Бело-голубые уступили «Уралу» — 2:3.

У «Динамо» знатные качели. То подбрасывает вверх: восемь очков отрыва от третьей строчки, все уверены, что минимум серебро в кармане, а до золота рукой подать — «Зенит» в трех очках. А спустя тур качели уже несутся вниз: после поражения от ЦСКА бело-голубые уже не смотрели на первую строчку, а начали переживать за второе, да и третье место. Особенно с учетом, что в последнем туре играть с прямым конкурентом за медали — с «Сочи».

Поэтому понятно, насколько был важен матч с «Уралом». А в нем тоже случились те самые динамовские качели. Шикарное начало, когда хозяева играли в лучших своих традициях: мощный прессинг, из-под которого гости никак не могли выйти, несколько отличных моментов. Счастье Игоря Шалимова, что к середине первого тайма было всего 1:0 после удара Захаряна, подкараулившего отскок.

А потом — ушат холодной воды: первая внятная атака «Урала» привела к ответному голу. Вторая — ко второму в ворота Шунина. С 1:0 до 1:2 всего за три минуты.

При этом за считаные секунды до выхода гостей вперед еще при равном счете у бело-голубых был супермомент — Макаров бил без помех, а Захарян и Фомин могли добивать в пустые ворота. Качели в действии — тут же получили в свои ворота после быстрой контратаки.

С одной стороны, можно говорить о невезении «Динамо» — по игре хозяева заслуживали гораздо большего, а «Урал» реализовал все, что было. С другой — мы получили лишнее доказательство того, что команда Сандро Шварца пусть и цеплялась долгое время в погоне за «Зенитом», но не обладает запасом прочности, а также инстинктом убийцы. Кроме динамовцев никто не виноват, что они слишком легкомысленно отнеслись к своим моментам, допустив при этом провалы в обороне.

Примерно то же самое происходило и после перерыва. Напор и моменты от хозяев, гол после первой же атаки гостей. 1:3. И вновь легковесность бело-голубых в защите.

«Динамо» еще попыталось вновь направить качели вверх, но сумело отыграть лишь один мяч.

26(10) — 8(4) по ударам, 2:3 по голам. У «Динамо» теперь под большим вопросом не только серебро, но и бронза. Команды явно не хватает на концовку чемпионата.

А победа «Урала» не только улучшает положение команды в таблице, но и дает возможность «Зениту» уже сегодня отпраздновать чемпионство. Для этого достаточно обыграть в Питере «Локомотив».