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Судейство

«Зенит» — «Краснодар»: нарушены правила работы ВАР. Судьи повели себя неверно, когда был забит гол «быков»

20:01
Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
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Видеоарбитр Алексей Матюнин в первом тайме матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» ошибочно вмешался в действия судьи Алексея Амелина.

На 14-й минуте рефери засчитал гол Эдуарда Сперцяна, забитый прямым ударом со штрафного. Но после этого судья не дал возобновить игру — видеоарбитры Алексей Матюнин и Константин Шаламберидзе начали проверку. Затем ВАР предложили рефери самому посмотреть видеозапись.

Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».

Они заметили, что один из игроков «быков» до удара Сперцяна подошел на расстояние менее одного метра к «стенке». В итоге Амелин тоже обратил на это внимание и взятие ворот отменил.

Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».

Судьи поступили неправильно. Об этом можно говорить, ссылаясь на VAR Handbook, документ, разработанный и утвержденный Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ), который уже много лет отвечает за соблюдение правил игры в футболе. В нем разжевываются те или иные правила и принципы работы видеоарбитров, а также даются ответы на практические вопросы. В пункте 8.8 как раз и говорится о ситуациях, оценку которым должен давать сам судья (например, соблюдение расстояния в девять метров при штрафном ударе). ВАР в таких случаях НЕ вмешивается.

Например, ВАР не вмешивается, если мяч устанавливается вне углового сектора, а после розыгрыша углового забивается гол. ВАР не вмешивается, если ошибочно назначается штрафной или свободный удар или он выполняется по движущемся мячу. ВАР только при определенных условиях вмешивается после выполнения 11-метрового удара — если вратарь или бьющий игрок не соблюдают процедуру либо нападающий или защитник нарушают установленные границы и влияют на игру. За соблюдением правил при штрафном ударе (соблюдении установленного расстояния игроком или игроками атакующей команды) или, к примеру, вбрасывании мяча из аута должен следить сам арбитр.

Подождем, как отреагирует на случившееся глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи, и что он скажет арбитрам на очередном брифинге.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 0
Нижний Новгород 1
1-й тайм

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75

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Александр Бобров все материалы автора

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