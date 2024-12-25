Футбол
Италия
Новости Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 14:00

Боккетти возглавил клуб серии А. Но шансов спасти не нужную наследникам Берлускони «Монцу» практически нет

Экс-игрок «Спартака» Боккетти возглавил «Монцу»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сальваторе Боккетти.
Фото Global Look Press
Сальваторе придется тяжко.

Встряска от Галлиани

С искренней симпатией отношусь к Сальваторе Боккетти, с которым доводилось общаться неоднократно. И искренне желаю доверенной ему вчера «Монце» сохранить место в серии А в этом сезоне. Вот только на сегодняшний день миссия бывшего игрока «Рубина» и Спартака» видится мне практически невыполнимой.

Клуб, которым руководит легендарный 80-летний Адриано Галлиани, прочно осел после 17 туров на последнем месте. Команда из зажиточного города, расположенного рядом с Миланом и известного прежде всего своими сентябрьскими этапами «Формулы-1», проводит третий в истории сезон в высшем дивизионе. Первые два завершились триумфально для клуба с более чем 100-летней историей, пределом мечтаний которого всегда была серия В, — соответственно 11-е и 12-е места в серии А. В межсезонье команду покинул не ставший продлевать контракт тренер Раффаэле Палладино, перебравшийся во Флоренцию. На его место Галлиани взял из клуба серии В «Реджаны» чемпиона мира-2006 Алессандро Несту, одну из звезд того прекрасного «Милана», который при Галлиани творил чудеса в Европе.

«Фиорентина» под руководством 40-летнего Палладино сейчас делит 5-6 места с «Ювентусом» и успешно выступает в Лиге конференций. «Монца» же с 48-летним Нестой упала на дно турнирной таблицы — 10 очков после 17 туров при всего одной победе. От спасительного 17-го места новую команду 38-летнего Боккетти отделяют пять очков. При этом в ближайших двух турах молодого тренера ждут матчи с прямыми конкурентами за место в серии А — против «Пармы» (15 очков) и «Кальяри» (14 очков). Многоопытный Адриано Галлиани, видимо, решил встряхнуть команду перед этими важнейшими поединками. La Gazzetta dello Sport при этом предполагает, что Боккетти выиграл конкуренцию у Фабио Каннаваро и Андреа Пирло.

Сальваторе Боккетти. Боккетти — один из кандидатов на должность тренера «Венеции»

Боккетти имел действующий контракт с «Вероной» до 2027 года. В этот клуб его еще в 2021-м пристроил агент и старший товарищ Андреа Д'Амико. Этот агент, родившийся в Вероне и открывавший до последнего времени ногой двери одноименного клуба, умудрился пробить Сальваторе аж пятилетний контракт в «Вероне». Здесь Сальваторе начинал с работы в молодежке, а в какой-то момент временно оказался даже главным тренером. В октябре-ноябре 2022 года в этой роли он проиграл шесть матчей из шести, после чего ему дали в помощь опытного специалиста по имени Марко Дзаффарони. Вдвоем они чудом спасли «Верону» от вылета из элиты. В следующем сезоне команду возглавил Марко Барони, который сегодня успешно работает в «Лацио». Боккетти остался без должности, но контракт с ним никто не разорвал.

Неугомонный Д'Амико в этом году пытался пристроить Боккетти сначала в «Венецию», откуда ушел в «Торино» подопечный того же агента Паоло Ваноли, а в случае неудачи продавить возвращение Сальваторе на роль главного тренера вновь утонувшей в кризисе «Вероны». В итоге ни то, ни другое не вышло, а «Верону» буквально на днях попутно еще и продали американцам. Зато Неста тем временем потерял рычаги управления «Монцей», а 60-летний Д'Амико очень давно и хорошо знаком с Галлиани. Вот так Боккетти и сменил «Верону» на «Монцу», сохранив срок окончания действия контракта до 2027 года.

Главный тренер «Монцы» Сальваторе Боккетти
Сальваторе Боккетти.
Фото Global Look Press

Ненужное наследство

Агент свою работу сделал, а вот Боккетти будет очень сложно выполнить задачу сохранения команды в серии А. Кстати, тренерскую лицензию высшей категории Сальваторе не получил до сих пор, из-за чего формально, как это было и в «Вероне», имеет право считаться главным тренером всего месяц с момента назначения. После этого он либо должен предъявить лицензию, либо вновь взять в напарники кого-то еще. Правда, тот самый Марко Дзаффарони сейчас занят: тренирует команду серии В «Зюдтироль». А ирония судьбы состоит в том, что именно Дзаффарони был первым тренером «Монцы», уволенным Галлиани после покупки клуба Сильвио Берлускони.

