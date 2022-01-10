«Марсель» ведет Жиго, за Мурило следят в Бразилии, «Зенит» не хочет отпускать Азмуна

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Жиго заинтересовал «Марсель»

По информации L'equipe, «Марсель» следит за защитником московского «Спартака» Самюэлем Жиго. Французский клуб хочет подписать центрбэка свободным агентом летом 2022 года. Также бело-голубые ведут Сеада Колашинаца из «Арсенала». Transfermarkt оценивает Жиго в 11 миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 16 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Мурило может покинуть «Локомотив»

Как сообщает UOL, защитником «Локомотива» Мурило заинтересовались «Фламенго» и «Палмейрас». На данный момент клубы обдумывают целесообразность сделки. К железнодорожникам по поводу 24-летнего футболиста пока никто не обращался. Контракт бразильца действует до лета 2023 года. В нынешней кампании Мурило сыграл 5 матчей в чемпионате России и отметился 1 голевой передачей.

«Лион» все еще следит за Азмуном

Как сообщает L'Equipe, «Лион» до сих пор хочет подписать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, но не может договориться с сине-бело-голубыми о сумме трансфера. На данный момент питерцы не позволяют сделке осуществиться. Клуб с берегов Невы не принял предложение от французов в 3 миллиона евро, так как хочет получить больше денег за 27-летнего форварда. Transfermarkt оценивает иранца в 25 миллионов евро. В составе «Зенита» Азмун трижды становился чемпионом России, один раз брал Кубок России и два раза Суперкубок.

Годин может покинуть Серию А

По информации Фабрицио Романо, защитник «Кальяри» Диего Годин близок к уходу из клуба. Уругвайца ведет «Атлетико Минейро». Трансфер находится на завершающей стадии. Контракт будет подписан на один год с возможностью продления еще на один. Transfermarkt оценивает 35-летнего в 1 миллион евро. В этом сезоне Годин провел 11 матчей в Серии А и отдал 1 голевую передачу.

Погба может перейти в «ПСЖ»

По информации The Times, Поль Погба скорее всего покинет «Манчестер Юнайтед» после этого сезона. Француз не предпринимает никаких действий для продления контракта с «красными дьяволами». Наиболее вероятным продолжением карьеры 28-летнего полузащитника является «ПСЖ». Transfermarkt оценивает хавбека в 55 миллионов евро. В нынешнем сезоне Погба провел в АПЛ 9 матчей и отдал 7 голевых передач.