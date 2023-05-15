«Зимой Абаскаль допустил просчеты в подготовке. А Федотов доказал, что у него есть яйца». Интервью Радимова

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов — о главных событиях 27-го тура РПЛ.

Фирменным прыжком на стол Евсеев ничего не испортил

— В своем Telegram-канале вы после каждого тура выбираете трех героев со знаком «плюс» и трех — со знаком «минус». 27-й тур завершен. Кто же в первой номинации?

— Так-так... «Ахмат». Евсеев. «Химки».

— Жду объяснений.

— «Ахмат» сейчас в порядке. Две победы подряд в Москве с общим счетом 8:1 дорогого стоят. В прошлом туре порвали «Торпедо» — 5:1, в этом разобрались с «Динамо» — 3:0. Команда у Ташуева крепкая, управляемая. Даже может побороться за бронзовые медали.

— Вы полагаете?

— Почему нет? «Спартак» с «Ростовом» в последних турах буксуют. Если и дальше будут спотыкаться, я не удивлюсь. А у «Ахмата» на финише неплохой календарь — дома принимают «Химки» и «Краснодар», между ними выезд в Ростов. Набрать в этих матчах девять очков вполне реально.

— Теперь о Евсееве.

— Он возглавил «Факел» спустя два дня после того, как команда с Пятибратовым обыграла в Москве «Динамо». Понятно, вопрос о назначении к тому моменту был уже решен, но все равно ситуация непростая.

— Безусловно.

— Мне понравилось, как повел себя Вадим. В первом же интервью отметил работу предыдущего тренерского штаба. Сказал, что футболисты в хорошей форме, великолепно готовы физически. Ну и надо отдать должное самому Евсееву — своим уже фирменным прыжком на стол он ничего не испортил. Во всех смыслах. Умница! В итоге при нем «Факел» одержал две победы подряд и покинул зону стыковых матчей.

— Осталось обсудить «Химки».

— Радует, что команда с характером. Не бросает весла, бьется в каждом матче. Старается вскочить на подножку уходящего поезда, сохраняя интригу в нижней части таблицы. Если «Торпедо» давно смирилось с вылетом, то «Химки» заслуживают самых добрых слов.

— Как думаете, спасутся?

— Вряд ли. Календарь не подарок, до Нижнего пять очков. Отыграть их за три тура до финиша невероятно тяжело. Вот если бы не проиграли «Динамо» на последних секундах, а в этом туре дожали «Спартак», — я бы сказал, что «Химки» не вылетят.

Футболисты «Динамо». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Жалко «Динамо»

— Давайте о героях со знаком «минус».

— «Динамо». «Спартак». И-и... (пауза.) Денисов.

— Почему именно в таком порядке?

— Мне очень жалко «Динамо». Год столетия клуба, роскошный стадион, активная работа с болельщиками, куча своих воспитанников в составе — и катастрофическая концовка сезона! Как следствие — увольнение Йокановича после очередного бездарного матча.

— Идем дальше. «Спартак».

— Если ты борешься за медали, то должен показывать качественный футбол и спокойно обыгрывать аутсайдера. А красно-белые в Химках смотрелись крайне неубедительно, едва не потеряли три очка. Повезло, что соперник столько моментов разбазарил. Более мастеровитая команда наказала бы «Спартак» за постоянные провалы в обороне.

— Наверняка.

— Еще зимой спартаковцы позиционировали себя как главный конкурент «Зенита», грозились бороться за чемпионство. А по факту борьба-то у них осталась разве что в медиалиге. Между «Народной командой» и «Бей Беги»...

— Жестко. Так почему тройку главных разочарований тура замыкает Денисов?

— Я бы назвал «Ростов», который неделю назад неожиданно уступил дома «Факелу», а сейчас и в Сочи сгорел. Но рука не поднимается бросить камень в огород Карпина. У него в составе куча мальчишек, в которых изначально никто не верил. А они по-прежнему наверху, сохраняют шансы на медали.

— Ну а Денисов-то чем провинился? Все видели, что арбитр ошибся в эпизоде со второй карточкой.

— Согласен. Никакого контакта там не было. Но!

— Но?

— Зачем, уже имея желтую, ты летишь в такой подкат? Сантиметры отделяли шипы Денисова от ноги Бикела! Арбитр вполне мог расценить это как опасную игру, вот и вынес предупреждение. Которое для защитника оказалось вторым. Но дело не только в карточке. Даниилу уже выдали миллион авансов. В первой половине сезоне он действительно играл неплохо. Весной же, мягко говоря, не впечатляет. Тут и брак в передачах, и позиционные ошибки... Нужно прибавлять!

Славиша Йоканович. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Йоканович и команда устали друг от друга

— После 0:3 от «Ахмата» динамовское руководство уволило Славишу Йокановича. Решение давно напрашивалось?

— Да. Чувствуется, что тренер и команда устали друг от друга. Впрочем, люди, отвечающие в «Динамо» за селекцию, тоже приложили руку к тому, что Йоканович даже до конца сезона не доработал. Привезли за солидные деньги Фернандеса, Маричаля, Майсторовича, но никто из них не помог, выглядят очень слабо. С такой линией обороны сложно на что-то рассчитывать.

— Когда вы окончательно поняли, что «Динамо» при Йокановиче ничего не светит?

— 5 марта, первый тур после возобновления чемпионата. Домашний матч с «Крыльями». Самарцы так гоняли динамовцев, что казалось — все закончится разгромом. Однако гостям фантастически не везло. Не реализовали море моментов, забили два гола, которые отменил ВАР, а в добавленное время упустили в штрафной Тюкавина. «Динамо» чудом вырвало победу, но было видно: команда не в лучшем состоянии. Дальнейшие результаты это подтвердили.

