Сегодня объявили арбитров, назначенных на игры 21-го тура первой лиги. В число рефери, которые 11 ноября будут судить матчи ФНЛ, вошли допущенные к работе в РПЛ Василий Казарцев и Павел Кукуян, а также Кирилл Левников.

Он 24 октября выполняли обязанности видеоассистента, помогая Владиславу Безбородову в ходе встречи 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (1:3). Впоследствии Безбородову предъявили претензии по поводу двух решений, связанных с засчитанным голом красно-белых и штрафным ударом, назначенным в пользу спартаковцев и прервавшим атаку «быков», которая могла завершиться забитым мячом (в итоге он был забит уже после свистка).

Косвенным виновником случившегося, судя по всему, сделали и Левникова. Хотя протокол ВАР он не нарушил, и его вины в произошедшем нет. Это подтвердил и советник генерального секретаря РФС, технический директор ИФАБ Дэвид Эллерей.

Теперь, видимо, Левников вернется к работе «через» ФНЛ. То есть обслужит 1-3 матча в этом дивизионе. Непонятно, когда начнет судить Безбородов. (Александр Бобров)