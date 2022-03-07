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Судейство

Сегодня, 17:22

Глава российских судей уехал в Португалию

Александр Бобров
Шеф-редактор
Витор Перейра.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра уехал из России и вернулся к себе домой — в Португалию.

Последний брифинг арбитров РПЛ, который совпал по времени с брифингом видеоассистентов, проводил не Мелу Перейра, а руководитель проекта ВАР Кирилл Верхолетов. На ряд актуальных вопросов, касавшихся моментов 19-го тура, однозначных ответов и четких инструкций португалец не дал.

Отметим, что его заместитель, финн Йоуни Хютия продолжает работу в Москве.

РПЛ
РФС
Витор Перейра
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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 0 : 1
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

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