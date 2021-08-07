«Зенит» — «Краснодар»: нарушены правила работы ВАР. Судьи повели себя неверно, когда был забит гол «быков»
Видеоарбитр Алексей Матюнин в первом тайме матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» ошибочно вмешался в действия судьи Алексея Амелина.
На 14-й минуте рефери засчитал гол Эдуарда Сперцяна, забитый прямым ударом со штрафного. Но после этого судья не дал возобновить игру — видеоарбитры Алексей Матюнин и Константин Шаламберидзе начали проверку. Затем ВАР предложили рефери самому посмотреть видеозапись.
Они заметили, что один из игроков «быков» до удара Сперцяна подошел на расстояние менее одного метра к «стенке». В итоге Амелин тоже обратил на это внимание и взятие ворот отменил.
Судьи поступили неправильно. Об этом можно говорить, ссылаясь на VAR Handbook, документ, разработанный и утвержденный Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ), который уже много лет отвечает за соблюдение правил игры в футболе. В нем разжевываются те или иные правила и принципы работы видеоарбитров, а также даются ответы на практические вопросы. В пункте 8.8 как раз и говорится о ситуациях, оценку которым должен давать сам судья (например, соблюдение расстояния в девять метров при штрафном ударе). ВАР в таких случаях НЕ вмешивается.
Например, ВАР не вмешивается, если мяч устанавливается вне углового сектора, а после розыгрыша углового забивается гол. ВАР не вмешивается, если ошибочно назначается штрафной или свободный удар или он выполняется по движущемся мячу. ВАР только при определенных условиях вмешивается после выполнения 11-метрового удара — если вратарь или бьющий игрок не соблюдают процедуру либо нападающий или защитник нарушают установленные границы и влияют на игру. За соблюдением правил при штрафном ударе (соблюдении установленного расстояния игроком или игроками атакующей команды) или, к примеру, вбрасывании мяча из аута должен следить сам арбитр.
Подождем, как отреагирует на случившееся глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи, и что он скажет арбитрам на очередном брифинге.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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