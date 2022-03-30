Обезумевшие фанаты разгромили стадион в Нигерии, Мане оставил Салаха без ЧМ, защитник «Рубина» едет в Катар

Главные события ответных матчей плей-офф африканского отбора на ЧМ-2022.

Проклятие «Фараонов»

Сенегал — Египет — 1:0, пенальти — 3:1

Гол: Фатхи, 4, в свои ворота.

Первый матч — 0:1.

Чемпионы Африки надеялись на помощь родных стен. Главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе даже призывал тех, кто в «костюмах и галстуках», остаться дома, уступив место на трибунах настоящим болельщикам. А те верили в магию своего тренера, который за семь лет работы со «Львами Теранги» выиграл все домашние матчи с перевесом не менее чем в два гола. Одну ничью обычно выносят за скобки, так как это был заключительный тур уже выигранного отбора на континентальное первенство, в котором Сиссе устроил смотр ближайшего резерва.

Между тем Египту сенегальцы не смогли забить ни в февральском финале африканского кубка, ни в первом матче плей-офф. И болельщики хозяев включились на всю мощь, еще во время исполнения государственных гимнов светя лазерными указками в лица египтян и, прежде всего, Салаха, который накануне заявил: «Египет приехал не за ничьей, а за победой».

Однако началась игра отнюдь не по сценарию «Фараонов», тогда как Сенегал отзеркалил сценарий первого матча, использовав первый же шанс. Один игрок гостей неудачно выбил мяч в центр штрафной, а там форвард «Вильярреала» Диа организовал быстрый гол, записанный в итоге на египтянина Фатхи. Вдобавок ко всему в середине первого тайма Карлушу Кейрушу пришлось менять сразу двух травмировавшихся защитников — Гобера и Рабиа.

SALAH SKIES THE PENALTY AGAINST MENDY! pic.twitter.com/FBpsxl4FQ2 — ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2022

По такой игре для гостей было важно бережно относиться к собственным моментам, однако Зизо упустил сразу два шанса. Хотя они вместе взятые уступали промаху Сарра, который вышел один на один в концовке основного времени. Так что Сенегал и Египет снова доигрались до серии пенальти, которая началась с попадания Кулибали в перекладину.

Салах, до удара которого в февральском финале дело не дошло, ответил ударом на трибуны. Видимо, 11-метровые — проклятие Египта. Всего один гол при четырех подходах к «точке», а Мане — снова король. Показал перед решающим ударом поднятый вверх большой палец и вколотил мяч в сетку. Это точно год «Львов Теранги».

SADIO MANE SENDS SENEGAL TO THE WORLD CUP!!!



INCREDIBLE SCENES! ??? pic.twitter.com/g2ycfzsIhd — ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2022

«Суперорлы» не взлетели

Нигерия — Гана — 1:1

Голы: Трост-Эконг, 22, с пенальти — Партей, 10.

Первый матч — 0:0.

После единственной в первых матчах безголевой ничьей все отмечали организацию игры обеих команд. Для Ганы это было особенно важно, ведь на Кубке Африки она с треском провалилась и даже не вышла из группы, что провело к увольнению Милована Раеваца. Серба сменил его ассистент — экс-футболист «Черных звезд» и дортмундской «Боруссии» Отто Аддо, у которого не было опыта самостоятельной работы главным тренером. Если, конечно, не считать короткий отрезок, когда восемь лет назад только получивший лицензию Аддо был на пару матчей временно переведен из юношеской в главную команду «Гамбурга».

BACK ON THE GLOBAL STAGE ?



?? ??? are #WorldCup bound again for the fourth time in history ?#WCQ | @GhanafaOfficial pic.twitter.com/PGnOYwfki7 — CAF (@CAF_Online) March 29, 2022

Продолжающий тренировать Нигерию и пока не вернувшийся на пост технического директора федерации Августин Эгуавон после первого матча очень тепло отозвался о сопернике, однако заметил, что у Ганы не было голевых моментов. Но, как выяснилось во вторник, это необязательно. Достаточно просто ударить в сторону ворот, что и сделал Партей, а на последнем рубеже «Суперорлов» подвел допустивший дикую ошибку Узохо. Невозможно понять, как вратарь ухитрился пропустил летевший прямо в него мяч.

