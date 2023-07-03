«Его убили буднично — перед видеокамерами, на глазах прохожих». За что «заказали» футбольного селекционера Шишлова

Он утверждал, что может договориться со всеми.

4 августа 2010 года в Москве неизвестный выстрелил из пистолета в голову 65-летнему футбольному функционеру Юрию Шишлову. На следующий день тренер-селекционер владивостокского «Луча-Энергии» скончался в больнице.

«Может, Шишу с кем-то перепутали?!»

Как рассказал интернет-изданию Gzt.ru источник в правоохранительных органах, сразу после убийства оперативники стали опрашивать жителей соседних домов. Свидетели утверждали, что Шишлов и молодой человек стояли на улице и некоторое время беседовали. Причем очевидцам показалось, что разговор был далеко не дружественным. А когда собеседники начали расходиться, подозреваемый достал пистолет и выстрелил тренеру в голову, после чего быстро скрылся.

Убийство потрясло российское футбольное сообщество.

«Поверить не могу! Да и никто не может. Вся футбольная, как нас называют, тусовка гудит бесконечными пересудами: за что можно было убить Шишу? — недоумевал в интервью «Советскому спорту» тренер Сергей Юран, который работал с Шишловым в «Шиннике». — Безобидный человек, совершенно неконфликтный, кому он мог до такой степени перейти дорогу?! Даже не знаю, что предположить, приходит на ум вплоть до «может, его с кем-то перепутали?» Когда я только возглавил «Шинник», то положил перед ним список игроков: мол, хотел бы видеть в команде. Шишлов быстро пробежался по листку взглядом: «Так, этого я знаю, переговорю с ним. И этого знаю. И с этим уладим вопрос». И действительно уладил, переговорил, и эти игроки у меня были! Другая важная роль, которую брал на себя Шишлов, — буфера между мной и гендиректором Рожновым. Когда мы вышли в премьер-лигу, на место Шепеля пришел Рожнов и вдруг решил, что теперь понимает в футболе все. Своими «советами» он доводил меня до белого каления. А Шишлов ушел. «Николаич, не уходи!» — я буквально схватил его за рукав. «Терпи, Сережа!» — вздохнул Шишлов. После того как буфера в виде Шишлова в команде не стало, все кончилось скандалом. Я вручил Рожнову секундомер и свисток: «Продолжайте, у вас неплохо получается! Не буду мешать!»

Шишлова называли антикризисным менеджером, серым кардиналом, человеком-результатом, умеющим договариваться с различными субъектами футбола. При его непосредственном участии «Шинник», «Уралан» и «Луч-Энергия» вышли в высшую лигу. Он также трудился на разных должностях в камышинском «Текстильщике», «Ладе», «Орле», «Алании».

Юрий Шишлов и Сергей Павлов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Я могу со всеми договориться»

Шишлов редко давал большие интервью. В интернете удалось найти лишь одно (сайту compromat.ru в начале 2009 года), в котором Юрий рассуждает о реалиях нашего футбола и мутных агентских играх. Вот выдержки из той беседы:

— В футбольном мире про меня ходят разные разговоры. Но первое, что движет людьми, — зависть: «Почему у Шишлова получается, а у нас нет?» И начинаются инсинуации: «Он с судьями договаривается, у него связи...» Но нет никаких связей! — подчеркнул Шишлов.

— Допустим, мы готовы поверить, что вы не работаете с судьями, не обращаетесь за помощью в высшие инстанции. Но мы же не будем притворяться и делать вид, что первая лига кристально чистая. Вы там работаете уже много лет. Как вам удается честно решать поставленные задачи в этом «болоте»?

— Если меня зовут в команду под конкретную задачу, первое, что я спрашиваю: на каких условиях мы работаем? Есть несколько критериев. Самое главное — четкое финансирование. Если футболист получает 10 тысяч долларов, он их должен получать в срок. Второе — комплектация состава. И третье... Да, вы правильно говорите, что первая лига — «серьезная». И притворяться здесь не стоит. Но в этих условиях я желаю только одного — чтобы нас не трогали. Дали нормально играть в футбол.

— А как это сделать?

— Да никак. Мы ведь тоже не всесильные. Но определенные рычаги имеются. Во-первых, если команда играющая, у арбитра к ней априори хорошее отношение. И второе — это старые знакомства, о которых я говорил. С некоторыми арбитрами я вместе рос: в них я могу быть уверен: они меня никогда не предадут. Где бы мы ни играли, они обеспечат честное судейство.

— Но вы когда приводите своих игроков в клубы, наверное, тоже работаете небескорыстно?

— Решает все генеральный. Это он договаривается с агентами и всеми остальными. Я со своей стороны благодаря моим знакомствам могу только поспособствовать снижению цены.

— А может быть такой вариант: мы друг друга хорошо знаем, игрок стоит 200, продаем генеральному за 300, а 50 делим пополам?

— Ну, если мы будем это отрицать, над нами только посмеются. Это же человеческие отношения, поэтому возможны любые договоренности. Но доказать все это почти невозможно...

— В общем, виновата сама система нашего футбола?

— Не система — люди. Сейчас в большинстве клубов руководителями являются коммерсанты, бизнесмены, менеджеры — некомпетентные специалисты... Более того, они перенесли систему взаимоотношений из своей сферы в сферу футбола. И он от этого, конечно, страдает.

— В российском футболе сейчас много нелицензированных агентов?

