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Судейство

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Кто подставил арбитра Бобровского? Матч в Туле едва не завершился скандалом

Матч «Арсенал» — «Динамо» в Туле едва не завершился скандалом
Александр Бобров
Шеф-редактор
Ян Бобровский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Ян Бобровский во время отпуска.
«Арсенал» — «Динамо» — 1:4.
«Арсенал» — «Динамо» — 1:4.
«Арсенал» — «Динамо» — 1:4.
«Арсенал» — «Динамо» — 1:4.
«Арсенал» — «Динамо» — 1:4.
«Арсенал» — «Динамо» — 1:4.
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Рефери из Санкт-Петербурга Ян Бобровский провел дебютную игру в премьер-лиге. Первый тайм встречи «Арсенал» — «Динамо» (1:4) получился очень сложным для судейской бригады.

Дебютант

32-летний Ян Бобровский дебютировал в чемпионате России в роли судьи. Рефери из Санкт-Петербурга обслуживал игру с участием «Динамо». Это не могло не вызвать пересуды: ведь бело-голубые — конкуренты «Зенита». Очевидно, что решение тех, кто выбирал арбитров, создало дополнительное психологическое давление.

Неужели нельзя было найти для бывшего зенитовца и чемпиона Европы среди юношей другой матч — без динамовцев и с более низким уровнем накала?

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Атака «экспертов»

Само «Динамо» публично не подвергло назначение сомнению. За него это сделали «эксперты» — известные болельщики бело-голубых, чьи интервью появились накануне и в день игры с «Арсеналом». Понятно, что никакого отношения к футбольному судейству они никогда не имели. А их мнения — не более чем составляющая информационного воздействия, частью которого был также удар по бригаде Сергея Карасева, судившей матч 20-го тура «Динамо» — «Спартак» (0:2).

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Кульминация

До перерыва встреча в Туле получилась очень напряженной и нервной. Апофеозом стало удаление числящегося администратором Анри Хагуша. Он в конце первого тайма чересчур бурно не соглашался с вердиктом Бобровского. Справедливости ради стоит признать, что это удаление «привезли» своим решением сами судьи.

«Арсенал» — «Динамо» — 1:4.
«Арсенал» — «Динамо» — 1:4.

Хорошо, что совладал с нервами главный тренер хозяев Миодраг Божович, который потом сравнительно спокойно попытался что-то выяснить у судьи.

«Арсенал» — «Динамо» — 1:4.
«Арсенал» — «Динамо» — 1:4.

«Помощник»

Поддержанию нервозности способствовал второй ассистент Александр Кудрявцев. Он ошибся в простой ситуации, зафиксировав положение «вне игры» у футболиста «Арсенала». Хорошо, что Бобровский не отреагировал на сигнал ассистента и продолжил матч. В итоге туляки забили гол, который чуть позже был засчитан с помощью видеоассистентов Артема Любимова и Романа Усачева.

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Отмененный гол

Вмешались ВАР и чуть раньше, когда «Арсенал» тоже поразил динамовские ворота. В начале голевой атаки Эванс Кангва подыграл себе правой рукой, чего Бобровский увидеть не мог. Ему это показали на повторах, когда позвали к монитору.

«Арсенал» — «Динамо» — 1:4.
«Арсенал» — «Динамо» — 1:4.

Второй тайм

До перерыва было еще падение Федора Смолова. Он, возможно, усилил эффект от действий оппонента, пытаясь заработать пенальти. Но тот эпизод помог быстро «заиграть» защитник «Арсенала» Иван Новосельцев, неожиданно отдавший Федору голевой пас.

«Арсенал» — «Динамо» — 1:4.
«Арсенал» — «Динамо» — 1:4.

Во втором тайме, к счастью, для Бобровского нервотрепка сошла на нет — не в последнюю очередь благодаря динамовцам, доведшим счет до крупного. А в одном из эпизодов судья правильно зафиксировал нарушение правил со стороны игрока «Арсенала» и наказал его 11-метровым ударом.

«Арсенал» — «Динамо» — 1:4.
«Арсенал» — «Динамо» — 1:4.
«Арсенал» — «Динамо» — 1:4.
«Арсенал» — «Динамо» — 1:4.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Локомотив 1
ЦСКА 1
Перерыв

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

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Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

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2.15

ТБ 2.5

19%

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Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

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20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
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