Березуцкий построил топ-команду. ЦСКА уже готов биться с «Зенитом» за чемпионство

«СЭ» разбирает игру армейцев, которые разрывают РПЛ.

После разгрома «Рубина» (6:1) ЦСКА оформил шестую победу подряд в РПЛ (еще одна была в Кубке России) и ушел на паузу на матчи сборных в тройке лидеров. За зиму тренерский дуэт братьев во главе с Алексеем Березуцким качественно преобразил армейцев и создал мощную команду с поставленной игрой. Разбираемся, за счет чего армейцы стали главным открытием весны.

Оборона

После возобновления чемпионата ЦСКА чаще всего использовал расстановку с тремя защитниками. Она обеспечивала армейцам надежность на позиции среднего центрального защитника. Обычно там находился Бийол (лучше играл вверху и выносил мячи), которому была необходима помощь в отборе со стороны партнеров. Место правого центрального занимал Дивеев, а вот «левые» менялись от матча к матчу: дважды выходил Фукс, по разу — Набабкин и Щенников.

Суть схемы 3-4-3 (или 3-5-2) заключалась в том, чтобы позволить латералям встречать соперника, когда он зайдет в край полуфланга и при помощи опорника зажать его в угол. Особенно выделялся Фернандес. В игре с «Рубином» Марио пять раз выиграл борьбу за позицию, сделал четыре отбора и два перехвата.

При расстановке 4-2-3-1, которая использовалась однажды (в матче с «Локомотивом»), функции крайних защитников становились более атакующими. Они составляли связки с вингерами, выводили друг друга на удар и вместе страховали фланговые зоны полузащитников.

Низко располагалась и вся оборонительная линия, ведь защитники ЦСКА не были готовы конкурировать в скорости с ведущими инсайдами и форвардами, особенно при равном количестве человек во время быстрых выпадов соперника. Единственная результативная ошибка обороны случилась в матче с «Локомотивом», когда после заброса в штрафную Живоглядова Бийол и Дивеев махнули мимо мяча.

Опасный момент у ворот ЦСКА.

Опасный момент у ворот ЦСКА.

Опасный момент у ворот ЦСКА.

С низким расположением и Игорь, и Яка стали делать больше длинных передач — в среднем защитники выполняют их по семь за игру. Причина заключается в качествах опорных хавбеков ЦСКА. Они любят находиться не под «десяткой», а на своей трети, поэтому было бы рискованно разыгрывать мяч низом через центр.

На левом фланге наконец-то проявил себя Обляков. Предыдущие сезоны Иван проводил нестабильно: мешали смены тренеров и травмы. «Алексей Владимирович в кругу команды сказал, что ждет от меня взрослой игры, — рассуждал латераль перед стартом текущего сезона. — Потихоньку иду к этому, что-то удается, но нужно еще больше прогрессировать».

Мотивация тренера сработала отлично. Обляков — лучший в команде по голевым передачам, четвертый по пасам под удар и второй по ключевым передачам. Один из приемов Ивана — ускорение по левому полуфлангу, последующее создание узкой позиции для партнера сбоку и подача в штрафную по катящемуся мячу.

Прессинг

Полностью доработать идею прессинга у ЦСКА пока не получилось, но прогресс по сравнению с первой половиной сезона очевиден. Давление армейцев состоит из двух фаз. Первая — выжидание. Москвичи терпят, пока один из соперников акцентированно рванет с мячом вперед, и персонально опекают всю ближнюю линию футболистов: держат дистанцию не больше 1,5-2 метров, следят, чтобы противник не оказался в слепой зоне, и в случае опасности вдвоем или втроем переключаются на одного человека.

Вторая фаза — реакция. Если кто-то из соперников начинает обыгрывать или пытаться бить возле штрафной, то армейцы прессингуют практически в полном составе (за исключением вингеров и атакующего хавбека).

Так же происходит и с контрпрессингом. При потере мяча ЦСКА предпочитает сначала расставить всех футболистов по позициям, склеить зоны, а только потом идти в давление. Объяснение этому предельно простое. Медина и Языджи не привыкли прессинговать весь матч, и если они бросят на него все силы, то резко сдадут в созидательной работе.

Чтобы научиться регулировать тумблер прессинга по ходу матча, потребуются еще как минимум одни сборы, где Алексей Березуцкий сможет объяснить новичкам все детали давления армейцев.

Полузащита

Выход из обороны ЦСКА организует с помощью комбинаций двух типов. Во-первых, использует взаимодействие латералей с инсайдами. Крайние защитники, получая мяч близко к флангу, ищут адресата за спинами у соперника в лице Медины или Карраскаля, а дальше либо «приглашают» их спуститься и принять передачу, либо закидывают мяч в надежде на выигранную борьбу на чужой половине поля.

