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Сегодня, 16:20

«Динамо» после борьбы за золото может остаться без медалей. А «Зенит» — уже сегодня стать чемпионом

«Динамо» дома проиграло «Уралу» в матче РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Игроки «Урала» празднуют гол в ворота «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Бело-голубые уступили «Уралу» — 2:3.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:3
Урал
Голы
Захарян, 7 (1:0), Бикфалви, 28 (1:1), Мишкич, 31 (1:2), Бикфалви, 67 (1:3), Нжи, 80 (2:3)
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Скопинцев Евгеньев Моро (Нжи, 76) Макаров (Тюкавин, 56) Захарян Шиманьски Фомин Смолов (Грулев, 62)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Герасимов Егорычев Аугустыняк Железнов (Гаджимурадов, 80) Мишкич Подберезкин (Юшин, 87) Шатов Бикфалви
Предупреждения
Скопинцев 80’  -  Аугустыняк 76’, Гогличидзе 90+2’
Судьи
Кукуян (Сочи) Назаров (Невинномысск) Гурбанов (Краснодар)
ВАР
Амелин (Тула) Богданов (Верея)

У «Динамо» знатные качели. То подбрасывает вверх: восемь очков отрыва от третьей строчки, все уверены, что минимум серебро в кармане, а до золота рукой подать — «Зенит» в трех очках. А спустя тур качели уже несутся вниз: после поражения от ЦСКА бело-голубые уже не смотрели на первую строчку, а начали переживать за второе, да и третье место. Особенно с учетом, что в последнем туре играть с прямым конкурентом за медали — с «Сочи».

Поэтому понятно, насколько был важен матч с «Уралом». А в нем тоже случились те самые динамовские качели. Шикарное начало, когда хозяева играли в лучших своих традициях: мощный прессинг, из-под которого гости никак не могли выйти, несколько отличных моментов. Счастье Игоря Шалимова, что к середине первого тайма было всего 1:0 после удара Захаряна, подкараулившего отскок.

А потом ушат холодной воды: первая внятная атака «Урала» привела к ответному голу. Вторая — ко второму в ворота Шунина. С 1:0 до 1:2 всего за три минуты.

При этом за считаные секунды до выхода гостей вперед еще при равном счете у бело-голубых был супермомент — Макаров бил без помех, а Захарян и Фомин могли добивать в пустые ворота. Качели в действии — тут же получили в свои ворота после быстрой контратаки.

С одной стороны, можно говорить о невезении «Динамо» — по игре хозяева заслуживали гораздо большего, а «Урал» реализовал все, что было. С другой — мы получили лишнее доказательство того, что команда Сандро Шварца пусть и цеплялась долгое время в погоне за «Зенитом», но не обладает запасом прочности, а также инстинктом убийцы. Кроме динамовцев никто не виноват, что они слишком легкомысленно отнеслись к своим моментам, допустив при этом провалы в обороне.

Примерно то же самое происходило и после перерыва. Напор и моменты от хозяев, гол после первой же атаки гостей. 1:3. И вновь легковесность бело-голубых в защите.

«Динамо» еще попыталось вновь направить качели вверх, но сумело отыграть лишь один мяч.

26(10) — 8(4) по ударам, 2:3 по голам. У «Динамо» теперь под большим вопросом не только серебро, но и бронза. Команды явно не хватает на концовку чемпионата.

А победа «Урала» не только улучшает положение команды в таблице, но и дает возможность «Зениту» уже сегодня отпраздновать чемпионство. Для этого достаточно обыграть в Питере «Локомотив».

Антон Шунин
Арсен Захарян
Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
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68
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1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
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