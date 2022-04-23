Будущее Семака в «Зените»: новый контракт или продление текущего на год?
Клуб доволен
Летом 2018 года Сергей Семак начал работу в «Зените». Ее уже можно назвать солидной. Если сине-бело-голубым удастся удержать первое место в РПЛ, то тренер достигнет феноменального результата — золото в каждом из четырех сезонов при нем.
Конечно, всего два выхода в евровесну из четырех, а также лишь одна победа в Кубке России за это время — не лучшие строчки в резюме Семака. Но в клубе все равно считают, что тренер прекрасно справляется со своими обязанностями. Вес триумфа в РПЛ сам по себе высок, а гипотетические четыре победы подряд делают Семака чуть ли не легендой. Такого в чемпионатах СССР и России добивался только «Спартак» Олега Романцева.
Клуб доволен Семаком. Это уже косвенно подтверждал и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев — он говорил, что надеется на автопродление контракта тренера, и подчеркивал: «Нет повода для беспокойства». В новых реалиях будет тяжелее переманить в Россию иностранных коучей, а среди русских Семак — точно один из лучших. Нет никаких причин отказываться от него.
Первое или второе место
Но пока неясно, какими будут новые условия сотрудничества. В 2018 году Семак подписал контракт с «Зенитом» по схеме «2+1», однако в 2020-м вместо активации опции автопродления стороны подписали новое соглашение — по той же схеме «2+1», но с повышенной зарплатой. 31 мая истекает и этот контракт, но он может быть автоматически продлен на год.
По данным «СЭ», опцию активируют, если по итогам чемпионата России-2021/22 сине-бело-голубые займут первое или второе место. В этом случае договор пролонгируют при желании любой из сторон, о чем недавно сказал сам Семак. Теоретически условия автоматического продления трудовых отношений могут быть выполнены уже в ближайшие дни. За пять туров до финиша РПЛ «Зенит» лидирует с отрывом в три очка от второго места и в 11 — от третьего. Если ЦСКА и «Сочи» не выиграют свои матчи, а сине-бело-голубые победят «Краснодар», то гарантируют себе попадание в топ-2 по итогам сезона.
Новый контракт логичнее
С точки зрения клуба все выглядит идеально. «Зенит» может сохранить тренера-победителя еще на год на прежних условиях, даже не спрашивая его. Но, конечно, в реальности все будет не так. Контракт подписывали два года назад в условиях разгоравшейся пандемии коронавируса, при незаконченном сезоне-2019/20, а также через полгода после первого в истории «Зенита» финиша на последнем месте в группе Лиги чемпионов. На тот момент у Семака был всего один трофей, твердой уверенности в нем не было. И даже в той ситуации «Зенит» не стал автоматически продлевать контракт, а предложил новый — по аналогичной схеме «2+1».
Сейчас все совсем иначе. Семак выиграл шесть различных титулов (скоро их может стать семь), он разнообразил тактику, а его роль в клубе значительно возросла. Уместнее будет предлагать тренеру новый контракт с повышенной зарплатой, большей длительностью и, возможно, расширением полномочий. Это стало бы заслуженной наградой ценному сотруднику.
По моей информации, «Зенит» так и сделает — предложит новый контракт на улучшенных условиях. Но конкретные пункты еще обсуждаются, так что до конца сезона вряд ли мы увидим новости — ни клуб, ни Семак не хотят отвлекаться от чемпионской гонки. В 2020-м «Зенит» объявил о подписании нового контракта с тренером 1 июня — на следующий день после истечения предыдущего. Вероятно, и сейчас будет так.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0