Карпин громко вернулся в «Ростов»: вводит в состав молодежь и круто работает с лидерами

Теперь на Дону уже не беспокоятся о вылете.

«Ростов» начал сезон с двух поражений подряд при довольно унылой игре. Череда неудач наложилась на уход из команды Валерия Карпина, которого сменил Юрий Семин. Но опытному коучу не удалось вывести команду из кризиса — шесть очков в шести матчах РПЛ и поражение от «Чайки» в БЕТСИТИ Кубке России еще сильнее усугубили положение дел. Временно исполняющим обязанности главного тренера «Ростова» назначили Заура Тедеева, но долго в команде он продержался — почти сразу после зимнего перерыва в клуб вернулся Карпин.

Молодежь

В связи с потерей большинства легионеров в основной состав «Ростова» в огромном количестве начали проходить молодые футболисты.

На правом фланге обороны закрепился 18-летний Андрей Лангович — провел шесть из семи матчей после рестарта. В центре защиты выступает 18-летний Виктор Мелехин, который появлялся еще в прошлом году, но только в середине поля. На позиции правого хавбека расположился 20-летний Кирилл Щетинин, весной застолбивший за собой постоянное место в старте. На левом фланге атаки стал больше играть 23-летний Роман Тугарев, а на замену все чаще выходят 19-летний Данила Сухомлинов, 20-летний Александр Мухин и 22-летние Егор Голенков и Никита Поярков.

Требовать стабильности от молодых игроков сложно, но Карпин все равно ими доволен. «Потеря легионеров невосполнима. У нас играет молодежь. Если бы проиграли, то говорили бы по-другому. Молодые ребята проявляют себя великолепно. Я горжусь ими», — говорил тренер после ничьи с «Динамо». При этом он не призывает не переоценивать команду, учитывая фактор везения: «Игровое время тренировками не заменить. То, что нашим молодым футболистам по 18-20 лет и они «выплывают» из нынешней ситуации — это больше чудо, чем нормальное явление».

Роль Карпина в развитии молодежи сложно переоценить. С его приходом подход к тренировочному процессу сильно поменялся.

«Молодые футболисты еще не заиграли, прошло слишком мало времени, чтобы об этом говорить. Их попаданию в состав способствовало стечение обстоятельств: во-первых, отъезд легионеров, во-вторых, Валерий Георгиевич проводит с молодежью много времени за теорией, больше, чем обычно проводил с командой. По большому счету они еще не такие большие мастера, но ребята перспективные и, безусловно, будут играть в футбол. На сегодняшний день им надо много работать, и он за такой короткий срок сумел улучшить их игру, проводя в том числе психологические беседы. Психология — это очень важно, и если этим не заниматься, то серьезных результатов не добиться. Здесь Карпин сделал большой шаг вперед. Он меняет менталитет молодежи, учит их быть профессионалами и не останавливаться на достигнутом», — объяснял тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов.

Лидеры

«Ростов» при Карпине играет по схеме 4-3-3 с активным прессингом и узкими позициями в полузащите, при этом сочетая сразу несколько вариантов для выхода в атаку: через короткий пас с помощью Даниила Глебова, спускающегося к центральным защитникам, через забросы на Николая Комличенко и через рывки по флангам Хорена Байрамяна и Тугарева. Быстро встроиться в такой футбол довольно тяжело, поэтому в команде очень важна роль лидеров.

В защите игру южан определяет Максим Осипенко. У центрбека средние цифры по отборам и перехватам, но объясняется это тем, что игрок четко держит позицию и потому редко вынужден выдергиваться на игрока, если вся команда нормально держит оборонительную линию. По этой причине крайние защитники, идущие вперед, не беспокоятся по поводу пустых зон позади себя — Осипенко, отлично играющий один в один, обязательно остановит забежавшего за спины соперника.

Полезен он и в продвижении мяча (в среднем защитник делает по 5,4 длинных заброса за матч): точно закидывает мяч на форвардов при помощи хорошего паса в касание и дает возможность партнерам располагаться максимально высоко, в то время как сам готовит обостряющую передачу.

В атаке выделяются Глебов и Полоз. Первый — главная фигура ростовчан в позиционных владениях. Во-первых, хавбек умело выводит мяч через центр с помощью классного разрезающего паса, при этом все время появляясь в новых точках: то между Осипенко и Мелехиным, то на месте Сильянова, уходящего страховать Байрамяна, то создавая связку с Щетининым и оттуда поочередно выполняя кроссы в штрафную.

Во-вторых, Глебов отвечает за креатив в переходных фазах. В статике он не особо выделяется нестандартным игровым мышлением, но когда «Ростов» доходит до последней трети, то сразу начинает быстрее двигать мяч перед штрафной и искать варианты для паса в пустые зоны. Не зря именно Глебов — лидер команды по ассистам, xGBuidup (xG всех атак, которые завершились ударом и в которых игрок принимал участие, но без учета паса под удар и самого удара), а также созданным голевым моментам.

Полоз — второй важный элемент в атакующей конструкции «Ростова». Обычно форвард отходит на фланги и проделывает там много черновой работы — уводит соперников в центр, освобождая пространство под рывки вингеров, старается идти в дриблинг сразу после приема и ищет шансы получить мяч на отскоке. При этом результативность нападающего остается на высоте — в этом сезоне РПЛ уже 13 забитых мячей.

Также Полоз — лучший в команде по xG, xA и xGChain (xG всех атак, которые завершились ударом и в которых игрок принимает участие). В завершающей фазе атаки он умеет действовать тонко. Например, как в матче со «Спартаком».

Открывшись на грани офсайда, Полоз получил мяч от Байрамяна и, обработав его грудью, вторым касанием с подъема отправил его в ворота.

Эпизод матча «Ростов» — «Локомотив».

Эпизод матча «Ростов» — «Локомотив».

Вернувшись в «Ростов», Карпин взбодрил команду и смог в короткие сроки заново выстроить работающий механизм, который дает результат уже сейчас. Во многом благодаря тренеру «Ростов» на данный момент идет на восьмом месте. Если закончит там же, сезон можно будет считать успешным.