в составе до конца года. Подводя итоги сезону-94 Романцев, говоря о своем левом полузащитнике, отделается общими фразами, так и не раскрыв всей правды.

— Свои личные интересы Мамедов и Цымбаларь поставили выше командных. На финише сезона Цымбаларь вообще сыграл так неровно, что и говорить не хочется... Я таких футболистов не люблю!

В декабре даже появилась информация о предметном интересе к хавбеку со стороны «Ротора» Виктора Прокопенко. Однако Романцев такой вариант развития событий исключил: «У Цымбаларя трехлетний контракт с нашим клубом. Продавать мы его не собираемся. Он игрок «Спартака». А в основном составе не появляется по простой причине — вышел из формы».

Лучшим футболистом России-1994 по опросу игроков команд высшей лиги стал динамовец Игорь Симутенков (242 балла). Второе место занял Виктор Онопко (125), третье — Андрей Пятницкий (110), а вот четвертое... — попавший в опалу Цымбаларь (97). Илью признали лучшим левым полузащитником чемпионата. На этот раз он опередил Ханкеева. Тем не менее, главный тренер москвичей не спешил возвращать одессита в основу.

— Ситуация с Мамедовым и Цымбаларем как-то разрешилась? — спросили Романцева в начале января, когда красно-белые проводили сбор в Германии.

— Оба в команде, тренируются с дублем. Проявят себя там, будут нужны основе — я их поставлю. Сейчас конкуренция в «Спартаке» как никогда высока. Они должны доказать, что сильнее остальных.

В 2014 году Мамедов в интервью Sports.ru раскроет все карты и расскажет, что же на самом деле произошло осенью 94-го.

— Мы стали чемпионами России и в последнюю поездку, в Камышин, с Цымбаларем не поехали. Ну и все. Романцев решил жестко нас наказать и до конца сезона отстранил от основы. Дальше, типа, из-за нас «Спартак» в плей-офф Лиги чемпионов и не вышел, проиграв «ПСЖ» с Веа и Жинола. Потом уже в 1995-м пришлось нам исправляться. Цымбаларь сразу стал лучшим игроком Кубка Содружества, а потом и чемпионата, а я оказался единственным в «Спартаке», кто в том сезоне все матчи провел. Романцев объяснял это так: «Это потому что ты в конце того сезона много отдыхал».

1995 год. Илья ЦЫМБАЛАРЬ.
30&nbsp;сентября 1998 года. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Романцев, Титов, Цымбаларь и Тихонов против сборной мира. Как «Спартак» обыграл звезд «Реала» и Хиддинка

«Порой бываю легкомысленным. Ударило что-то в голову — собрались и поехали...»

— Прекрасно помню, как Олег Иванович отправил в дубль на перевоспитание Мамедова и Цымбаларя, — рассказывает в книге Романцева: «Правда обо мне и «Спартаке» тренер Виктор Зернов. — Они сильно сдружились и порой вместе уходили в загул. А это все легко контролировалось. После выходного у игроков мерили давление, вес — и там все становилось понятно. Потому что, когда выпиваешь, ты еще и закусываешь. И не набрать вес — нереально. И вот в начале 1995 года команда уехала в Германию на мини-футбольный турнир, а Рамиза и Илью оставили в Москве — работать вместе с дублем. У меня им, конечно, было попроще — все упражнения на технику, функциональная нагрузка — минимальная. В основе же ребята все игровые упражнения выполняли на максимуме. Из квадратов они выползали. Цымбаларь тогда сказал: «Ну, тут я отдыхаю». Помню, мы тогда играли контрольный матч с тюменским «Газовиком», которым руководил Бубнов. Хлопнули его — 6:1. Цымбаларяя поставил центральным нападающим, Мамедова — правым полузащитником. Плюс еще Титов в дубле играл. Резервисты «Спартака» тогда были очень сильны.

— Опала длилась долго, — в свою очередь вспоминал Цымбаларь уже после завершения карьеры. — Играть за основу начали лишь на январском Кубке Содружества. Вовремя поняли, что в дубле не ваньку надо валять, а пахать и доказывать. Как мы выкладывались! Мамедов тогда выходил левым хавом, а я — «под нападающими». В товарищеских матчах на двоих наколотили мячей пятнадцать. И Романцев дал нам еще один шанс, который оставалось только использовать. Я на том Содружестве стал лучшим бомбардиром.

— За что бы вы могли упрекнуть самого себя? — спросили Цымбаларя уже по ходу сезона-1995.

— Порой бываю чересчур легкомысленным. Могу, не обдумав как следует, что-то сделать. Есть во мне такая непредсказуемость. Раз — что-то в голову ударило. Два — собрались и поехали...

