Жуткая травма в Казани: Костюков из «Рубина» бросился в подкат и сломал ногу

На это больно смотреть.

Концовка первого тайма в Казани запомнилась страшным повреждением Михаила Костюкова. Игрок «Рубина» пошел в стык против экс-партнера Дениса Макарова, неудачно выставил левую ногу и сломал голеностоп.

После стыка на полупустой «Ак Барс Арене» был слышен продолжительный крик игрока, который испытывал жуткую боль. Судья Кирилл Левников решил не продолжать игру и дал свисток на перерыв.

Костюкову долго оказывали первую помощь, затем на носилках отнесли в подтрибунное помещение и отвезли в больницу.

Травма Михаила — огромная потеря для «Рубина». Вообще Костюков — номинальный форвард и в этом сезоне забивал победный мяч ЦСКА, играя именно нападающего. Но в матче с «Динамо» вынужденно закрыл позицию левого защитника. Все из-за кадровых проблем: Илья Самошников травмирован, Зуева Слуцкий решил оставить в запасе, а Костюкова в «Рубине» называют главным универсалом — он играл и опорника, и флангового защитника, и выходил на всех позициях в атаке. Скорее всего, в этом сезоне он больше не сыграет.

В перерыве Костюкова заменил Александр Зуев, который после выхода на поле заработал пенальти, реализованный Дрейером, — так «Рубин» повел в счете 2:1. Травма Михаила отчасти повлияла на игру.