Впрочем, большую часть времени Гане приходилось сдерживать нескончаемые атаки соперника. Это вроде бы получалось, однако в дело вмешался ВАР, по наводке которого арбитр увидел фол на форварде «Лестера» Лукмане, и счет сравнялся. Второе же изучение повтора оказалось не в пользу «Суперорлов», так как гол Осимхена отменили из-за офсайда.

А промах форварда «Наполи» в концовке, когда он исполнял удар «ножницами», оказался для Нигерии роковым. Все дело в консервативности Африки, где правило гостевого гола никто не отменял, так что «Суперорлы» не сыграют на чемпионате мира впервые с 2006 года, а в Катар едет пропустившая два мундиаля Гана. Там сейчас праздник, тогда как недовольные нигерийские фанаты выбежали на поле и немного разгромили стадион. Типичная Африка.

Алжирская драма

Алжир — Камерун — 1:2 ДВ

Голы: Туба, 119 — Шупо-Мотинг, 24. Токо-Экамби, 120+4.

Первый матч — 1:0.

Алжир безобразно выглядел на февральском Кубке Африки, однако к решающим матчам отбора на ЧМ-2022 подошел в состоянии, близком к тому, что два с половиной года назад принесло титул лучшей команды континента. В принципе и ответный матч «Лисы пустыни» проводили с позиции силы, но нельзя же бесконечно промахиваться! Один Марез наиграл на пару забитых мячей.

Зато Камерун первый тайм в плане реализации провел идеально, и когда экс-голкипер «Крыльев Советов» М'Боли при подаче со «стандарта» столкнулся со своими защитниками, Шупо-Мотинг выжал из этого шанса максимум. Алжиру же стабильно не везло. Великолепный Онана казался непробиваемым, а два гола Слимани отменили после вмешательства ВАР.

В основное время форвард забрался в офсайд. В дополнительное отправившийся к монитору арбитр посчитал, что Слимани отправил мяч в сетку рукой. С трибун полетели бутылки и прочие посторонние предметы, включая обломки кресел. Легко было представить, чем все грозит обернуться, но написать сценарий концовки самого драматичного матча вечера мог только настоящий гений.

CAMEROON IS GOING TO THE WORLD CUP ??



A 123rd minute goal sends them to Qatar ?



Algeria has been eliminated. pic.twitter.com/qPfv3WkuyG — ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2022

Когда сработали проведенные Джамелем Бельмади замены, и не забивший в этом сезоне ни одного гола Туба отправил мяч в сетку, до триумфа Алжира оставались считанные минуты. Требовалось только выдержать финальный штурм, но тут гости показали, почему их называют «Неукротимыми львами». Подача в штрафную, скидка Нгаде, удар Токо-Экамби — все было настолько просто, настолько и великолепно. Бельмади опустился на газон, обхватив руками голову, а Ригобер Сонг, которого на плей-офф назначили тренером волевым решением президента страны, теперь настоящая легенда.

Доказательство превосходства

Марокко — ДР Конго — 4:1

Голы: Унаи, 21, 54. Тиссудали, 45+7 Хакими, 69 — Маланго, 77.

Первый матч — 1:1.

В Касабланке марокканцы преобразились и реализовали свое преимущество в классе. Их не смутила даже травма покинувшего поле с забинтованной головой Буну, так как серьезной работы у сменщика голкипера «Севильи» не было. А оборона «Атласских львов» не допускала просчетов, подобных тому, что привел ко второму голу Тиссудали. Нападающий «Гента» — один из главных героев африканского плей-офф. В первом матче он отлично проявил себя в роли джокера и спас команду от поражения, а теперь оправдал доверие перекроившего линию нападения Вахида Халиходжича.

Теперь тренера вряд ли упрекнут в конфликте с рядом звезд, оставившим вне сборной полузащитника «Челси» Зиеша и потенциального новичка «Барселоны» Мазрауи. Они, конечно, не помешают, а тут хватило нынешнего состава, в котором дублем отметился неожиданный герой в лице 21-летнего полузащитника «Анже» Унаи. Да и звезды у марокканцев тоже есть — чего стоит один Хакими.

Тунис — Мали — 0:0

Первый матч — 1:0.

Если смотреть только на имена, то у Туниса не самая звездная сборная. Зато очень организованная и дисциплинированная, и на Кубке Африки «Орлы Карфагена» на старте плей-офф лишили всех козырей грозную нигерийскую атаку. Теперь защитник «Рубина» Тальби и его партнера по обороне спокойно сохранили завоеванное в Мали минимальное преимущество.