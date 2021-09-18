Скандал в Грозном: кто помог арбитру удалить Нижича? Судье подсказал ВАР?

На 62-й минуте матча 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Краснодар» арбитр Иван Сиденков ошибочно не показал вторую желтую карточку Зорану Нижичу, который сыграл грубо против Эдуарда Сперцяна. Судья даже не зафиксировал фол и не назначил штрафной удар.

Игра после этого была остановлена — в помощи врачей нуждался Урош Спаич, получивший травму в другом эпизоде. И только спустя две с половиной минуты перед возобновлением матча Сиденков вынес предупреждение Нижичу и удалил его.

По косвенным признакам можно предположить, что рефери поступил так, получив подсказку от видеоарбитра Евгения Кукуляка. В противном случае зачем судья долго ждал и не удалял защитника «Ахмата»?

ВАР поступать так не имеет права. Получается, что нарушен протокол работы ВАР?