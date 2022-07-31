Есть ли у такого «Зенита» конкурент в РПЛ? Мнение Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос. Кто может побороться с «Зенитом» за чемпионство.

— Дома «Зенит» играет в два раза лучше, чем на выезде. В этом вся шутка. С «Химками» же питерцы не провели так второй тайм, как сегодня. Какая-то выхолощенность была.

— Вы видите сегодня реального конкурента у сине-бело-голубых?

— Все зависит только от «Зенита». Он сам себе конкурент. Если он будет в такой форме, как сейчас, то, конечно, фаворит. У питерцев есть хорошее качество: в прошлом сезоне когда нужно было победить «Динамо» и «Спартак», он их просто разорвал! Но при этом и от потерь очков не был застрахован. Многое определят выездные игры. Это и погода, и дорога. Например, «Динамо» ехало в Воронеж на автобусе.