— С Йокановичем все ясно. А к футболистам «Динамо» есть вопросы?

— Разумеется. Макаров, Фомин и Захарян — бледная тень самих себя по сравнению с прошлым сезоном. Не выручает Шунин. Не отличается надежностью Скопинцев. Смолову не хватает лидерских качеств. Норманн ростовский и нынешний — вообще два разных игрока. Да все играют ниже своего уровня! Смотришь на того же Захаряна и думаешь — елки-палки, ну какой «Челси»?! Сейчас на эту тему просто смешно говорить...

— Йокановича сменит Марко Николич. Хороший выбор?

— Да. По крайней мере, мне нравилось, как «Локомотив» играл при Николиче.

У «Ростова» не осталось бензина

— У вас есть уверенность, что ЦСКА второе место уже не упустит?

— Честно? Нет. В нашем чемпионате может быть все что угодно. Но армейцы серебро заслужили.

— Главные козыри ЦСКА?

— Игровая дисциплина. Я, например, считал, что лучший футболист в этой команде — Карраскаль. С отрывом! Но Федотов доказал, что у него есть яйца. Увидел, что колумбиец где-то не дорабатывает — и усадил на скамейку. Выпускает Заболотного, и тот приносит пользу.

— Федотов и Облякову новую роль нашел.

— Ваня — молодец, я за него очень рад. Игрок многопрофильный, работоспособный, может закрыть любую позицию в середине поля. Сейчас действует ближе к атаке и стал настоящим лидером ЦСКА. Забивает, отдает. В каком-то смысле — открытие сезона.

— Кто фаворит в битве за бронзу?

— Тут мои симпатии на стороне «Ростова», хотя ему будет тяжело зацепиться за медали. К концу сезона у команды просто не осталось бензина. Пацаны выдохлись. Как физически, так и эмоционально. Еще и лидеров преследуют травмы — то Уткина, то Осипенко, то Комличенко. А равноценной замены им нет.

«Спартак» и помойка

— На днях вы обмолвились в интервью: «Первые таймы «Спартак» всегда выбрасывает в помойку». Есть объяснение?

— Со стороны трудно понять, с чем это связано. Но в любом случае такая команда, как «Спартак», должна выходить из раздевалки более собранной, нацеленной на результат. Нужно прессинговать, идти в атаку. А спартаковцы играют вальяжно, сразу отдают инициативу. Только после перерыва начинают героически спасать положение. Исключение — февральские матчи на Кубок с «Локомотивом». Вот тогда с первых минут команда полетела. Но вскоре все развалилось.

— Почему?

— Мне кажется, Абаскаль оказался не готов к длительной паузе в чемпионате. Прежде-то такого опыта у него не было. Отсюда просчеты в подготовке. «Спартак» очень ярко выглядел на февральском турнире в Эмиратах и кубковых матчах с «Локо». А потом спад. Вдобавок Абаскаль начал тасовать состав, игроки выходят то на одной позиции, то на другой. Это тоже влияет. Ну и к селекции, конечно, большие вопросы...

— О! Открывается широкая волнующая тема.

— Полтора года назад десять миллионов евро отдали за Николсона, минувшей зимой четыре — за Дуарте, с которым после первых же матчей все стало ясно. Смешное приобретение. Тавареш, Мартинс и Бальде не феерят. Прочно сидит на скамейке Рыбус. Ну и зачем брать легионеров, которые не сильнее своих?! А потом начинаются разговоры — мол, трудно с «Зенитом» бороться, у него состав гораздо сильнее...

— Это правда.

— Так «Зенит» на трансферном рынке практически не допускает ошибок! Из последних новичков разве что Адамов не заиграл. Но у него и конкуренты серьезные. Родригао. Когда в декабре ушел Ловрен, взяли Ренана, защитника сборной Бразилии. Плюс Чистяков и Алип, который с Казахстаном в отборочном матче чемпионата Европы обыгрывает датчан!

— Если говорить о новичках, то еще на лавке грустит Бакаев.

— Ну да, дебютный сезон в «Зените» у парня вышел комом. Но нельзя сказать, что он вообще не играет. Получал время в кубковых матчах, да и в первой половине чемпионата нередко выходил на поле. Если будет пахать, надеюсь, прибавит и поможет «Зениту».

— В ближайшем туре нас ждет дерби с приставкой «супер». На кого ставите?

— ЦСКА — явный фаворит. Команда на ходу, оборона надежная, с атакой порядок. У «Спартака», наоборот, очень много проблем, особенно в защите. Почти в каждом матче пропускают минимум два мяча. Даже от «Акрона» двушку получили!

Малком. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Блиц

— Ну и в концовке краткие итоги чемпионата. Лучший игрок РПЛ-2022/23?

— Малком. Тут вообще без вариантов.

— Главное разочарование?

— Агаларов. В прошлом году выиграл гонку бомбардиров, перешел в «Ахмат» и вдруг резко скис. В стартовый состав не попадает, забил в РПЛ лишь два мяча. Я понимал, что парня ждут трудности, «синдром второго сезона». Но не думал, что все будет настолько плохо.

— Лучший тренер РПЛ?

— Семак, который выиграл чемпионат в пятый раз подряд. На втором месте Карпин с его детворой. Даже если «Ростов» останется без медалей, мнения своего не изменю. Ну а третий — Федотов.