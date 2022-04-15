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Дзюба останется в «Зените». Продление контракта — вопрос времени и условий

Форвард Дзюба и полузащитник Оздоев продлят контракты с «Зенитом»
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Что ждет нападающего сине-бело-голубых?

До конца сезона осталось чуть больше месяца. Это значит, что и контракт Артема Дзюбы с «Зенитом» вот-вот истечет. Действующее соглашение было подписано в июле 2020-го по схеме «2+1», то есть в него включена опция автоматического продления на год. Но для ее активации нападающему нужно выполнить определенные условия — как уже не раз сообщал «СЭ», Дзюба продлит контракт, если проведет на поле не менее 70 процентов игрового времени.

Артем Дзюба. В «Зените» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Дзюбой

Эта опция широко обсуждается весь сезон. Некоторые Telegram-каналы еженедельно высчитывают, сколько конкретно сейчас не хватает форварду. Да, во второй половине сезона Дзюба часто выходит в основном составе сине-бело-голубых, но до зимней паузы он нередко появлялся на поле со скамейки запасных. Из-за этого Артем пока недобирает около пяти процентов.

Но эта опция на самом деле не так важна. Гораздо большее значение имеет желание обеих сторон продолжить сотрудничество друг с другом. Об этом в пятницу сказал «СЭ» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев: «Контракт продлевается автоматически при выполнении условий на конец сезона. Невыполнение условий не исключает продление контракта по договоренности сторон». Читаем между строк: даже если Дзюба не доберется до 70 процентов (а вероятность этого высока), то «Зенит» все равно предложит форварду новый договор.

Это и есть самый реалистичный вариант. Дзюба хочет остаться в «Зените»: ему нравится в Санкт-Петербурге, он регулярно играет, завоевывает трофеи и неплохо зарабатывает. «Зенит» хочет оставить футболиста: он приносит клубу пользу (безголевая серия — временная проблема), а на рынке летом будет ожесточенная борьба за качественных российских игроков, так что своих нужно сохранять. На прошлой неделе «Зенит» уже сделал два важных шага в этом направлении: продлил контракты Александра Ерохина (до 2024-го) и Алексея Сутормина (до 2025-го).

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Дзюба.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Контракт точно будет предложен, вопрос в условиях. Летом Дзюбе исполнится 34 года, а клуб не предлагает длительные соглашения возрастным игрокам. Для среднестатистического форварда это преклонный возраст, но нападающий «Зенита» выглядит лучше, чем большинство российских нападающих-ровесников. Клуб, конечно, будет учитывать все: и текущую форму нападающего, и сколько ему лет. Варианта длительности соглашения три: «1+1», «2+1» и чистый двухлетний контракт.

Основной проблемой может стать только зарплата футболиста. Она тоже может зависеть от длительности контракта: чем он короче, тем крупнее может быть сумма. Дзюба, скорее всего, пойдет на понижение: слишком много факторов играет в пользу «Зенита». К тому же даже пониженную зарплату вряд ли может себе позволить кто-то из потенциальных конкурентов.

Клуб и футболист хотят и дальше идти вместе, а значит, компромисс будет найден. И совсем не важно, доберется Дзюба до 70 процентов или нет.

Артем Дзюба. Весной Дзюба станет главной ударной силой «Зенита». Все благодаря Семаку
Артем Дзюба
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