— Можете ли вы прийти в азарт и проиграть крупную сумму?

— Такое бывало.

— А что в себе нравится?

— То, что я веселый.

— Для любой шутки, даже одесситу, нужен какой-то повод.

— Одессит повод всегда найдет. Ну, скажем, комментируют в «Футбольном клубе» гол Никифорова в ворота «Торпедо». И называют Юрчика то Терминатором, то ожившим танком. Я, естественно, не могу отказать себе в удовольствии тут же добавить что-то от себя. Вот и начинается состязание остряков (смеется).

Воскресенье. Москва. Лужники. &quot;Спартак&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 2:0. Жозе КОУСЕЙРУ и главный арбитр матча Маким ЛАЮШКИН. Фото Алексея ИВАНОВА, &quot;СЭ&quot;. Илья Цымбаларь: «Повторилось все, кроме счета»

«От его изумительных пасов захватывало дух»

Новый сезон Цымбаларь начал лихо, в трех первых матчах забив два гола и отдав одну результативную передачу. Однако в игре с «Тюменью» (4:1) получил травму голеностопа и выбыл почти на два месяца. Без него, а также Никифорова, который чуть позже оказался в лазарете, красно-белые проиграли «КАМАЗу», «Спартаку-Алании», «Ротору», «Локомотиву», поделили очки с «Черноморцем», «Ростельмашем» и одержали лишь одну победу — над «Торпедо».

Илья вернулся на поле 17 июня в матче с «Жемчужиной (2:1). То лето можно по праву назвать летом Цымбаларя. Его статистика просто поражала. 5 голов и 7 результативных передач. В 12 матчах с Цымбаларем в составе «Спартак» набрал 29 очков!

— Понимал, что мне нужно быстрее набрать форму. У нас в Тарасовке на стадионе поставили сейчас десяток барьеров — один за другим. После тренировки я обычно преодолеваю эту полосу препятствий. По-моему, неплохое упражнение, — объяснял свое преображение Цымбаларь.

После обидной ничьей с «Ротором» (1:1) корреспондент «СЭ» в своем отчете все равно не переставал восхищаться игрой спартаковского полузащитника:

«Ах, как играл «Спартак». По-гусарски лихо и по-чемпионски красиво. От изумительных пасов Цымбаларя дух захватывало. На 31-й минуте он обыграл двух волгоградцев, посмотрел по сторонам и только потом — аккуратно, по-цымбаларьски окунул мяч в сетку. Я тут же вспомнил, как после выигранного «Ротором» в первом круге матча у «Спартака» Виктор Прокопенко, которому чувство юмора не изменяет никогда, подошел к Цымбаларю, пропускавшему встречу из-за травмы, и с улыбкой сказал: «Спасибо, Илюша, помог ты нам сегодня». Спустя два месяца Цымбаларь уже здоров, и на сей раз решил помочь не своему бывшему наставнику, а нынешнему — Олегу Романцеву. Играл он блестяще. И после финального свистка Рохус Шох признал, что своего Цымбаларя в «Роторе» не оказалось».

— Я рад, что сегодня лучшими в «Спартаке» были те два футболиста, которые играли у меня в «Черноморце» — Цымбаларь и Никифоров. Рад, что они выступают в команде такого уровня и показывают такой футбол, — сказал Прокопенко после матча.

«Мои финты? Видимо, они при рождении даются кем-то свыше»

В следующем туре «Спартак» дома камня на камне не оставил от «Жемчужины» (6:0), Цымбаларь оформил дубль и выдал голевую передачу на ветерана Родионова. Как итог — «СЭ» признал его лучшим игроком чемпионата в июле, и хавбек наконец-то дал довольно обстоятельное интервью нашему изданию.

— В этом сезоне вы уже играли на месте опорника, левого полузащитника, под нападающим. Со стороны кажется, что смена амплуа не сильно сказывается на качестве вашей игры.

— Да, это так. Но больше всего мне нравится играть под нападающими. Здесь есть та свобода действий, которая необходима и для импровизации, и для организации атаки.

— Где вы научились вашим фирменным финтам?

— Видимо, они уже при рождении даются кем-то свыше. А потом в течение жизни лишь совершенствуются. Перед игрой в Сочи я верил, что там (он поднял глаза к небу) нам помогут. Для нас это был очень важный матч, который, как мы надеялись, станет переломным. Я очень хотел хорошо сыграть после того, как из-за травмы пропустил два месяца. Ходил, мучился и все время повторял про себя: «Господи, помоги...». И все получилось.

— Кто вам больше всего нравится из сегодняшних звезд?

— Баджо, Виалли...

— Вы могли бы перенять у них какие-то трюки?

— Это невозможно. У каждого игрока своя неповторимая манера. А трюк всего лишь одна из ее особенностей. Ее опознавательный знак. Если твой коронный прием получается лучше всего, не стоит отказываться от него ради того, чтобы попытаться скопировать чужой трюк.

— Но чему-то все-таки можно научиться, следя за матчами чемпионата Италии?

— Итальянцы превосходят нас в скорости действий и скорости мышления. А у нас иногда дают время и мяч принять, и развернуться. Поэтому для меня матчи итальянского чемпионата — напоминание о том, что все надо делать быстрее.

— Хотели бы сыграть за итальянский клуб?

— Считаю, мне там было бы тяжеловато. Но всерьез я об этом не думал, поскольку не получал таких предложений.

— У вас есть какой-то ритуал перед игрой?

— Выходя на поле, я обязательно должен ступить на него левой ногой.

— Это потому что вы левша и первым делом должны ублажить свою левую ногу?

— Естественно.

Алексей ГОЙХМАН (в центре). Алексей Гойхман: «Шеф, подправим!» — сказал мне Цымбаларь"

«С него надо требовать! Порой Илья бывает слишком благодушным»

Романцев в свою очередь был довольно скуп на похвалы.

— Возникали ли у вас когда-нибудь конфликты с Цымбаларем?

— Конфликт был. Но не у меня с Ильей, а у него с самим собой.

— Такого игрока, наверное, надо чаще хвалить?

— С него надо требовать. Потому что иногда он бывает чересчур уж благодушным.

— Есть ли у вас какие-то претензии к нему?

— Илье следовало бы играть подлиннее, чаще использовать дальние переводы мяча.

Беспроигрышная серия «Спартака» оборвалась в дерби с «Локомотивом» в 20-м туре — 0:1. При этом Цымбаларь получил наивысшую оценку среди игроков красно-белых -7,0. Романцев не стал журить своих подопечных за поражение, а обрушился с критикой на судью.

— Безобразное судейство предопределило исход встречи, — возмущался Олег Иванович. — Все спорные моменты, связанные с офсайдом, арбитры трактовали не в пользу атакующей команды, хотя инструкции ФИФА говорят об обратном. В нескольких ситуациях, когда положения «вне игры» не было, боковые судьи все равно давали отмашку. Они либо не разбираются в правилах, либо не хотят в них разбираться! Их решения во многом сломали нам игру. В целом же «Спартак» выглядел неплохо.

Василий Кульков, вернувшийся в «Спартак» из Португалии, поддержал своего тренера: «Сколько играл за границей, но такого некачественного арбитража я не видел. А по игре «Спартак» был на три головы выше соперника».

В следующем туре разъяренный «Спартак» уничтожил на своем поле «Крылья» — 5:1. На счету Цымбаларя — второй гол. Не ушел он с поля без результативного действия и во встрече с нижегородскими железнодорожниками (1:0), выдав результативную передачу на Мухамадиева и получив звание лучшего футболиста матча.

В начале сентября он уже будет считаться лучшим игроком чемпионата по оценкам «СЭ» — 6,67. На втором месте расположится Валерий Шмаров (6,54), на третьем — Мирджавол Касумов (6,50). Одессит подтвердит свое реноме в игре с «Ростельмашем» (2:0), без разбега с левой положив мяч со штрафного в «девятку». А затем еще и заработает пенальти, который реализует его друг Никифоров.

Шесть из шести!

Атакующий хавбек москвичей подойдет практически в оптимальной форме к Лиге чемпионов, которая станет для «Спартака» исторической. Оказавшись в одной группе с «Легией», «Русенборгом» и «Блэкберном», красно-белые одержат шесть побед из шести.

В первом туре в гостях был обыгран «Блэкберн» (1:0) благодаря голу Юрана, перешедшему в «Спартак» вместе с Кульковым. А вот какую характеристику получил от нашего издания Цымбаларь:

«Не уступая английским крайним защитникам в скорости, значительно превосходил их в технике и в дриблинге, не говоря уже о нестандартности действий. Проблема в том, что иногда это становится самоцелью. Во втором тайме Цымбаларь, словно издеваясь над англичанами, прошел из левого угла поля поперек почти всей штрафной, пока кто-то из защитников не выбил у него мяч. Когда же дело доходило до прострелов или до ударов по воротам, то каждый из них получался неожиданным и опасным, но нашему полузащитнику не везло. В конце матча Цымбаларь изящно ушел от лучшего футболиста Норвегии Берга, и тот уже вштрафной сбил его с ног. Судья, однако, пенальти, не дал».

