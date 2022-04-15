Дзюба останется в «Зените». Продление контракта — вопрос времени и условий
До конца сезона осталось чуть больше месяца. Это значит, что и контракт Артема Дзюбы с «Зенитом» вот-вот истечет. Действующее соглашение было подписано в июле 2020-го по схеме «2+1», то есть в него включена опция автоматического продления на год. Но для ее активации нападающему нужно выполнить определенные условия — как уже не раз сообщал «СЭ», Дзюба продлит контракт, если проведет на поле не менее 70 процентов игрового времени.
Эта опция широко обсуждается весь сезон. Некоторые Telegram-каналы еженедельно высчитывают, сколько конкретно сейчас не хватает форварду. Да, во второй половине сезона Дзюба часто выходит в основном составе сине-бело-голубых, но до зимней паузы он нередко появлялся на поле со скамейки запасных. Из-за этого Артем пока недобирает около пяти процентов.
Но эта опция на самом деле не так важна. Гораздо большее значение имеет желание обеих сторон продолжить сотрудничество друг с другом. Об этом в пятницу сказал «СЭ» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев: «Контракт продлевается автоматически при выполнении условий на конец сезона. Невыполнение условий не исключает продление контракта по договоренности сторон». Читаем между строк: даже если Дзюба не доберется до 70 процентов (а вероятность этого высока), то «Зенит» все равно предложит форварду новый договор.
Это и есть самый реалистичный вариант. Дзюба хочет остаться в «Зените»: ему нравится в Санкт-Петербурге, он регулярно играет, завоевывает трофеи и неплохо зарабатывает. «Зенит» хочет оставить футболиста: он приносит клубу пользу (безголевая серия — временная проблема), а на рынке летом будет ожесточенная борьба за качественных российских игроков, так что своих нужно сохранять. На прошлой неделе «Зенит» уже сделал два важных шага в этом направлении: продлил контракты Александра Ерохина (до 2024-го) и Алексея Сутормина (до 2025-го).
Контракт точно будет предложен, вопрос в условиях. Летом Дзюбе исполнится 34 года, а клуб не предлагает длительные соглашения возрастным игрокам. Для среднестатистического форварда это преклонный возраст, но нападающий «Зенита» выглядит лучше, чем большинство российских нападающих-ровесников. Клуб, конечно, будет учитывать все: и текущую форму нападающего, и сколько ему лет. Варианта длительности соглашения три: «1+1», «2+1» и чистый двухлетний контракт.
Основной проблемой может стать только зарплата футболиста. Она тоже может зависеть от длительности контракта: чем он короче, тем крупнее может быть сумма. Дзюба, скорее всего, пойдет на понижение: слишком много факторов играет в пользу «Зенита». К тому же даже пониженную зарплату вряд ли может себе позволить кто-то из потенциальных конкурентов.
Клуб и футболист хотят и дальше идти вместе, а значит, компромисс будет найден. И совсем не важно, доберется Дзюба до 70 процентов или нет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0