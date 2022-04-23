Будущее Семака в «Зените»: новый контракт или продление текущего на год?

Главный тренер петербургской команды должен остаться на своем посту.

Клуб доволен

Летом 2018 года Сергей Семак начал работу в «Зените». Ее уже можно назвать солидной. Если сине-бело-голубым удастся удержать первое место в РПЛ, то тренер достигнет феноменального результата — золото в каждом из четырех сезонов при нем.

Конечно, всего два выхода в евровесну из четырех, а также лишь одна победа в Кубке России за это время — не лучшие строчки в резюме Семака. Но в клубе все равно считают, что тренер прекрасно справляется со своими обязанностями. Вес триумфа в РПЛ сам по себе высок, а гипотетические четыре победы подряд делают Семака чуть ли не легендой. Такого в чемпионатах СССР и России добивался только «Спартак» Олега Романцева.

Клуб доволен Семаком. Это уже косвенно подтверждал и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев — он говорил, что надеется на автопродление контракта тренера, и подчеркивал: «Нет повода для беспокойства». В новых реалиях будет тяжелее переманить в Россию иностранных коучей, а среди русских Семак — точно один из лучших. Нет никаких причин отказываться от него.

Первое или второе место

Но пока неясно, какими будут новые условия сотрудничества. В 2018 году Семак подписал контракт с «Зенитом» по схеме «2+1», однако в 2020-м вместо активации опции автопродления стороны подписали новое соглашение — по той же схеме «2+1», но с повышенной зарплатой. 31 мая истекает и этот контракт, но он может быть автоматически продлен на год.

Сергей Семак с игроками «Зенита». Александр Федоров, Фото «СЭ»

По данным «СЭ», опцию активируют, если по итогам чемпионата России-2021/22 сине-бело-голубые займут первое или второе место. В этом случае договор пролонгируют при желании любой из сторон, о чем недавно сказал сам Семак. Теоретически условия автоматического продления трудовых отношений могут быть выполнены уже в ближайшие дни. За пять туров до финиша РПЛ «Зенит» лидирует с отрывом в три очка от второго места и в 11 — от третьего. Если ЦСКА и «Сочи» не выиграют свои матчи, а сине-бело-голубые победят «Краснодар», то гарантируют себе попадание в топ-2 по итогам сезона.

Новый контракт логичнее

С точки зрения клуба все выглядит идеально. «Зенит» может сохранить тренера-победителя еще на год на прежних условиях, даже не спрашивая его. Но, конечно, в реальности все будет не так. Контракт подписывали два года назад в условиях разгоравшейся пандемии коронавируса, при незаконченном сезоне-2019/20, а также через полгода после первого в истории «Зенита» финиша на последнем месте в группе Лиги чемпионов. На тот момент у Семака был всего один трофей, твердой уверенности в нем не было. И даже в той ситуации «Зенит» не стал автоматически продлевать контракт, а предложил новый — по аналогичной схеме «2+1».

Сейчас все совсем иначе. Семак выиграл шесть различных титулов (скоро их может стать семь), он разнообразил тактику, а его роль в клубе значительно возросла. Уместнее будет предлагать тренеру новый контракт с повышенной зарплатой, большей длительностью и, возможно, расширением полномочий. Это стало бы заслуженной наградой ценному сотруднику.

По моей информации, «Зенит» так и сделает — предложит новый контракт на улучшенных условиях. Но конкретные пункты еще обсуждаются, так что до конца сезона вряд ли мы увидим новости — ни клуб, ни Семак не хотят отвлекаться от чемпионской гонки. В 2020-м «Зенит» объявил о подписании нового контракта с тренером 1 июня — на следующий день после истечения предыдущего. Вероятно, и сейчас будет так.