— Перед отъездом в Англию настроение в команде было такое, будто перед выбором стоим — жизнь или смерть! — вспоминал Цымбаларь.

— Ну это вы слишком...

— Ничего не слишком! Разве вы не видели, как сражались в Блэкберне ребята? Онопко по голове получил, Мамедову в кровь нос разбили, Юрана нещадно били по ногам. Да что там футболисты — даже Сергееичу, врачу нашему (Юрию Василькову — Прим. «СЭ) — и тому по первое число досталось. Его резервный судья так в спину толкнул, что Сергеич на газоне оказался. Правда, сундучок свой с медикаментами из рук не выпустил.

Против «Легии» дома (2:1) и «Русенборга» в гостях (4:2) Цымбаларь сыграл на своем высоком уровне, но солировали все-таки другие. Так, в Тронхейме при счете 0:2 игру перевернули замены Романцева, который во втором тайме выпустил Кечинова, оформившего дубль, и Аленичева, забившего первый гол гостей.

— В перерыве Романцев не стал нам указывать на промахи, — рассказывал после матча Цымбаларь. — Он говорил, что психологически соперник не сломил нас. А в конце бросил такую фразу: «Если за первые 45 минут мы сумели пропустить два мяча, то почему бы за вторые нам не забить как минимум столько же?».

— И что вы ощущали, когда выходили на второй тайм?

— У меня было настроение человека, которому нечего терять. И у остальных ребят тоже. И еще мы выходили с желанием поиграть в футбол. Именно в тот футбол, в который умеем играть. И как только это произошло, выяснилось, что норвежская оборона вовсе не непреодолимая крепость. После первого пропущенного гола они запаниковали и задергались. Понимаете, если стихия команды — атака, если на установке игроки ни разу не слышали: все, мол, в оборону, чтобы зацепиться за очко — такой команде никто не страшен. Мы даже когда устаем, не бьем по трибунам и не валяемся на траве, а стараемся чуть подольше мяч подержать.

— С чем связываете три победы в трех матчах ЛЧ?

— Тут несколько причин. Когда мы поняли, что за чемпионство бороться бесполезно, то все мысли были уже о Лиге чемпионов. Нам психологически стало полегче. А какие опытные игроки к нам пришли: Кульков, Юран, Шмаров. А Черчесов? Сколько раз он выручал нас в Блэкберне. И уверенность от него пошла. В Англии, быть может, и родилась новая команда.

1997 год. Илья ЦЫМБАЛАРЬ с сыновьями Олегом и Сергеем. Олег Цымбаларь: «Если есть рай для футболистов, отец никому не дает там скучать»

«Травмы игроков «Спартака» были спланированы судьями с подачи ПФЛ»

В последних двух турах чемпионата России — против «ДинГаза» (6:1) и «Текстильщика» (4:2) Цымбаларь сделал четыре голевые передачи и стал недосягаемым в борьбе за звание лучшего игрока сезона-95 по оценкам «Спорт-Экспресса». Средний балл атакующего хавбека составил 6,73. Второе место занял Валерий Шмаров (6,55), третье — один из ключевых игроков нового чемпиона страны — «Спартака-Алании» — Мирджавол Касымов (6,48)

Победил Цымбаларь и в традиционном опросе «СЭ», в котором приняли участие 176 игроков команд высшей лиги. 76 из них поставили полузащитника «Спартака» на первое место. В итоге Цымбаларь набрал 309 баллов, Олег Веретенников — 233, а Виктор Онопко — 157.

«Спартак» завоевал бронзу, серебряным призером стал «Локомотив» Юрия Семина. Однако Романцев никоим образом не показывал своего разочарования.

— Если выйдем в четвертьфинал Лиги чемпионов, то это будет самый успешный сезон в истории команды.

— Даже несмотря на относительные неудачи во внутреннем чемпионате?

— Они нас мало волнуют. Три, четыре, пять раз выиграть первенство — это, наверное, для любого человека — не очень интересно. Иное дело добиться чего-то впервые.

— И все-таки в России «Спартак» лишь третий...

— Мы не хотим оценивать внутренний чемпионат, потому что тогда придется вспомнить о подводных течениях, которые с самого начала мешали «Спартаку», а о них можно говорить очень долго. Травмы, которые преследовали команду в начале сезона, не были случайными.

— ?

