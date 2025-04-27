Эшковал принес «Акрону» ничью чудо-голом через себя. Забитый мяч он посвятил умершему отцу

А Дзюба отдал защитнику приз MVP матча.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

27 апреля, 16:30. Арена Химки (Химки)

«Акрон» сыграл вничью с «Химками» в матче 26-го тура РПЛ — 2:2. По ходу встречи тольяттинцы уступали в счете, однако на 67-й минуте защитник Родриго Эшковал спас свою команду от поражения. Футболист отличился максимально эффектно — почти от границы штрафной пробил через себя.

Посвятил отцу

Отмечая гол, Эшковал не сдержал эмоций — он достал щиток с фотографией своей семьи, показал на него и расплакался. Партнеры по команде утешили защитника, а уже после игры он сам рассказал подробности.

«Это мой первый гол после смерти отца. Сегодня был 26-й тур, у меня 26-й номер на футболке. День рождения отца тоже 26-го числа. Он скончался на следующий день, как я вернулся после первой части чемпионата. Посвятил этот гол ему», — заявил футболист.

Эшковал признал: гол эффектный. И даже не отказался получить за него какую-нибудь премию. «Не думал, что смогу забить такой красивый мяч. Надо ли номинировать на Пушкаша (премия ФИФА, выдаваемая за самый красивый гол года. — Прим. «СЭ»)? Давайте попробуем! Почему нет?» — заявил он журналистам после матча.

Удивительно, но гол стал для 27-летнего Эшковала всего четвертым в карьере. И при этом вторым за «Акрон» — в ноябре португалец забивал «Крыльям Советов» (2:0).

Родриго Эшковал и Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поддержка от Дзюбы

Несмотря на потрясающий гол, награду лучшему игроку матча Эшковал не получил. Она досталась Артему Дзюбе — нападающий забил первый мяч «Акрона» в игре. После встречи 36-летний форвард поступил по-джентльменски — отдал приз партнеру.

Таким образом россиянин решил поддержать португальца. «Спасибо большое, что выбрали меня лучшим игроком, но я хочу передать приз Эшковалу. Он забил потрясающий мяч, но самое главное, у него зимой не стало папы. Для него сегодня был очень важный момент, он посвятил гол отцу», — заявил Артем в эфире «Матч ТВ».

Дзюба не первый раз поддерживает партнеров в тяжелой ситуации. В 2020 году после матча с «Краснодаром» (3:1) форвард «Зенита» получил приз лучшему игроку встречи, но отказался от него в пользу Алексея Сутормина. У нападающего накануне также не стало отца, однако футболист все равно принял участие в игре и забил «быкам» третий мяч.

Избранная публика

Гол португальского защитника получился редким по красоте — в РПЛ не так уж часто забивают «ножницами». Но, к сожалению, потрясающий удар Эшковала вживую увидели совсем немного людей — по данным Telegram-канала «Первый спорт»... всего 195 человек.

Гостевых фанатов было даже больше, чем на хозяйской трибуне.

Интересно, что буквально три дня назад «Химки» выпустили интересный подсчет, согласно которому они заняли четвертое место в РПЛ по посещаемости.

После 26-го тура подмосковная команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на ее счету 24 очка. «Акрон» расположился на 10-й строчке, у него 29 баллов.