— «Серые жучки», конечно, остались. А помимо них есть еще и другие, «совсем серьезные».

— Разве они не ушли вместе с девяностыми?

— А ты попробуй какого-то футболиста купить — сразу тебе звонок: гони деньги, это наш игрок...

— То есть основное ваше оружие как футбольного менеджера — это дипломатия?

— Именно! Абсолютно верно ты сказал. Поэтому я могу со всеми договориться и посоветовать, если попросят...

Юрий Шишлов (второй слева). Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Кто мог «заказать» Шишлова

«Мы прирастаем Кураньи и Бруну Алвешем, подписываем кодексы чести, «жеребимся», «дозаявляемся», рассчитываем принять ЧМ-2018, а в России продолжают убивать футбольных людей, — написал спустя два дня после убийства Шишлова обозреватель «СЭ» Евгений Дзичковский. - И скорее всего — по связанным с футболом причинам. Сложно считать иначе, зная, что застреленный в центре Москвы Юрий Шишлов был главным свидетелем в судебном процессе над бывшим генеральным директором «Шинника» Владимиром Шепелем.

Прозрачный был человек Шишлов или нет, честной слыла его футбольная карьера или не очень, но он жил среди нас и играл по широко распространенным правилам. Его убили так же, как другого Юрия — Тишкова: буднично, бытово, на глазах прохожих, перед видеокамерами. И так же, как в случае с Тишковым, мы, убежден, вряд ли узнаем о мотивах, заказчиках и исполнителях этого футбольного убийства. А без этих знаний грош цена всем нашим селекционным достижениям, бюджетному пафосу, чести или, напротив, бесчестию разнообразных кодексов".

Сначала действительно отрабатывался «ярославский след». Шишлов выступил свидетелем по делу бывшего генерального директора «Шинника» Шепеля, которого обвинили в хищении бюджетных средств и приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы.

Шишлов коснулся «дела Шепеля» в уже упомянутом выше интервью: «Жалко молодого парня. Он ведь был успешным бизнесменом и действительно хотел создать сильную команду. Но я его предупреждал, что так работать нельзя: рано или поздно придет проверка и все выяснится. Эти финансовые дела — штука очень сложная. Если клубу, например, выделили бюджет в 15 миллионов, то, заплатив налог, он лишается большей части денег, нужных для нормального функционирования команды, зарплат, премий, перелетов. Но это хорошо, если 15, а если 8? С чем клубу оставаться...Притом что тут есть и свои дурацкие нюансы: деньги, поступающие из федерального бюджета в областной, один раз облагаются налогом, а потом — при переводе из областного в клубный бюджет — налог надо заплатить еще раз... Если бы подобных проблем не было, может, и не пришлось бы гендиректорам выкручиваться. А так Шепель выбрал заведомо наказуемый путь».

Версия о мести Шепеля за то, что Шишлов выступил свидетелем в суде, довольно быстро отпала. Все оказалось прозаичнее.

Юрий Шишлов и Сергей Павлов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Убийство не связано с футболом. Я сразу следователям сказал: «У Юрки были большие проблемы со здоровьем». Люди торопились получить его подпись. Ищите документы, которые он должен был подписать, — рассказывал «Советскому спорту» тренер Сергей Павлов, работавший с Шишловым в разных командах. — Юрка к тому времени был не жилец — рак печени. Он ездил в Израиль, ему там все почистили, но это такая болячка... У меня папа от нее умирал — человек очень быстро сгорает. Печень ведь нельзя облучать. Юрка был весь желтый, ему вводили зонд, вода собиралась в желудке, ее оттуда выкачивали... Ну сколько бы он еще протянул?»

В марте 2012 года оперативникам удалось задержать 33-летнего уроженца Белоруссии Андрея Ярцева. По данным следствия, вечером 4 августа 2010 года возле дома № 2 по улице Сергея Макеева в Москве подозреваемый произвел выстрел из газового пистолета, переделанного самодельным способом под стрельбу стандартными патронами, в голову Шишлова, после чего скрылся. Вскоре Ярцеву предъявили обвинение в убийстве.

В сентябре 2012 года следователи предъявили обвинение предполагаемой заказчице убийства Шишлова.

«В ходе дальнейших следственных действий была установлена заказчица убийства — предпринимательница, уроженка Дагестана. В среду ей было предъявлено обвинение в том, что за материальное вознаграждение в 150 тысяч рублей она заказала убийство Шишлова», — сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, женщина в январе в 2012-го уже была осуждена за мошенничество. Наконец, в феврале 2014 года Мосгорсуд приговорил к 10 годам строгого режима Ярцева.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Мосгорсуда, дело слушалось в особом порядке, так как обвиняемый заключил сделку со следствием. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на 2 миллиона рублей.

Заказчица убийства — 30-летняя предпринимательница Карина Абезова — получила 15 лет тюрьмы. По мнению следствия, Абезова задолжала Шишлову крупную сумму денег и не хотела ее отдавать. Решив убить кредитора, она за 150 тысяч рублей наняла Ярцева.

«Отец вкладывал деньги в проекты некой Карины Абезовой. Причем проекты эти не имели под собой никакой почвы. Отец был не единственным, кто попался на ее удочку, — рассказали «Советскому спорту» сыновья Юрия Шишлова Сергей и Алексей. — У нас изначально возникли подозрения, но мы не успели предостеречь отца. К сожалению...»