— Они были спланированы. Не нами, конечно, а некоторыми судьями с подачи ПФЛ. Нам сразу сказали, что в этом году за спартаковских звезд возьмутся (Видимо, Романцев имел в виду и травму Цымбаларя, в результате которой хавбек пропустил почти два месяца — Прим. «СЭ»). И буквально за два тура мы потеряли шесть основных игроков. Впрочем, это распространенное явление в игровых видах спорта. Просто надоедает, когда наверху одни и те же.

2002 год. Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ и Михаил ШАЦ. Михаил Шац: «Жаль, что Цымбаларь не дожил до этого дня»

«Я не бразилец, я одессит»

— В том матче при счете 2:0 мяч был у меня, — рассказывал лучший футболист чемпиона-95 в интервью «СЭ». — Вижу: летят двое. Я успел пас отдать и от одного из соперников увернуться, но второй на опорную ногу мне все-таки прыгнул.

— Умышленно?

— Не знаю. Мяча в этот момент у меня не было.

— Но иной раз не успеваешь даже понять, в какой момент вы избавляетесь от мяча. Только что он у вас на ноге был и вдруг — уже у партнера. Ни замаха, ни движения ногой. Так только бразильцы могут.

— Я не бразилец, я одессит.

— По ногам вас все равно бьют. Неужели не хочется ответить обидчику?

— Еще как хочется. И, увы, иной раз не сдерживаюсь. Но чаще мщу другим. На глазах уважаемой публики делаю из грубияна клоуна и стараюсь отдать такой последний пас, чтобы промахнуться по воротам было невозможно.

— Вы часто оказываетесь на траве, однако судьи все реже и реже реагируют на ваши падения, считая их, видимо, цирковыми...

— Какой там цирк! Просто я чуть-чуть успеваю подпрыгнуть — и удар по ноге получается не столь болезненным. Но нарушение правил, хочешь не хочешь, а все равно есть. Только если на каждый фол судье реагировать — свистков будет как в водном поло.

Команда не подвела Романцева и решила задачу по выходу в четвертьфинал ЛЧ уже в домашнем матче с «Русенборгом» (4:1). Цымбаларь забил блестящий гол, резаным ударом метров с 30 перекинув голкипера.

Но и этого красно-белым оказалось мало. В Лужниках они разгромили «Блэкберн» (в активе Ильи результативный пас на Аленичева), а затем на выезде победили «Легию» (1:0).

— Вы еще не занимались подсчетами возможных соперников в четвертьфинале? — спросили Цымбаларя после победы над англичанами.

— А зачем? В своем нынешнем составе, думаю, «Спартак» способен обыграть любую команду

Но в четвертьфинале уже без Онопко, Юрана, Кулькова и Черчесова и не без спорных судейских решений команда Георгия Ярцева (Романцев сосредоточится на работе в сборной России) не пройдет «Нант»...

1998 год. Илья Цымбаларь на тренировке &quot;Спартака&quot;.

«Цымбаларь может стать великим игроком, если только...»

В 95-м Цымбаларь уже стал основным игроком сборной России, которая блестяще прошла отборочный цикл Евро-96.

«Вряд ли стоит вспоминать, что прошлой осенью спартаковец, по словам Романцева, уступал многим кандидатам в сборную, да и в состав «Спартака» не проходил, — писал «СЭ» в декабре 1995 года. — Но Цымбаларь в игре с финнами (6:0) и Цымбаларь в матче с греками (2:1) не уступал уже никому и свое место в национальной команде не отдал бы. Впрочем, на его позицию конкурентов пока нет. Разве что Андрей Тихонов, которого Романцев к сборной пока не подпускает. Чемпионат Европы в Англии должен дать возможность Илье заявить о себе на новом уровне».

Осенью 95-го интервью «СЭ-Футбол» дал Федор Черенков.

— Вас иногда называли королем. А что такое в вашем представлении «король футбола»?

— Это игрок, который на поле умеет делать все. А, впрочем, не мне об этом, на самом деле, судить.

— Кому из современных наших футболистов вы смогли бы присвоить такой титул?

— Все предпосылки для того, чтобы вырасти в великого игрока, есть у Ильи Цымбаларя. При условии, что он сможет реально оценить свои возможности. Не занижая и в то же время в некоторых случаях не завышая их. В арсенале Цымбаларя есть практически все необходимое: скорость, техника, удар. При всем том он практически не предсказуем, по мысли и игре опережая многих. Илья и сейчас уже заметно выделяется, а в дальнейшем сможет вырасти в звезду. Если не забудет, что в каждом матче нужно выкладываться полностью.

Валерий Карпин
Илья Цымбаларь
Олег Романцев
Юрий Никифоров
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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