При Берлускони уроженец Монцы Галлиани, который до прихода в «Милан» в 1986 году был вице-президентом «Монцы», сумел вывести команду родного города из серии С в высший дивизион, осуществив свою юношескую мечту. На деньги своего исторического патрона синьор Адриано сумел построить команду, которая два сезона достойно смотрелась в серии А. Сам Берлускони при этом публично заявлял, что готов инвестировать деньги и дальше, чтобы вывести клуб в еврокубки. Однако в июне 2023 года 86-летний Сильвио ушел из жизни. С того момента разговоры о продаже не нужной наследникам «Монцы» идут постоянно, а Галлиани лишь чудом удерживает семью скончавшегося Берлускони от продажи.

Сальваторе Боккетти. Итальянская звезда золотого «Спартака». Наш фильм о русско-итальянской семье и карьере Сальваторе Боккетти

На фоне смерти владельца «Монца» сумела провести достойный сезон, но вот сейчас, похоже, дело идет к вылету и дальнейшей перезагрузке. Со стариной Галлиани или без него. Прошедшим летом сделка по продаже клуба была близка к завершению, но затем сорвалась. Дети Берлускони не скрывают, что «Монца» — это прихоть их отца и его подарок верному Галлиани, не более того. Никакой страсти к клубу у семьи Берлускони нет, никакого дохода он приносить не может, а самому синьору Адриано уже 80 лет. Вот почему «Монца» обречена на скорую продажу и очередной кризис.

Футболист Милан Джурич
Милан Джурич.
Фото Global Look Press

На фоне скромного бюджета и указанных выше факторов «Монца» еще и умудрилась потерять из-за травм двух ключевых игроков — 27-летнего капитана и лидера полузащиты Маттео Пессину, а также своего лучшего бомбардира — 34-летнего форварда Милана Джурича. Если учесть, что последний забил в этом чемпионате четыре гола из общих пятнадцати (это худший показатель в серии А), можно только посочувствовать Боккетти. Добавьте к этому еще и прооперированного опытного Роберто Гальярдини и поймете, что стартовые позиции нового тренера «Монцы» выглядят очень зыбко.

Ну и самое главное: сам Сальваторе — при всей к нему симпатии — не имеет самостоятельного тренерского опыта по выпутыванию из столь кризисных ситуаций. Понятно, что у старины Галлиани опыта работы в футбольном клубе хватит на нескольких человек, включая любого тренера, но все же целый ряд сопутствующих факторов играет против «Монцы». Эта команда является главным кандидатом на вылет в серию В, и ее спасение будет настоящим чудом. Пожелаем под Новый год симпатяге Боккетти сотворить это чудо в 2025 году, но, честно говоря, у меня лично надежд на такой благоприятный исход почти нет.

Сальваторе Боккетти
ФК Монца
Читайте также
Бирюков заявил, что вратарь «Металлурга» Набоков не перейдет в СКА
Пассажирский самолет разбился вблизи города Актау
Депутат Европарламента раскрыл условия для завершения украинского конфликта
Фигуристка Шаботова рассказала об увольнении из сборной Украины и домогательствах
Белгородская пенсионерка закрыла своим телом внука при атаке ВСУ
Почему экс-капитан сборной Германии Лам оскорбил ЧМ-2018 в России
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Правнук Муссолини забил первый мяч в карьере. Фанаты приветствовали его римским салютом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 17 13 1 3 42-19 40
2
 Наполи 17 12 2 3 26-12 38
3
 Интер 16 11 4 1 42-15 37
4
 Лацио 17 11 1 5 32-24 34
5
 Фиорентина 16 9 4 3 29-13 31
6
 Ювентус 17 7 10 0 28-13 31
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 16 7 5 4 25-16 26
9
 Удинезе 17 7 2 8 21-26 23
10
 Рома 17 5 4 8 23-23 19
11
 Эмполи 17 4 7 6 16-19 19
12
 Торино 17 5 4 8 17-22 19
13
 Дженоа 17 3 7 7 14-26 16
14
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
15
 Комо 17 3 6 8 18-30 15
16
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
17
 Парма 17 3 6 8 23-33 15
18
 Кальяри 17 3 5 9 16-28 14
19
 Венеция 17 3 4 10 17-30 13
20
 Монца 17 1 7 9 15-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.12 17:00
Эмполи – Дженоа
 - : -
28.12 17:00
Парма – Монца
 - : -
28.12 20:00
Кальяри – Интер
 - : -
28.12 22:45
Лацио – Аталанта
 - : -
29.12 14:30
Удинезе – Торино
 - : -
29.12 17:00
Наполи – Венеция
 - : -
29.12 20:00
Ювентус – Фиорентина
 - : -
29.12 22:45
Милан – Рома
 - : -
30.12 20:30
Комо – Лечче
 - : -
30.12 22:45
Болонья – Верона
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 12
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 10
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Лукас Бельтран

Лукас Бельтран

Фиорентина

 4
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 10 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 13 2 2
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 16 1 4
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости