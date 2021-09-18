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Скандал в Грозном: кто помог арбитру удалить Нижича? Судье подсказал ВАР?

20:54
Иван Сиденков ошибочно не показал вторую желтую карточку Зорану Нижичу. Иван Сиденков ошибочно не показал вторую желтую карточку Зорану Нижичу. Иван Сиденков ошибочно не показал вторую желтую карточку Зорану Нижичу. Иван Сиденков ошибочно не показал вторую желтую карточку Зорану Нижичу.
Иван Сиденков ошибочно не показал вторую желтую карточку Зорану Нижичу.

На 62-й минуте матча 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Краснодар» арбитр Иван Сиденков ошибочно не показал вторую желтую карточку Зорану Нижичу, который сыграл грубо против Эдуарда Сперцяна. Судья даже не зафиксировал фол и не назначил штрафной удар.

Игра после этого была остановлена — в помощи врачей нуждался Урош Спаич, получивший травму в другом эпизоде. И только спустя две с половиной минуты перед возобновлением матча Сиденков вынес предупреждение Нижичу и удалил его.

По косвенным признакам можно предположить, что рефери поступил так, получив подсказку от видеоарбитра Евгения Кукуляка. В противном случае зачем судья долго ждал и не удалял защитника «Ахмата»?

ВАР поступать так не имеет права. Получается, что нарушен протокол работы ВАР?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Александр Бобров все материалы автора

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