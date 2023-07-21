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Сегодня, 09:00

РПЛ оттолкнулась от дна?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Арсен Захарян, Игорь Акинфеев, Малком, Квинси Промес, Сергей Пиняев.
Сегодня матчем «Динамо» — «Краснодар» стартует новый чемпионат России по футболу.

Новый сезон всегда ожидаешь с надеждой. На то, что мы увидим яркую борьбу за золото до последнего тура. На то, что Кубок страны подарит сумасшедшую интригу. На то, что не гегемон «Зенит» станет слабее, а конкуренты к нему подтянутся.

Повод-то есть. «Спартак» усиливается, взяв двух серьезных игроков — и не собирается снижать темп на трансферном рынке. «Локомотив», который и так выдал классную весну, тоже укрепляет состав, не поставив точку в покупках. «Динамо» пригласило Личку, вернуло Бальбуэну и твердо намерено найти еще парочку опытных мастеров. ЦСКА, потерявший Медину, точно приобретет минимум двух новичков.

 
Федор Смолов, Сергей Семак, Квинси Промес. Разбираем календарь РПЛ: у «Динамо» тяжелый старт, у «Зенита» — финиш, «Спартак» должен быть доволен

Несмотря на все разговоры о скорых отъездах Малкома, Вендела и Захаряна, РПЛ по факту потеряла пока из числа исполнителей первого плана только Кузяева. Остальные звезды на месте, при этом чемпионат уже пополнили Бонгонда, Марио Фернандес, Ду Кейрос, Бальбуэна. А сколько еще на подходе... Да и на перспективу работа идет — «Зенит» ждет защитника сборной Сербии Эраковича и юного Педро (зимой), который в свои 17 лет провел уже 8 матчей за сборную Бразилии U-20, считаясь одним из главных талантов страны.

Надеемся на серьезную борьбу за тройку, но и внизу таблицы должно быть жарко. Пожалуй, только «Балтика» выглядит аутсайдером, а больше и подумать не на кого. «Нижний» с Юраном? «Факел» с Евсеевым? «Крылья» с Осинькиным? «Урал» с Гончаренко? Крепкий «Оренбург»? Трудно сейчас поверить в их вылет.

 
Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют гол. «Зениту» будет очень сложно защитить титул. Абаскалю надо реабилитироваться». Интервью Газзаева

В любом случае есть ощущение, что низшая точка падения нашего футбола осталась позади. Прошел первый шок от международного бана: кто хотел уехать — уехал, движение началось в обратную сторону. С проблемами и антироссийской риторикой наши клубы, понятно, сталкиваются до сих пор, но уже не в столь острой форме, как год назад. И даже деньги из Англии за чеха Крала доходят до «Спартака».

Вороха проблем это не отменяет, об уровне зрелища восьми-десятилетней давности пока только остается мечтать. Но мы все равно продолжаем любить нашу РПЛ. Какой бы неказистой она порой не была.

Другой все равно нет.

 
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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