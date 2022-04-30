«Динамо» после борьбы за золото может остаться без медалей. А «Зенит» — уже сегодня стать чемпионом
У «Динамо» знатные качели. То подбрасывает вверх: восемь очков отрыва от третьей строчки, все уверены, что минимум серебро в кармане, а до золота рукой подать — «Зенит» в трех очках. А спустя тур качели уже несутся вниз: после поражения от ЦСКА бело-голубые уже не смотрели на первую строчку, а начали переживать за второе, да и третье место. Особенно с учетом, что в последнем туре играть с прямым конкурентом за медали — с «Сочи».
Поэтому понятно, насколько был важен матч с «Уралом». А в нем тоже случились те самые динамовские качели. Шикарное начало, когда хозяева играли в лучших своих традициях: мощный прессинг, из-под которого гости никак не могли выйти, несколько отличных моментов. Счастье Игоря Шалимова, что к середине первого тайма было всего 1:0 после удара Захаряна, подкараулившего отскок.
А потом — ушат холодной воды: первая внятная атака «Урала» привела к ответному голу. Вторая — ко второму в ворота Шунина. С 1:0 до 1:2 всего за три минуты.
При этом за считаные секунды до выхода гостей вперед еще при равном счете у бело-голубых был супермомент — Макаров бил без помех, а Захарян и Фомин могли добивать в пустые ворота. Качели в действии — тут же получили в свои ворота после быстрой контратаки.
С одной стороны, можно говорить о невезении «Динамо» — по игре хозяева заслуживали гораздо большего, а «Урал» реализовал все, что было. С другой — мы получили лишнее доказательство того, что команда Сандро Шварца пусть и цеплялась долгое время в погоне за «Зенитом», но не обладает запасом прочности, а также инстинктом убийцы. Кроме динамовцев никто не виноват, что они слишком легкомысленно отнеслись к своим моментам, допустив при этом провалы в обороне.
Примерно то же самое происходило и после перерыва. Напор и моменты от хозяев, гол после первой же атаки гостей. 1:3. И вновь легковесность бело-голубых в защите.
«Динамо» еще попыталось вновь направить качели вверх, но сумело отыграть лишь один мяч.
26(10) — 8(4) по ударам, 2:3 по голам. У «Динамо» теперь под большим вопросом не только серебро, но и бронза. Команды явно не хватает на концовку чемпионата.
А победа «Урала» не только улучшает положение команды в таблице, но и дает возможность «Зениту» уже сегодня отпраздновать чемпионство. Для этого достаточно обыграть в Питере «Локомотив».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0