Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:45

Будущее Семака в «Зените»: новый контракт или продление текущего на год?

«Зенит» планирует продлить контракт с главным тренером Семаком
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак с игроками «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Главный тренер петербургской команды должен остаться на своем посту.

Клуб доволен

Летом 2018 года Сергей Семак начал работу в «Зените». Ее уже можно назвать солидной. Если сине-бело-голубым удастся удержать первое место в РПЛ, то тренер достигнет феноменального результата — золото в каждом из четырех сезонов при нем.

Конечно, всего два выхода в евровесну из четырех, а также лишь одна победа в Кубке России за это время — не лучшие строчки в резюме Семака. Но в клубе все равно считают, что тренер прекрасно справляется со своими обязанностями. Вес триумфа в РПЛ сам по себе высок, а гипотетические четыре победы подряд делают Семака чуть ли не легендой. Такого в чемпионатах СССР и России добивался только «Спартак» Олега Романцева.

Клуб доволен Семаком. Это уже косвенно подтверждал и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев — он говорил, что надеется на автопродление контракта тренера, и подчеркивал: «Нет повода для беспокойства». В новых реалиях будет тяжелее переманить в Россию иностранных коучей, а среди русских Семак — точно один из лучших. Нет никаких причин отказываться от него.

Футболисты Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Юри Алберто, тренер Вильям де&nbsp;Оливейра и&nbsp;главный тренер Сергей Семак. «Зиеша рассматривали на позицию «десятки». Большое интервью шеф-скаута «Зенита»

Первое или второе место

Но пока неясно, какими будут новые условия сотрудничества. В 2018 году Семак подписал контракт с «Зенитом» по схеме «2+1», однако в 2020-м вместо активации опции автопродления стороны подписали новое соглашение — по той же схеме «2+1», но с повышенной зарплатой. 31 мая истекает и этот контракт, но он может быть автоматически продлен на год.

Сергей Семак с игроками "Зенита". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Семак с игроками «Зенита».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

По данным «СЭ», опцию активируют, если по итогам чемпионата России-2021/22 сине-бело-голубые займут первое или второе место. В этом случае договор пролонгируют при желании любой из сторон, о чем недавно сказал сам Семак. Теоретически условия автоматического продления трудовых отношений могут быть выполнены уже в ближайшие дни. За пять туров до финиша РПЛ «Зенит» лидирует с отрывом в три очка от второго места и в 11 — от третьего. Если ЦСКА и «Сочи» не выиграют свои матчи, а сине-бело-голубые победят «Краснодар», то гарантируют себе попадание в топ-2 по итогам сезона.

Артем Дзюба. Дзюба останется в «Зените». Продление контракта — вопрос времени и условий

Новый контракт логичнее

С точки зрения клуба все выглядит идеально. «Зенит» может сохранить тренера-победителя еще на год на прежних условиях, даже не спрашивая его. Но, конечно, в реальности все будет не так. Контракт подписывали два года назад в условиях разгоравшейся пандемии коронавируса, при незаконченном сезоне-2019/20, а также через полгода после первого в истории «Зенита» финиша на последнем месте в группе Лиги чемпионов. На тот момент у Семака был всего один трофей, твердой уверенности в нем не было. И даже в той ситуации «Зенит» не стал автоматически продлевать контракт, а предложил новый — по аналогичной схеме «2+1».

Сейчас все совсем иначе. Семак выиграл шесть различных титулов (скоро их может стать семь), он разнообразил тактику, а его роль в клубе значительно возросла. Уместнее будет предлагать тренеру новый контракт с повышенной зарплатой, большей длительностью и, возможно, расширением полномочий. Это стало бы заслуженной наградой ценному сотруднику.

По моей информации, «Зенит» так и сделает — предложит новый контракт на улучшенных условиях. Но конкретные пункты еще обсуждаются, так что до конца сезона вряд ли мы увидим новости — ни клуб, ни Семак не хотят отвлекаться от чемпионской гонки. В 2020-м «Зенит» объявил о подписании нового контракта с тренером 1 июня — на следующий день после истечения предыдущего. Вероятно, и сейчас будет так.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
8
28
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какие неочевидные симптомы говорят о проблемах с печенью
175 лет тюрьмы за изнасилование недостаточно. 13 гимнасток из сборной США готовы судиться с ФБР ради 130 млн долларов
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Краснодар» — «Зенит», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
«Спартак» прибыл в Ростов-на-Дону на поезде
Арсен Захарян рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА с «Динамо»
«Ростов» — «Спартак»: москвичи расстроят фанатов после победы в матче БЕТСИТИ Кубка России
РПЛ: ЦСКА — «Динамо», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи 26-го тура
Баженов оценил перспективы «Спартака» на остаток чемпионата
Деменко уверен, что «Краснодар» может оказать сопротивление «Зениту»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» победит в Краснодаре. Обыграет ли Карпин «Спартак»? Прогнозы на 26-й тур РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости