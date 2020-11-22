У Слуцкого нет полкоманды. У Карпина есть Байрамян. «Ростов» обыграл «Рубин»

Дубль полузащитника дончан Хорена Байрамяна позволил желто-синим подняться на пятое место после победы в Казани (2:0).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

15-й тур

«Рубин» — «Ростов» — 0:2 (0:0)

Голы: Байрамян, 55 (0:1). Байрамян, 76 (0:2).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Тарасов, Шатов, Зуев (Косарев, 58), Йевтич (Коновалов, 69), Бакаев (Меркулов, 84), Макаров, Самошников (Климов, 84), Абильдгор.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Алеесами (Поярков, 63), Павловец, Еременко (Гигович, 63), Байрамян, Тугарев (Альмквист, 62), Норманн, Хасимото (Глебов, 25), Полоз.

Предупреждения: Алеесами, 16. Норманн, 31. Бакаев, 34. Макаров, 70.

Судьи: Кукуян (Сочи). Елеференко (Москва), Богданов (Верея).

ВАР: Карасев. Болотенков (оба — Москва).

22 ноября. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

«Выживший»

«Рубин» перед матчем потерял большую группу футболистов. Уремович травмировал ногу во встрече за сборную Хорватии, Хван Ин Бом, Старфельт и Кварацхелия сдали положительные тесты на коронавирус, у Деспотовича и Игнатьева тоже повреждения. Половина основного состава — вне игры. Ведущие клубных соцсетей решили на эту тему горько пошутить и вместо афиши опубликовали постер фильма «Выживший». Только исполнителя главной роли Леонардо ди Каприо заменили на Дмитрия Тарасова.

Остросюжетное воскресенье! Сегодня играем против «Ростова» ??



Прямая трансляция игры в 19:00 на @MatchTV. Билеты на #РубинРостов можно приобрести на сайте ? pic.twitter.com/xAYp1MBBgH — «Рубин» Казань (@fcrk) November 22, 2020

У казанцев и так скамейка короткая, так что любая потеря ощутима. Тут не до тактики: Леониду Слуцкому пришлось с трудом набирать состав из «выживших», и в основу попал даже не до конца здоровый — Йевтич еще в кубковом матче со «СКА-Хабаровск» получил перелом носа, и сейчас вышел в маске.

При этом некоторые игроки «Рубина» занимали непривычные позиции — Тарасов опустился в центр обороны; Зуев с позиции правого защитника, где он преимущественно выступал в этом сезоне, переместился на левый фланг атаки; Солтмурад Бакаев номинально занял позицию «ложной «девятки», хотя на острие часто появлялся и тот же Зуев.

Безударный тайм

У «Ростова» потерь не так много — сыграть не смогли только Мамаев и Козлов. Правда, уже в середине первого тайма травму получил Хасимото, что существенно повлияло на развитие атак гостей. Команда Валерия Карпина начала смелее, что, наверное, логично — она, несомненно, выглядела фаворитом против полуторного состава «Рубина».

Летом, в ходе ковид-доигровки, команды Слуцкого и Карпина уже встречались в Казани — и тогда «Рубин» с «Ростовом» голов не забили. Сейчас к перерыву на табло тоже горели нули. Но если в июле моменты у соперников возникали, то тут в первом тайме шла тактическая борьба с низким темпом и немалом количеством пауз. Гости к забитому голу оказались ближе только потому, что владели мячом больше. Но по ударам в створ счет был тем же, что и на табло «Ак Барс Арены».

Все изменилось в начале заключительной 45-минутки, когда «Ростову» удалась результативная атака. Ее классным ударом с левой ноги в ближний верхний угол завершил Байрамян и показательно не праздновал гол в ворота бывшей команды. Это — первый удар в створ в матче.

? Хорен Байрамян забивает свой первый мяч в этом сезоне Тинькофф РПЛ



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Гол «Ростова» стал логичным — у «Рубина» дыр в тылах возникало достаточно много. Но залатать их Слуцкому некем: в запасе остались два 18-летних, два 19-летних, два вратаря и Меркулов с Игорем Коноваловым. Одного из тинейджеров тренерский штаб казанцев бросил в бой первым: Кирилл Косарев занял место нападающего. Но понятно, что это усиление — от бессилия. Да и усилением его не назвать.

«Ростов» мог очень быстро удвоить счет, но мяч после выстрела Еременко сотряс перекладину. Тем не менее, игра проходила четко по сценарию Карпина, и он, кажется, вел себя на бровке спокойнее обычного.

У ворот Песьякова действительно опасными моментами и не пахло, хотя «Рубин» по воротам бил. Но забивал только «Ростов». Второй гол Байрамяна оказался даже красивее первого, однако на его проверку ушло около трех минут, что на семиградусном морозе выглядело так себе. Видеоассистенты с линейкой определяли офсайд, и все-таки наградили армянина голом — хотя помощник арбитра поднял флаг.

После второго мяча игра закончилась — последние 15 минут оказались формальностью. «Ростов» логично победил и поднялся на пятое место.