Во-вторых, постепенно продвигает владение через короткий пас. Здесь москвичам очень пригодилось умение Зайнутдинова раскидывать большое количество передач в короткие промежутки времени. Бахтиер выбирает направление атаки, подхватывает мяч у группы игроков и отдает его ближнему партнеру, находящемуся выше. Шаг за шагом территориальное преимущество ЦСКА возрастает и доводится до финальной четверти.

Благодаря выносливости Гбамена команда Березуцкого прилично улучшила выход из-под давления. Хавбек наконец-то избавился от травм и доказал, что не просто так несколько лет находился в клубе АПЛ. Ивуариец совершает рывки из зоны между латералем и средним центральным защитником и таким образом успевает рассечь первый блок встречающих его соперников, тем самым отключая их от прессинга и сбивая общий ритм движения.

Пара опорников Гбамен и Дзагоев в матче с «Нижним Новгородом» (1:0).

Матчи полузащиты ЦСКА можно разделить на два типа. Первый — с двойкой опорных хавбеков в центре. Эта пара менялась каждую игру и использовалась в тех матчах, где у соперников была неплохая схематичная защита. Во встрече с «Сочи» вместе с Гбаменом вышел Языджи, с «Нижнем Новгородом» — Дзагоев, а с «Локомотивом» — Мухин.

Второй — с Гбаменом на позиции атакующей «восьмерки». Эта модель применялась во встречах со «Спартаком» и «Рубином» — оппонентами, у которых нестабильно действует оборона. Благодаря такой расстановке у Жан-Филиппа получалось насыщать центральный «канал» обостряющими передачами.

Третий гол «Рубину» (6:1).

Гбамен ищет партнера впереди, пасует на открывшегося на гране офсайда Медину.

А парагваец, удачно подстроившись под мяч, расстреливает Дюпина.

Атака

Нападение — самая разнообразная линия нынешнего ЦСКА. Благодаря новичкам москвичи могут регулярно изменять атакующий блок команды.

Основной вариант — Карраскаль и Медина в узкой позиции под Языджи на месте форварда. Хорхе обладает классным обводящим ударом, взрывной скоростью и дриблингом, благодаря чему колумбиец подключается вторым темпом после наброса на ворота и пытается убирать мяч под удобную ногу для паса или прохода. Карраскаль принимает передачу лицом к воротам в полуфлангах и доводит его до острия.

Медина же выглядит не так ярко, но все равно оказывает серьезное влияние на игру красно-синих. Хесус — лучший в ЦСКА после рестарта по xA (ожидаемые голевые передачи): он делает игру армейцев более конкретной и тягучей на краях полузащиты, по дуге уходит в центр для смены вектора атаки и закидывает мяч на нападающего с высоких фланговых позиций.

Языджи — главная звезда в построениях команды. За первые пять матчей в России Юсуф оформил уже восемь результативных действий — феноменальная статистика. После зимней паузы Языджи — лучший в команде по набранным xG (ожидаемые голы), xGChain (xG всех атак, в которых игрок принял участие), ключевым передачам и ударам в створ за игру.

Турок может сыграть и чистого форварда, и «десятку», и вингера, и «бокс-ту-бокс» — закрыть любую зону и смотреться там одинаково классно. Языджи удачно бьет головой при кроссах, выбирается из неудобных ситуаций, четко подставляя ногу под мяч, и технично разбирается с соперниками на ограниченном пространстве. Кажется, что на Юсуфе сейчас держится весь ЦСКА. Ведь цель армейского треугольника, выдвинутого вперед, — прорываться к углу штрафной и с помощью передач между линиями (а также смены направлений) доводить мяч до форварда. Во многом благодаря Языджи у ЦСКА наладилась ситуация с реализацией: в РПЛ у турка при 3,42 xG — 6 забитых мячей.

Другой важный нюанс в атаке ЦСКА: иногда атакующий модуль 2-1 превращается в 3-1 (между вингерами начинает располагаться хавбек формата «бокс-ту-бокс» и позволяет им отвлечься от работы на подборе) или в 0-3 (вингеры поднимаются на одну линию с нападающим, дают тому возможность уйти еще глубже и сами становятся более опасными в завершающей фазе).

Принципиально иной план армейцев в нападении — схема с двумя форвардами, в которой Медина и Карраскаль размещаются рядом с Гбаменом, образуя техничное трио в центре. Оно сосредоточено на насыщении Языджи и Заболотного верховыми передачами и скидках от нападающих либо друг другу, либо под сохранение мяча хавбекам. Это неплохо работало против «Спартака», но из-за травмы Антона с «Сочи» больше видеть ее в действии пока не приходилось.

ЦСКА — самая прогрессирующая команда РПЛ. Кропотливая работа на сборах, удачные трансферы и комфортный микроклимат в коллективе снова превратили армейцев в гранда российского футбола, способного всерьез бороться с «Зенитом» за чемпионство.