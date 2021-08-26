Последний летний тур чемпионата России: шанс для Витории, экзамен для Березуцкого, битва Шварца с Николичем

Матчи состоятся сегодня и завтра, а не в выходные — о переносе просил Валерий Карпин.

Стартовый отрезок чемпионата России подходит к завершению. С одной стороны, это период отговорок, мол, вкатываемся в сезон, тренер только пришел и разбирается, новичкам требуется время на адаптацию. И так далее. А с другой — уже можно делать определенные выводы, так что последний летний тур дает командам последний шанс исправить первое впечатление о себе.

Уже можно говорить, что начало завалил «Спартак». Всего две победы в пяти встречах РПЛ при четырех забитых мячах и плюющиеся от футбола болельщики — вот с чего начал в России Руй Витория. А если приплюсовать сюда полную несостоятельность красно-белых на фоне «Бенфики» в отборе Лиги чемпионов, то предстоящий матч с «Сочи» приобретает для португальца если не решающее, то во многом определяющее значение. Пока у спартаковцев все идет к очередному переходному сезону, и это не лучший расклад перед празднованием столетия клуба. В любом случае недолгая история противостояния с «Сочи» дает все основания ожидать чего-то очень жаркого. Если не в самой игре, то вокруг нее — наверняка.

Но «Спартак» — «Сочи» — далеко не гвоздь тура. Например, тем же вечером в Питере на поле выйдут «Зенит» и ЦСКА. Несколько лет назад эта афиша вполне потянула бы как минимум на «матч круга», но не сейчас. Для армейцев и их тренера Алексея Березуцкого это важнейшая со стратегической точки зрения встреча, серьезный экзамен, который будет принимать чемпион. Старт красно-синих вызвал много вопросов, но в двух последних турах взято шесть очков. «Моральное состояние очень приподнятое, ребята жаждут стартового свистка, постараемся сыграть как можно лучше», — все, что нужно знать о состоянии команды перед выездом в город на Неве, клубной пресс-службе сказал форвард Антон Заболотный. Ну а «Зенит» на пути к четвертому подряд титулу в премьер-лиге пока не форсирует события — в двух предыдущих матчах сине-бело-голубые теряли очки. Там головы, очевидно, заняты очередным стартом в ЛЧ.

А в пятницу лидирующее «Динамо» примет в Петровском парке «Локомотив», отстающий всего на очко. Бело-голубые стали самым спокойным, благополучным и чисто футбольным (без каких-либо косвенных разговоров) клубом Москвы. И это начало давать результат: парни Сандро Шварца одержали четыре победы в пяти турах и единолично возглавляют таблицу, а Тюкавин и Захарян решают в РПЛ, и на них уже рассчитывают в нашей национальной команде. Фон вокруг «Локо» весьма противоречив, но Марко Николичу удается очень ловко лавировать между обстоятельствами и давать результат. Железнодорожники на ходу, так что на «ВТБ Арене» точно будет интересно.

Это действительно многообещающий тур. После него наступит первая в сезоне пауза на выступления сборных, ради которой матчи и перенесены с выходных на середину недели. А дальше — важнейшие встречи в отборочном цикле ЧМ-2022 и еврокубки для трех избранных клубов.

Смотрим тур, а потом переключаемся на игры наших с ненашими. В последнее время мы уже отвыкли ждать чего-то хорошего от подобных противостояний, но когда-то эта полоса должна же закончиться.

«Спартак» снова потеряет очки, «Зенит» обыграет ЦСКА. Прогнозы на 6-й тур РПЛ